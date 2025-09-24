Chưa từng có: Việt Nam xếp top 10 thế giới trong lĩnh vực đặc biệt, hàng chục triệu người dân hưởng lợi

Đáp án đúng là: A. 104,43 Mbps
Giải thích: Theo báo cáo của SpeedTest tính đến tháng 8, tốc độ kết nối mạng Internet cố định trung bình trên toàn cầu đạt 104,43 Mbps khi tải xuống và 56,59 Mbps khi tải lên. Con số này thể hiện mức trung bình toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với tốc độ mạng Internet cố định tại Việt Nam (261,80 Mbps tải xuống), giúp Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có tốc độ mạng cố định nhanh nhất thế giới.
Đáp án đúng là: C. Thứ 16
Giải thích: Theo báo cáo SpeedTest tháng 8, tốc độ mạng Internet di động tại Việt Nam đạt trung bình 152,17 Mbps khi tải xuống và 33,32 Mbps khi tải lên, giúp Việt Nam tăng 3 bậc và xếp thứ 16 toàn cầu về tốc độ tải xuống của mạng di động. Đây là một cải tiến đáng kể, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng mạng di động tại Việt Nam.
Đáp án đúng là: B. 237,66 Mbps
Giải thích: Báo cáo SpeedTest cho thấy mạng Internet cố định của Việt Nam trong tháng 8 đạt tốc độ trung bình 261,80 Mbps khi tải xuống và 237,66 Mbps khi tải lên. Tốc độ tải lên này cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu (56,59 Mbps), góp phần đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới.
Đáp án đúng là: A. Có
Giải thích: Theo báo cáo SpeedTest tháng 8, mạng Internet cố định của Việt Nam đạt tốc độ trung bình 261,80 Mbps khi tải xuống và 237,66 Mbps khi tải lên, giúp Việt Nam tăng 3 bậc và lần đầu tiên lọt vào top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới. Thành tựu này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng viễn thông của Việt Nam.
Đáp án đúng là: A. Thứ 3
Giải thích: Trong khu vực Đông Nam Á, tốc độ mạng Internet di động của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3, chỉ sau Brunei và Singapore, theo báo cáo SpeedTest tháng 8. Với tốc độ trung bình 152,17 Mbps khi tải xuống và 33,32 Mbps khi tải lên, Việt Nam đã vượt qua nhiều quốc gia khác trong khu vực, khẳng định vị thế mạnh mẽ trong lĩnh vực mạng di động.