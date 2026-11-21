Quyết định đóng cửa biên giới sẽ có hiệu lực từ 1/12.

Quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát dọc biên giới với Nga từ ngày 1/12 sẽ gây thiệt hại hàng triệu euro cho các vùng của Estonia, Bộ trưởng Nông nghiệp và Các vấn đề vùng miền của Estonia, Hendrik Johannes Terras, cho biết.

"Việc đóng cửa biên giới [với Nga] cũng sẽ dẫn đến sự sụt giảm doanh thu cho chính quyền địa phương [Estonia].

Theo ước tính sơ bộ, gói hỗ trợ có thể sẽ lên tới hàng triệu euro. Con số chính xác sẽ phụ thuộc vào thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế và loại hình hỗ trợ có thể được cung cấp", tờ Postimees dẫn lời bộ trưởng nói tại một cuộc họp báo.

Ông thừa nhận rằng các biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch ở các khu vực giáp biên giới Nga, người đi lại hàng ngày và các gia đình có người thân ở cả 2 bên biên giới.

Trước đó, Thủ tướng Estonia Kristen Michal đã thông báo rằng chính phủ đã quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Nga kể từ ngày 1/12.Ông cho biết trong vòng 6 tháng, Estonia sẽ "đánh giá lại tình hình và quyết định các động thái sẽ tiếp theo".

Theo Tass