Sau mùa hè dài ở French Riviera, siêu du thuyền Launchpad của tỷ phú Mark Zuckerberg đã chính thức rời châu Âu, vượt Đại Tây Dương để hướng đến Mỹ hoặc vùng Caribe cho kỳ nghỉ mùa đông.

Launchpad được xưởng Feadship (Hà Lan) chế tác và ra mắt năm 2024, có chiều dài 118 mét, trọng tải hơn 5.000 tấn, vận tốc tối đa 24 hải lý/giờ. Siêu du thuyền này được hoàn thành tại cảng Makkum – nơi chỉ sản xuất những du thuyền đặc biệt dành cho giới siêu giàu. So với “đối thủ” Koru của Jeff Bezos, Launchpad chỉ ngắn hơn khoảng 9 mét.

Theo các chuyên trang như Luxury Launches và SuperYacht Times, du thuyền sử dụng động cơ diesel kép công suất hơn 5.800 mã lực, có hai chân vịt và dung tích bồn nhiên liệu lên tới 423.700 lít.

Vào cuối tháng 10/2025, giá dầu khí biển tại Gibraltar – điểm dừng tiếp nhiên liệu của Launchpad – đã tăng lên khoảng 600 USD/tấn đối với loại nhiên liệu lưu huỳnh thấp. Với mức giá này, mỗi lần “đổ đầy bình” cho Launchpad tốn khoảng 250.000 USD (hơn 6,5 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí tiếp tế, hỗ trợ trực thăng hoặc chi phí kỹ thuật.

Trước đó, Launchpad khởi hành lần đầu từ Gibraltar đến St. Maarten, neo đậu tại Fort Lauderdale (Mỹ) rồi di chuyển đến Panama đúng dịp sinh nhật lần thứ 40 của Zuckerberg. Mùa hè năm nay, du thuyền này thường được nhìn thấy quanh Địa Trung Hải, đặc biệt là tại vùng French Riviera – nơi tập trung nhiều du thuyền đắt đỏ nhất thế giới. Sau thời gian bảo dưỡng tại La Ciotat, một xưởng chuyên bảo trì siêu du thuyền, Launchpad tiếp tục hành trình vượt biển.

Giá mua chính thức của Launchpad không được tiết lộ, song ước tính khoảng hơn 300 triệu USD (hơn 7.800 tỷ đồng), chỉ tương đương 0,2% tổng tài sản ròng của nhà sáng lập Meta. Chi phí bảo dưỡng thường niên của con tàu cũng không hề nhỏ, ước tính vào khoảng 30 triệu USD/năm, bao gồm nhân sự, kỹ thuật và hậu cần. Launchpad có thể chứa 24 khách và 48 thủy thủ đoàn, đủ để tổ chức những chuyến đi dài ngày với tiêu chuẩn tương đương khách sạn 6 sao trên biển.

Tính đến cuối năm 2024, Launchpad đã tiêu thụ khoảng 2,081 triệu lít (550.000 gallon) dầu diesel để đi được 29.522 hải lý, ước tính tương đương với 4 chiếc xe hạng sang, hoặc 1 căn biệt thự sang trọng. Chiếc tàu hỗ trợ Wingman cũng tiêu hao 1,064 triệu lít (281.276 gallon) dầu diesel cho quãng đường 27.245 hải lý, nâng tổng số nhiên liệu tiêu thụ lên 3,146 triệu lít (831.276 gallon).

Ngay cả khi đứng yên, mỗi chiếc du thuyền cũng đốt khoảng 500 lít nhiên liệu mỗi giờ để duy trì các hệ thống cơ bản.

Thông tin và hình ảnh chính thức về Launchpad vẫn được giữ kín song một số nguồn tin tiết lộ du thuyền sở hữu bể bơi ngoài trời, bãi đáp trực thăng và khu vực tiệc ngoài boong, được thiết kế riêng theo phong cách của Zuckerberg. Dù nội thất chưa được tiết lộ, giới chuyên môn cho rằng bên trong Launchpad là không gian xa hoa bậc nhất với đầy đủ tiện nghi, nơi tỷ phú công nghệ có thể tiếp đón khách khứa hoặc nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Trong giới tỷ phú, du thuyền từ lâu đã trở thành biểu tượng của quyền lực và phong cách sống thượng lưu. Với Launchpad, Mark Zuckerberg đang nằm trong “câu lạc bộ siêu du thuyền” cùng những cái tên như Jeff Bezos, Larry Ellison hay Roman Abramovich – những người coi đại dương là ngôi nhà thứ hai của mình.