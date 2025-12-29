Chưa từng có tại Việt Nam: Khán giả đã đến nhưng không có nghệ sĩ, BTC báo hoãn giờ chót gây phẫn nộ

Loạt ồn ào trước giờ G

Concert Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu tiên kết nối bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật. Chương trình được kỳ vọng tái hiện các giai đoạn phát triển khác nhau của âm nhạc Việt, từ buổi bình minh của tân nhạc cho đến đời sống âm nhạc đương đại, thông qua cách tiếp cận mới nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nguyên tác.

Theo kế hoạch, concert diễn ra vào tối 28/12 tại Hà Nội. Tuy nhiên, sát thời điểm tổ chức, trên một số kênh thông tin và mạng xã hội xuất hiện tin đồn chương trình có nguy cơ bị hoãn do tình hình bán vé không khả quan, khiến khán giả hoang mang.

Show Về đây bốn cánh chim trời

Chiều 28/12, trao đổi với báo Tiền Phong, bà Thu Hà, đại diện đơn vị sản xuất khẳng định concert vẫn diễn ra đúng kế hoạch, “hoàn toàn không có chuyện hoãn hay hủy”. Cùng thời điểm, ban tổ chức cũng phát đi thông báo xác nhận ca sĩ Bằng Kiều không thể tham gia biểu diễn. Ban tổ chức gửi lời xin lỗi khán giả vì sự thay đổi ngoài mong muốn này.

Đáng chú ý, công tác tổng duyệt vẫn diễn ra bình thường trong chiều cùng ngày. Các nghệ sĩ còn lại, ban nhạc và ê-kíp kỹ thuật vẫn có mặt để tập luyện, hoàn thiện chương trình theo kế hoạch, đồng thời tiếp tục khẳng định đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối 28/12 như đã công bố.

BTC show cập nhật ảnh tổng duyệt chiều 28/12 (ảnh: cap màn hình)

Trong ngày 28/12, một vấn đề khác tiếp tục thu hút sự chú ý khi đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ý kiến về việc không sử dụng các tác phẩm của ông trong chương trình nếu vấn đề bản quyền chưa được thanh toán cho gia đình hoặc thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Giải thích về sự việc, bà Thu Hà cho biết ban tổ chức đã làm việc với Trung tâm trong nhiều tháng qua và hiện chỉ còn một số nội dung cần tiếp tục thương thảo. Theo đại diện nhà sản xuất, việc thanh toán sau khi biểu diễn là thông lệ có thể chấp nhận được. Bà cũng xác nhận sáng 28/12 đã trao đổi với bà Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đồng thời nhận được cuộc gọi động viên từ con trai nhạc sĩ Văn Cao trước giờ tổ chức.

Trước đó, concert Về đây bốn cánh chim trời đã trải qua nhiều thay đổi so với kế hoạch ban đầu, từ địa điểm tổ chức chuyển từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sang Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, cho đến việc thay đổi vị trí giám đốc âm nhạc và tổng đạo diễn. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như Hồng Nhung, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, cùng các giọng ca trẻ Lâm Bảo Ngọc và Thanh Thụy. NSND Trần Tiến từng chia sẻ, nếu chương trình được thực hiện trọn vẹn, đây có thể trở thành một dấu mốc đáng nhớ của âm nhạc Việt Nam.

Nghệ sĩ lần lượt thông báo vắng mặt

Tối 28/12, khi khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức và chương trình dự kiến bắt đầu lúc 20h, ca sĩ Lê Hiếu bất ngờ đăng tải thông báo chính thức trên trang cá nhân, xác nhận không tham gia biểu diễn trong đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời. Việc thông báo được đưa ra giữa lúc chương trình đang trong trạng thái chờ khai màn khiến nhiều khán giả không khỏi hoang mang.

Lê Hiếu thông báo vắng mặt tại show diễn Về đây bốn cánh chim trời (ảnh: FBNV)

Trong chia sẻ của mình, Lê Hiếu cho biết quyết định vắng mặt xuất phát từ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, khi chương trình liên tục thay đổi và không còn đảm bảo chất lượng cũng như thời gian theo cam kết ban đầu. Nam ca sĩ khẳng định anh cùng ê-kíp đã tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ cho đêm diễn nhưng không thể tiếp tục biểu diễn trong bối cảnh các điều kiện tổ chức không còn phù hợp.

