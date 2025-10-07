Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ đêm 6/10, nhiều khu vực ở Hà Nội hứng mưa to kéo dài kèm theo sấm chớp. Lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông sáng 7/10 rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo ghi nhận, từ rạng sáng, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) - một trong những “điểm nóng” ngập úng - đã chìm trong biển nước. Cả vùng ngập mênh mông, nước dâng cao đến ngang hông người lớn, gió thổi mạnh kèm mưa lớn khiến khu vực này chẳng khác nào một vùng biển giữa lòng Thủ đô.

Nhiều tuyến đường quanh khu vực đều rơi vào tình trạng ngập sâu, xe máy chết máy hàng loạt, người dân buộc phải dắt bộ hoặc bì bõm lội nước để kịp giờ làm. Ngoài cách lội nước, một số người tận dụng vật dụng như phao bơi, xuồng tự chế hay thậm chí là bơi để di chuyển qua đoạn ngập.

Không chỉ khu vực Mỹ Đình, tình trạng ngập cục bộ cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác khiến việc đi lại sáng nay gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều công ty, trường học ở Hà Nội đã gửi thông báo cho nhân viên, học sinh được nghỉ làm, nghỉ học trong ngày 7/10 để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to trong hôm nay, nguy cơ ngập úng tại đô thị và sạt lở đất ở vùng núi vẫn ở mức cao.

