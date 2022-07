Chục năm tụt dốc, điều bất thường gì đang diễn ra tại ngân hàng Eximbank?

Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank - EIB) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Theo đó, trong quý 2/2022, tình hình kinh doanh của Eximbank khá sáng sủa.



Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 44,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 46,63% lên mức 124,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 16,22% lên 118,9 tỷ đồng.

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư của Eximbank cao kỷ lục, lên mức 89,4 tỷ đồng, tăng 1.094% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 339,7% lên mức 272 tỷ đồng.

Trong quý 2, chi phí hoạt động ngốn 798,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,79 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng cũng có chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 130 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Eximbank trong quý đạt 1.093,7 tỷ đồng, tăng 221% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến nay, ngân hàng có 1.902,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh so với mốc 554,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm nước. Điều đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên Eximbank tạo ra được con số lợi nhuận nghìn tỷ chỉ trong 2 quý đầu năm, kể từ 2013 tới nay.

Theo kế hoạch kinh doanh, ngân hàng này dự kiến trong năm 2022 sẽ đạt lợi nhuận trước thuế là 2.500 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2021. Thu nhập ngoài lãi tăng 216 tỷ lên 1.159 tỷ đồng. Cùng với đó, Eximbank đề ra mục tiêu tổng tài sản năm 2022 đạt 179.000 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Huy động vốn dự kiến đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2021; dư nợ cấp tín dụng tăng 13,5% đạt 115.700 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động kinh doanh có nhiều khởi sắc, Eximbank cũng quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% từ lợi nhuận sau thuế 2017 - 2021. Đậy là lần đầu tiên kể từ năm 2014, các cổ đông của ngân hàng này được chia cổ tức. Dự kiến, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hoàn thành trước quý 3 năm nay.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang là cổ đông lớn nắm giữ 185,3 triệu cổ phiếu EIB, tương đương tỷ lệ sở hữu 15% so với vốn điều lệ ngân hàng.

Trong năm nay, ngân hàng cũng dự kiến phát hành thêm hơn 245,8 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 14.810 tỷ đồng và thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ và phát hành trái phiếu tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên sau chục năm nhà băng này tăng được vốn điều lệ. Lần tăng vốn gần nhất là năm 2011 - Eximbank chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 17%.

