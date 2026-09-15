Hãy cùng xem cách con Kim Long Quá Bối phiên bản robot này tung tăng dưới nước.

Tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc (CIFTIS 2026) diễn ra giữa tháng 9/2026 ở Bắc Kinh, giới công nghệ đã phải trầm ồ trước sự xuất hiện của Cá rồng vàng BG-5 - mẫu robot cá sinh học mô phỏng loài cá rồng vàng có thật ngoài tự nhiên do công ty Boya Gongdao Marine Technology phát triển.

Không đơn thuần là một sản phẩm trưng bày, BG-5 sở hữu diện mạo tỉ mỉ cùng dáng bơi uốn lượn uyển chuyển đến mức ngay cả các sinh vật biển tự nhiên cũng khó lòng phân biệt.

Cụ thể, BG-5 không chỉ mô phỏng loài cá rồng vàng - vốn mệnh danh là "vua của các loài cá cảnh", mà còn mô phỏng chính xác dòng cá rồng Kim Long Quá Bối (Crossback Golden Arowana) nổi tiếng giới thượng lưu nhờ sắc vàng ánh kim bao phủ toàn thân, ví như "thỏi vàng bơi".

Xem video: Cách con Kim Long Quá Bối phiên bản robot tung tăng dưới nước:

Cá rồng vàng BG-5.

Sức hút của BG-5 đến từ thiết kế sinh học đa khớp dựa trên mô phỏng động lực học chất lưu, giúp phần thân cá chuyển động mượt mà và tự nhiên trong nước.

Bên cạnh đó, hệ thống camera thu nhỏ được ngụy trang tinh vi ngay trên thân cá cho phép ghi lại những thước phim sắc nét dưới nước mà không làm xáo trộn hay gây hoảng sợ cho môi trường xung quanh.

Đặc biệt, nhờ tích hợp thuật toán thông minh, các cá thể BG-5 còn có thể phối hợp hoạt động theo đàn, tự điều hướng tránh vật cản và liên tục truyền dữ liệu về trung tâm theo thời gian thực.

Sự ra đời của dòng cá robot thế hệ mới này mở ra tiềm năng ứng dụng vô cùng to lớn. Chúng có thể dễ dàng tiếp cận các loài sinh vật biển nguy hiểm để phục vụ nghiên cứu khoa học, thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ô nhiễm môi trường, hay thậm chí đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra hạ tầng ngầm như chân cầu, đập thủy điện và đường ống dẫn dầu.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cơ khí và vẻ đẹp tự nhiên của BG-5 cho thấy ranh giới giữa công nghệ viễn tưởng và đời thực đang ngày càng mờ nhạt, mở ra một chương mới cho hành trình khám phá đại dương trong tương lai.

Tham khảo: CGTN