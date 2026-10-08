HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuẩn y ông Trần Văn Phúc làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Anh Văn
|

Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trần Văn Phúc được chuẩn y làm Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội.

Có quá trình công tác trong ngành Công an, ông Trần Văn Phúc từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (cũ), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 10/2025, tại Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII, ông Trần Văn Phúc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Sau đó, ông tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đây là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Theo thông tin trên trang thông tin, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 22 thành viên. Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

9 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông/bà: Trần Tiến Hưng (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành, Trần Văn Phúc.

Tags

Trần Văn Phúc

ủy ban kiểm tra Trung ương

Phó Chủ nhiệm

Bộ Chính trị

trần sỹ thanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại