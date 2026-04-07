Chưa từng có trong lịch sử 88 năm của Samsung: Lợi nhuận quý tăng tới 755%, vượt xa kết quả cả năm 2025

Lợi nhuận quý I của Samsung Electronics vừa được ghi nhận tăng vọt 755% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng của thị trường, bất chấp xung đột tại Trung Đông đang phủ bóng lên triển vọng của tập đoàn.

Nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới vừa công bố lợi nhuận hoạt động sơ bộ đạt 57,2 nghìn tỷ won (tương đương 37,8 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm, tăng mạnh so với mức 6,7 nghìn tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu cũng tăng 68,1%, lên 133 nghìn tỷ won.

Con số lợi nhuận theo quý này thậm chí còn vượt cả lợi nhuận hoạt động cả năm 2025 của công ty, vốn đạt 43,6 nghìn tỷ won. Đồng thời, kết quả cũng cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường, khi công ty phân tích FnGuide ước tính mức lợi nhuận khoảng 40,2 nghìn tỷ won dựa trên dữ liệu từ 25 công ty chứng khoán.

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc không công bố chi tiết theo từng mảng kinh doanh, song giới phân tích cho rằng mảng bán dẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Báo cáo tài chính đầy đủ sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Kết quả vượt kỳ vọng phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng chip nhớ tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nguồn cung vẫn hạn chế khiến khách hàng sẵn sàng trả giá cao hơn.

Samsung cho biết tháng trước họ có kế hoạch ký các hợp đồng dài hạn với khách hàng mua chip nhớ, kéo dài từ 3–5 năm, thay vì các hợp đồng theo quý hoặc năm như trước. Công ty hiện nắm lợi thế đàm phán lớn, bởi chỉ có một số ít doanh nghiệp có khả năng sản xuất hàng loạt chip nhớ băng thông cao (HBM) - thành phần then chốt giúp các bộ xử lý AI hoạt động trong máy chủ và nhiều thiết bị khác.

Tuy nhiên, kết quả tích cực này diễn ra trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng đang khiến thị trường lo ngại. Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và tăng trưởng toàn cầu chậm lại - đặc biệt ảnh hưởng tới Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

Cổ phiếu Samsung vì vậy vẫn biến động mạnh dù nền tảng kinh doanh cải thiện, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư về việc liệu chu kỳ tăng trưởng của ngành chip có thể duy trì trước các cú sốc bên ngoài hay không.

Cú lội ngược dòng của Samsung Electronics trong quý I không chỉ đơn thuần là một con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn phản ánh một bước chuyển chiến lược đúng thời điểm của “gã khổng lồ” Hàn Quốc trong chu kỳ công nghệ mới.

Sau giai đoạn 2022–2023 đầy khó khăn, khi thị trường chip nhớ rơi vào suy thoái sâu do nhu cầu thiết bị điện tử suy yếu, Samsung đã kiên trì giữ vững năng lực sản xuất và đầu tư dài hạn, thay vì cắt giảm mạnh như một số đối thủ. Quyết định này ban đầu khiến lợi nhuận sụt giảm, nhưng lại đặt nền móng cho sự phục hồi mạnh mẽ khi làn sóng AI bùng nổ.

Điểm mấu chốt lần này nằm ở việc Samsung kịp thời nắm bắt nhu cầu đối với các dòng chip nhớ tiên tiến, đặc biệt là HBM - thành phần không thể thiếu trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Khi nguồn cung toàn cầu còn hạn chế, việc sở hữu năng lực sản xuất quy mô lớn đã giúp Samsung nhanh chóng tận dụng cơ hội, cải thiện biên lợi nhuận và vị thế đàm phán với khách hàng.

Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng vẫn là những thách thức không nhỏ. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, đang khiến giá năng lượng tăng cao, kéo theo rủi ro lạm phát và suy giảm nhu cầu toàn cầu - yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngành bán dẫn vốn mang tính chu kỳ.

Câu hỏi đặt ra là: liệu đà phục hồi này có bền vững? Samsung đã trở lại mạnh mẽ, nhưng để duy trì vị thế, hãng sẽ phải tiếp tục đầu tư vào công nghệ lõi và thích ứng nhanh với biến động toàn cầu. Trong một ngành mà chu kỳ lên xuống diễn ra khắc nghiệt, chiến thắng hôm nay chưa bao giờ là đảm bảo cho ngày mai.

Theo: Nikkei, Reuters