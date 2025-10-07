HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình

Phạm Trang |

Mưa lớn suốt đêm do hoàn lưu bão Matmo khiến sáng 7/10, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, người dân vật lộn bì bõm giữa “biển nước”.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ đêm 6/10, nhiều khu vực ở Hà Nội hứng mưa to kéo dài kèm theo sấm chớp. Lượng mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông sáng 7/10 rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo ghi nhận, từ rạng sáng, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) - một trong những “điểm nóng” ngập úng - đã chìm trong biển nước. Cả vùng ngập mênh mông, nước dâng cao đến ngang hông người lớn, gió thổi mạnh kèm mưa lớn khiến khu vực này chẳng khác nào một vùng biển giữa lòng Thủ đô.

Clip: Nguyen Hoan

Nhiều tuyến đường quanh khu vực đều rơi vào tình trạng ngập sâu, xe máy chết máy hàng loạt, người dân buộc phải dắt bộ hoặc bì bõm lội nước để kịp giờ làm. Ngoài cách lội nước, một số người tận dụng vật dụng như phao bơi, xuồng tự chế hay thậm chí là bơi để di chuyển qua đoạn ngập.

Nước ngập sâu khiến nhiều người không khỏi mệt mỏi (Clip: Chao Vlog)

Clip: Ngô Duy Biển

Không chỉ khu vực Mỹ Đình, tình trạng ngập cục bộ cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác khiến việc đi lại sáng nay gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nhiều công ty, trường học ở Hà Nội đã gửi thông báo cho nhân viên, học sinh được nghỉ làm, nghỉ học trong ngày 7/10 để đảm bảo an toàn.

Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình- Ảnh 1.

Ảnh: Như Hoàn

Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình- Ảnh 2.
Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình- Ảnh 3.
Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình- Ảnh 4.
Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình- Ảnh 5.
Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình- Ảnh 6.
Chưa từng thấy: Người dân Hà Nội đi xuồng máy, bơi giữa "biển" Mỹ Đình- Ảnh 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to trong hôm nay, nguy cơ ngập úng tại đô thị và sạt lở đất ở vùng núi vẫn ở mức cao.

Clip: MXH; Ảnh: Như Hoàn

Tags

Tin nóng trong ngày

hà nội

Tin ngắn

báo mới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

mưa lớn ở Hà Nội

ngập lụt ở Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại