Báo cáo của Cơ quan Tình báo đối ngoại Anh MI6 cho biết, Nga đã tích trữ tới 20.000 máy bay không người lái, để tấn công vào các mục tiêu Ukraine trong chiến dịch chiến dịch tấn công mùa đông tới.

Cuối tháng 9 vừa qua, hãng tin AFP trích dẫn báo cáo hàng ngày từ Không quân Ukraine cho biết, số vụ tấn công của Nga vào các cơ sở quân sự của Ukraine đã tăng đáng kể.

Hãng này cũng khẳng định hầu hết vũ khí của Nga đã bị phòng không Ukraine bắn hạ, tương tự như những gì chính quyền Kiev vẫn thường tuyên bố.

AFP nêu rõ, vào tháng 9 vừa qua, Nga đã phóng 5.638 máy bay không người lái tầm xa và 185 tên lửa vào Ukraine, tăng 36% so với tháng trước.

Cơ quan này cho biết thêm, theo báo cáo của Không quân Ukraine, hệ thống phòng không của chính quyền Kiev đã bắn hạ 87% máy bay không người lái và 68% tên lửa của Nga.

Cần nói thêm rằng, hệ thống phòng không của Ukraine, do bị xuống cấp nghiêm trọng, đã không thể chống đỡ các cuộc tấn công hàng ngày của Lực lượng Vũ trang Nga.

Do đó, tuyên bố của Không quân Ukraine về việc phá hủy hầu hết tên lửa và máy bay không người lái của Nga là điều hết sức lạ.

Các nguồn tin Ukraine cũng lưu ý rằng, khi thời tiết lạnh giá bắt đầu, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công.

Cụ thể, theo kênh Telegram “Resident”, MI6 đã chuyển thông tin tình báo mới cho văn phòng của Zelensky, cho thấy Moscow đã tích trữ gần 20.000 UAV để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa đông ở Ukraine.

Theo tình báo Anh, Ukraine nên chuẩn bị cho các cuộc không kích trên không kéo dài khi Nga thay đổi chiến thuật tấn công và mối nguy hiểm không chỉ đến từ các máy bay không người lái, mà còn đến từ các tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa siêu thanh phóng từ trên không.

Trong bối cảnh đó, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không được tăng cường thêm về khả năng phòng không thì những thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa. Lúc đó, Kiev sẽ không còn rảnh rang để lo nghĩ tới các mặt trận khác như ở Donetsk hay Kharkiv, Sumy và cả Zaporozhye, Kherson.