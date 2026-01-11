Chuẩn bị kiểm định khí thải của hơn 70 triệu xe trên toàn quốc

Theo Thông tư, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải sẽ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng. Quy chuẩn không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Quy chuẩn mới quy định 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với các thông số Hydrocacbon (HC) và Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông đường bộ. Giá trị giới hạn cụ thể được thể hiện trong bảng tiêu chuẩn kèm theo Thông tư.

Việc kiểm định khí thải xe máy phải được thực hiện tại các cơ sở kiểm định đủ điều kiện, được chứng nhận theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thiết bị đo khí thải phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 103:2024/BGTVT, ban hành kèm theo Thông tư 50/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng sẽ là cơ quan tổ chức thực hiện việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp cần thiết, phương pháp đo khí thải sẽ được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành.

Thông tư 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực từ ngày 30/6.

Hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành sắp phải kiểm định khí thải.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng), cả nước hiện có hơn 70 triệu mô tô, xe gắn máy, trong khi ước tính cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện mới có thể đáp ứng nhu cầu kiểm định khí thải.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong khi kiểm định khí thải ô tô đã được triển khai nhiều năm và đang tiếp tục điều chỉnh theo quy chuẩn mới, thì với xe máy cần có lộ trình thận trọng, phù hợp thực tiễn.

“Số lượng xe máy rất lớn, trong khi hiện nay chưa có cơ sở kiểm định nào, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số 0. Nếu lộ trình không khả thi sẽ gây xáo trộn xã hội, tác động lớn đến người dân” , lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin tại một hội thảo năm 2025.