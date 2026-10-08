Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội.

Có quá trình công tác trong ngành Công an, ông Trần Văn Phúc từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (cũ), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 10/2025, tại Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII, ông Trần Văn Phúc được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Sau đó, ông tiếp tục làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.