Chưa từng có trong tiền lệ Vbiz: Một cặp đôi 2 lần chào đón em bé song sinh!

Hạ Anh |

Nhiều khán giả, bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi này.

Tối 21/3, tại live show, Dương Khắc Linh và Sara Lưu bất ngờ thông báo hỷ sự khán giả vỡ oà. Cụ thể, Sara Lưu xác nhận cô đang mang thai lần 2 và đặc biệt hơn cả là tiếp tục chào đón em bé song sinh. Nữ ca sĩ cho biết hiện cô đã bước vào tuần thứ 10 của thai kỳ, dù theo thông thường phải sau 12 tuần mới công bố nhưng vì đây là một dịp đặc biệt nên cô quyết định chia sẻ sớm.

Vợ Dương Khắc Linh chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cho gia đình Dương Khắc Linh - Sara Lưu thông báo tin vui nho nhỏ là năm nay sẽ đón thêm thành viên mới. Hiện tại cũng hơi sớm, vì thông thường là 12 tuần mới chia sẻ".

Thông tin này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ bởi trước đó, cặp đôi đã có hai bé trai sinh đôi. Việc một gia đình có đến hai lần mang thai song sinh được xem là cực kỳ hiếm, thậm chí có thể nói là chưa từng có tiền lệ trong showbiz Việt. Ngay sau khi được chia sẻ, cặp đôi nhận nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.

Dương Khắc Linh và Sara Lưu thông báo chuẩn bị chào đón cặp song sinh (Clip: Dương Khắc Linh)

Sara Lưu cho biết cô chỉ đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, vỡ oà khi đón nhận niềm vui nhân 2 lần 2

Dương Khắc Linh và Sara Lưu vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi bền bỉ và ổn định của Vbiz. Cặp đôi quen nhau ở Giai điệu chung đôi 2018, đến năm 2019 thì tổ chức lễ cưới. Dù từng bắt đầu từ mối quan hệ thầy trò với không ít ý kiến trái chiều, nhưng sau khi kết hôn, cả hai lại chứng minh sự lựa chọn của mình bằng cuộc sống gia đình êm ấm, ít ồn ào.

Trong đời sống thường ngày, Dương Khắc Linh nhiều lần ghi điểm khi thể hiện sự tâm lý, luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con cái cũng như các cột mốc quan trọng. Ngược lại, Sara Lưu cũng được nhận xét là người phụ nữ của gia đình, sẵn sàng tạm gác bớt hoạt động nghệ thuật để vun vén tổ ấm. Cặp đôi có quy tắc nuôi dạy con có tính kỷ luật cao, biết nói "dạ" khi trả lời, luôn nhẹ nhàng và tốt bụng với người khác, có ý thức về sự công bằng. Theo Dương Khắc Linh, bên cạnh sự nghiêm khắc, cả hai cũng chiều chuộng hai bé bằng các chuyến đi nghỉ dưỡng khắp cả nước và quà tặng trong dịp lễ.

Vào năm 2020, gia đình của cặp đôi đã chào đón 2 bé trai song sinh

Vào dịp kỷ niệm 6 năm hôn nhân, Dương Khắc Linh từng bày tỏ: "Người ta thường nói: 'Vợ chồng có lúc thăng, lúc trầm. Còn với anh, mọi thứ chỉ toàn là những điều tốt đẹp bên em. Chưa bao giờ có 'lúc trầm' nào cả. Và chính vì thế, anh yêu em nhiều đến vậy". Nhạc sĩ bày tỏ Sara Lưu mang đến cho anh sự bình yên, ổn định. Sau 6 năm, tình yêu anh dành cho người bạn đời vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ".

Sara Lưu vẫn giữ gìn nhan sắc xinh đẹp, cô hạn chế hoạt động để chăm sóc gia đình nhỏ

Dương Khắc Linh luôn thể hiện tình cảm, sự yêu chiều đặc biệt dành cho vợ sau hơn nửa thập kỷ gắn bó

