Chùm ảnh bà đồng mặc bikini gây xôn xao dư luận Hàn

Thời gian gần đây, chương trình truyền hình thực tế về tâm linh Battle of Fates (Đại chiến vận mệnh) đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng trong và ngoài Hàn Quốc với nội dung độc đáo hiếm thấy. Giữa dàn pháp sư tham gia chương trình, cái tên Noh Seul Bi (sinh năm 1998) nhanh chóng vươn lên top tìm kiếm, trở thành nhân vật gây sốt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Nữ pháp sư có khoảng 5 năm hành nghề, Noh Seul Bi không chỉ gây chú ý bởi yếu tố chuyên môn mà còn viral mạnh mẽ nhờ hình ảnh khác biệt: trẻ trung, hiện đại và mang vibe không khác gì một nữ thần tượng Kpop. Từ phong thái đến nhan sắc đều nổi bật, giúp mọi khoảnh khắc của cô trong Battle of Fates nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ sau vài tập phát sóng, lượt tìm kiếm và mức độ quan tâm dành cho nữ pháp sư này tăng vọt, đưa cô trở thành một trong những gương mặt giữ nhiệt cho chương trình.

Chính độ phủ sóng này cũng khiến mọi động thái bên ngoài của Noh Seul Bi đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán. Gần đây, bà đồng xinh đẹp này gây tranh cãi khi đăng tải loạt ảnh diện bikini gợi cảm trên mạng xã hội - hình ảnh được cho là khá lệch pha so với cái nhìn truyền thống về một pháp sư.

Mới đây, khi xuất hiện trong một talkshow YouTube của Tak Jae Hoon, Noh Seul Bi đã trực tiếp đối diện với những ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách ăn mặc của mình. Khi bị cho rằng đang cố tình thu hút sự chú ý, đặc biệt là từ nam giới, cô thẳng thắn đáp trả rằng nếu mục đích là kiếm tiền theo hướng đó, cô đã chọn nền tảng như OnlyFans (nền tảng trực tuyến cho phép người sáng tạo nội dung kiếm tiền bằng cách yêu cầu người hâm mộ trả phí theo tháng để xem ảnh, video độc quyền).

Nữ pháp sư trẻ nhấn mạnh việc đăng tải hình ảnh gợi cảm đơn thuần là quyền tự do cá nhân và cách thể hiện bản thân, không có lý do gì phải che giấu. Trước những bình luận về ngoại hình, cô cũng không né tránh khi thừa nhận bản thân thích được khen xinh đẹp, nhưng đồng thời khẳng định điều đó không liên quan đến năng lực hành nghề, điều mà cô hoàn toàn tự xây dựng.

Phát ngôn thẳng thắn của Noh Seul Bi tiếp tục làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng ủng hộ, cho rằng việc một người phụ nữ đăng ảnh gợi cảm là quyền cá nhân và không cần phải xin phép ai. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng tự do cần đi kèm trách nhiệm, thậm chí chỉ trích cô câu kéo sự chú ý hoặc hành xử thiếu tinh tế.

Trước khi gây sốt với Battle of Fates, Noh Seul Bi từng xuất hiện trong chương trình Teenage Parents, nơi cô chia sẻ từng có con ở tuổi 19. Những câu chuyện cá nhân cùng hình ảnh phá vỡ khuôn mẫu bà đồng truyền thống khiến nữ pháp sư nóng bỏng trở thành nhân vật vừa gây tranh cãi, lại thu hút cư dân mnagj xứ Hàn bậc nhất hiện tại.

