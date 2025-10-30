Chưa từng có: Trung Quốc xây cùng lúc 2 đập, chặn đứng sông chỉ trong chưa đầy 30 giờ, siêu dự án mới dự kiến mang về gần 170 triệu USD

Theo Tân Văn Điện lực Trung Quốc, đây là bước khởi công then chốt của hai nhà máy thủy điện Mộng Đẩu và Nhai Nghiễn giai đoạn I, với tổng công suất lắp đặt 2,7 triệu kW.

Khi hoàn thành, hai công trình này sẽ sản xuất lượng điện tương đương với 3,5 triệu tấn than mỗi năm, đồng thời giúp cắt giảm khoảng 9 triệu tấn khí thải CO2. Theo ước tính, sản lượng điện từ hai nhà máy này có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện hàng năm của hơn 8 triệu hộ gia đình Trung Quốc, tương đương dân số cả một thành phố lớn.

Giới chức nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên tại lưu vực sông Nhã Lung, hai nhà máy thủy điện cùng lúc đạt được bước ngoặt đồng bộ trong việc chặn dòng - dấu mốc mới trong việc xây dựng cơ sở năng lượng tổng hợp thủy điện - điện mặt trời - điện gió đầu tiên của cả nước.”

Hai nhà máy Mộng Đẩu và Nhai Nghiễn là một phần trong chiến lược tiên phong của Trung Quốc nhằm tích hợp 3 nguồn năng lượng tái tạo: thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Theo kế hoạch, dọc lưu vực sông Nhã Lung sẽ hình thành 4 cụm “căn cứ năng lượng sạch hợp nhất” với tổng công suất dự kiến 78 triệu kW, hoàn thành vào năm 2035.

Hình minh hoạ dự án đập thuỷ điện trên sông Nhã Lung.

Hệ thống cung ứng 100% năng lượng tái tạo, với thủy điện làm trụ cột, được kỳ vọng trở thành mô hình kiểu mẫu cho các dự án tích hợp trên những con sông lớn khác, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt toàn cầu trong chuyển đổi xanh và phát triển ít carbon.

Đáng chú ý, dự án Nhai Nghiễn giai đoạn I sẽ xây dựng con đập một khối dài nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, môi trường vùng núi cao với áp suất thấp, cường độ tia cực tím mạnh và khí hậu khắc nghiệt khiến nguy cơ nứt bê tông trở thành thách thức lớn.

Để đối phó, các kỹ sư áp dụng nhiều biện pháp bao gồm dự báo thủy văn chính xác, mô hình thí nghiệm, diễn tập xử lý tình huống.

Chỉ trong chưa đầy 30 giờ, họ đã chặn thành công dòng chảy nhờ chiến lược “cửa sổ lưu lượng thấp”, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào móng và đổ bê tông sau này. Việc chặn dòng đồng bộ tại 2 điểm còn giúp nâng cao hiệu quả tổng thể, thể hiện giai đoạn phát triển trưởng thành hơn trong công cuộc khai thác thủy điện trên sông Nhã Lung.

Theo báo cáo, hai dự án dự kiến tạo ra khoảng 8.000 việc làm và mang lại gần 1,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 169 triệu USD) tiền thuế cho ngân sách địa phương trong quá trình xây dựng. Sau khi đi vào vận hành, nguồn thu thuế ổn định sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển kinh tế - xã hội của Tứ Xuyên cũng như các khu vực lân cận.

Tôn Văn Lượng, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Thủy điện Nhã Lung, khẳng định giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” là thời điểm then chốt để Trung Quốc đạt mục tiêu trung hòa carbon. Hai nhà máy này không chỉ cung cấp nguồn điện xanh ổn định cho an ninh năng lượng quốc gia và các vùng trọng điểm như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, miền Đông và miền Trung Trung QUốc, mà còn đóng góp giải pháp cho quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu.

Theo SCMP