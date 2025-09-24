Chưa từng có: Việt Nam xếp top 10 thế giới trong lĩnh vực đặc biệt, hàng chục triệu người dân hưởng lợi

Giải thích: Theo báo cáo của SpeedTest tính đến tháng 8, tốc độ kết nối mạng Internet cố định trung bình trên toàn cầu đạt 104,43 Mbps khi tải xuống và 56,59 Mbps khi tải lên. Con số này thể hiện mức trung bình toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với tốc độ mạng Internet cố định tại Việt Nam (261,80 Mbps tải xuống), giúp Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có tốc độ mạng cố định nhanh nhất thế giới.

Hỏi 1: Tốc độ kết nối mạng Internet cố định trung bình trên toàn cầu đạt bao nhiêu Mbps khi tải xuống theo báo cáo SpeedTest tháng 8?

Giải thích: Theo báo cáo SpeedTest tháng 8, tốc độ mạng Internet di động tại Việt Nam đạt trung bình 152,17 Mbps khi tải xuống và 33,32 Mbps khi tải lên, giúp Việt Nam tăng 3 bậc và xếp thứ 16 toàn cầu về tốc độ tải xuống của mạng di động. Đây là một cải tiến đáng kể, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng mạng di động tại Việt Nam.

Giải thích: Báo cáo SpeedTest cho thấy mạng Internet cố định của Việt Nam trong tháng 8 đạt tốc độ trung bình 261,80 Mbps khi tải xuống và 237,66 Mbps khi tải lên. Tốc độ tải lên này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu (56,59 Mbps), góp phần đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới.

Hỏi 3: Tốc độ tải lên trung bình của mạng Internet cố định tại Việt Nam tháng 8 là bao nhiêu Mbps?

Hỏi 4: Đây có phải là lần đầu tiên Việt Nam lọt top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới không?

A. Có đúng B. Không, đã lọt từ năm ngoái sai C. Chỉ lọt top 20 sai D. Không có thông tin sai