Lâm Bảo Ngọc cũng thông báo tương tự (ảnh: FBNV)

Văn bản từ công ty Ngọc Việt do Lâm Bảo Ngọc đăng tải dưới phần bình luận

Không lâu sau đó, công ty quản lý của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc - SRNDPT Entertainment cũng phát đi thông báo xác nhận chương trình Về đây bốn cánh chim trời đã bị hủy theo thông báo đơn phương từ phía đơn vị tổ chức là Công ty Ngọc Việt Education. Theo nội dung văn bản, dù các bên đã thống nhất việc nghệ sĩ tham gia biểu diễn và đã hoàn tất các nghĩa vụ chuẩn bị như giữ lịch, tập luyện, phối hợp cùng dàn nhạc, chương trình vẫn không tiếp tục triển khai theo thời gian và địa điểm đã công bố. Phía công ty khẳng định việc hủy show không xuất phát từ phía nghệ sĩ, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi một dự án nghệ thuật được kỳ vọng cao không thể diễn ra như kế hoạch.

BTC thông báo hoãn show ngay tại địa điểm tổ chức, khán giả phẫn nộ

Theo ghi nhận tại hiện trường, tối 28/12, dù khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm tổ chức, không có nghệ sĩ nào xuất hiện trên sân khấu đúng thời điểm dự kiến. Sau khoảng hơn 30 phút chờ đợi, đại diện ban tổ chức đã trực tiếp lên sân khấu, gửi lời xin lỗi khán giả và thông báo chương trình Về đây bốn cánh chim trời buộc phải hoãn. Khán giả tham dự có đông người trung niên và lớn tuổi - nhóm công chúng gắn bó lâu năm với âm nhạc của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Nhiều người cho biết đã di chuyển từ các tỉnh, thành khác về Hà Nội từ sớm để theo dõi chương trình, sắp xếp lại lịch trình cá nhân và chi phí đi lại, lưu trú.

Khán giả tại show cập nhật tình hình gây bức xúc (ảnh: cap màn hình)

Việc ban tổ chức thông báo hoãn ngay tại sân khấu, sau khi khán giả đã có mặt đầy đủ, khiến không khí tại khu vực tổ chức trở nên căng thẳng. Một số khán giả bày tỏ bức xúc, cho rằng công tác thông tin và xử lý tình huống thiếu thống nhất, đặc biệt trong bối cảnh trước đó chương trình liên tục xuất hiện các thông báo trái chiều về việc hủy, hoãn hay vẫn tiếp tục tổ chức.

BTC lên sân khấu thông báo hoãn show (video: @thangngmh)

Sau khi đại diện ban tổ chức trực tiếp thông báo và xin lỗi khán giả tại hiện trường, đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Show mới đăng tải thông báo chính thức trên fanpage, xác nhận việc hoãn The Legend Live Concert Về đây bốn cánh chim trời với lý do “bất khả kháng”. Ban tổ chức cho biết sẽ thông báo thời gian tổ chức mới trong vòng 10 ngày, đồng thời phòng vé sẽ liên hệ với khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần kế tiếp.

Theo thông tin trong các văn bản gửi tới nghệ sĩ, phía đơn vị tổ chức cũng đề cập lý do hoãn show có liên quan đến tình hình bán vé của chương trình. Việc khán giả đã có mặt tại sân nhưng chương trình không thể diễn ra, cùng chuỗi thông báo thay đổi sát giờ G, đã khiến nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Trên mạng xã hội, khán giả yêu cầu ban tổ chức minh bạch thông tin, có phương án xử lý rõ ràng đối với thiệt hại về thời gian, chi phí đi lại và quyền lợi người mua vé. Sự cố của Về đây bốn cánh chim trời được xem là một trường hợp hiếm thấy trong đời sống concert Việt Nam, đặt ra nhiều câu hỏi về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong công tác tổ chức sự kiện.

Sau khi đại diện ban tổ chức trực tiếp thông báo và xin lỗi khán giả tại hiện trường, đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Show mới đăng tải thông báo chính thức trên fanpage (ảnh: cap màn hình)

Hiện tại, chúng tôi đang liên hệ phía ban tổ chức để làm rõ toàn bộ sự việc và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có phản hồi chính thức.