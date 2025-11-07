Chưa từng có: TP của Việt Nam sẽ có đô thị thể thao đẳng cấp Olympic rộng 16.000 ha khiến khu vực trầm trồ

Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic – Khu A

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5397/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic – Khu A, tỷ lệ 1/2.000. Đây là bước đi quan trọng trong việc hiện thực hóa định hướng phát triển Thủ đô thành trung tâm thể thao, du lịch và sinh thái đẳng cấp quốc tế ở khu vực phía Nam Hà Nội.

Tổng quy mô nghiên cứu toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081 ha, trong đó riêng Khu A – giai đoạn đầu tiên được triển khai – có diện tích 3.280 ha. Thời hạn quy hoạch kéo dài đến năm 2045, với tầm nhìn đến năm 2065.

Việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 81 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời phù hợp với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch này không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của thành phố trong việc mở rộng không gian đô thị về phía Nam mà còn là cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng và tạo nên động lực tăng trưởng mới cho khu vực.

Theo định hướng, khu đô thị thể thao Olympic sẽ được quy hoạch thành tổ hợp thể thao – du lịch – sinh thái hiện đại, bao gồm khu liên hợp thể thao đạt tiêu chuẩn Olympic, các làng vận động viên, trung tâm huấn luyện, cùng hệ thống dịch vụ lưu trú, thương mại, giải trí, văn hóa và cảnh quan sinh thái.

Mục tiêu là hình thành một quần thể đô thị năng động, xanh, thông minh, vừa phục vụ nhu cầu của người dân, vừa đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao khu vực và quốc tế như Đại hội thể thao châu Á hay Thế vận hội Olympic trong tương lai.

Bước ngoặt chiến lược trong quy hoạch và phát triển Hà Nội

Việc Hà Nội triển khai quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic – Khu A không chỉ là một dự án xây dựng hạ tầng đơn thuần mà còn mang nhiều ý nghĩa chiến lược, kinh tế, xã hội và văn hóa sâu sắc đối với tương lai phát triển của Thủ đô.

Trước hết, đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch phát triển không gian đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh khu vực trung tâm đang quá tải về dân cư và hạ tầng, việc hình thành một khu đô thị quy mô lớn ở phía Nam sẽ giúp phân bổ lại dân số, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy đô thị hóa bền vững. Khu vực này, với vị trí giáp Vành đai 4 và gần các tuyến kết nối vùng, sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần mở rộng không gian phát triển của Thủ đô về hướng Nam.

Ảnh minh họa Khu đô thị thể thao Olympic trong tương lai bằng AI ChatGPT

Thứ hai, dự án có ý nghĩa đặc biệt về phát triển thể thao và du lịch quốc gia. Khu đô thị được định hướng là nơi xây dựng tổ hợp thể thao hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đăng cai các sự kiện thể thao lớn như Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) hay Thế vận hội Olympic trong tương lai.

Điều này không chỉ nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ thể thao thế giới mà còn thúc đẩy du lịch thể thao, du lịch sự kiện, và các ngành dịch vụ liên quan, từ đó tạo động lực kinh tế mới cho Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Thứ ba, khu đô thị thể thao Olympic còn mang ý nghĩa về phát triển bền vững và môi trường sinh thái. Với định hướng kết hợp thể thao, du lịch và sinh thái, dự án sẽ tạo nên một quần thể đô thị xanh – thông minh – đáng sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển “Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại” đến năm 2050. Các khu làng vận động viên, trung tâm huấn luyện, khu lưu trú và thương mại – dịch vụ sẽ được quy hoạch hài hòa với cảnh quan, sử dụng năng lượng sạch và công nghệ thân thiện môi trường.

Ngoài ra, dự án còn có tác động xã hội tích cực, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương và thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu vực phía Nam. Khi đi vào hoạt động, khu đô thị thể thao Olympic sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại và hội nhập quốc tế, là minh chứng cho nỗ lực xây dựng một đô thị năng động, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.