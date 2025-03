Hình minh họa về văn phòng làm việc của FPT. Ảnh do AI tạo.

Tập đoàn FPT tự hào là công ty công nghệ đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 vào ngày 20/1/2025. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh của FPT, khẳng định cam kết của họ đối với mục tiêu Net Zero và phát triển bền vững.

ISO 14064-1:2018 là một tiêu chuẩn quốc tế thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14064, tập trung vào việc quản lý khí nhà kính (CO2, CH4, N2O, O3, các khí CFC...).

Để đạt được chứng nhận này, doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt về tính minh bạch và chính xác trong từng giai đoạn từ thu thập dữ liệu, giám sát đến đánh giá lượng phát thải.

"Việc đạt được chứng nhận ISO 14064-1:2018 không chỉ phản ánh sự đầu tư nghiêm túc của FPT trong chiến lược chuyển đổi xanh, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng khách hàng và đối tác để đạt mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Chứng nhận quốc tế này giúp FPT không ngừng nâng cao tri thức và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tận dụng các giải pháp công nghệ xanh "Made by FPT" để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện ESG, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và hướng tới mục tiêu lớn của đất nước năm 2050" - Ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch Công ty Hệ thống Thông tin FPT (viết tắt là FPT IS, thành viên của Tập đoàn FPT, nổi tiếng với chuyên môn về công nghệ xanh) cho biết.

Cam kết phát triển bền vững của FPT được thể hiện rõ nét qua bốn trọng tâm: Quản trị xuất sắc, Môi trường làm việc đẳng cấp, Hoạt động môi trường, và Cống hiến vì cộng đồng. Đây chính là những giá trị giúp FPT không ngừng khẳng định vị trí tiên phong của mình trong ngành công nghệ, hướng tới một tương lai xanh và bền vững.

Mục tiêu của FPT là trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính, đạt Net Zero vào năm 2040, đồng thời tạo ra tác động tích cực đến hơn 1 triệu người lao động vào năm 2035.

VertZéro - Đột phá "Made by FPT"

Điều đặc biệt, để đạt được chứng nhận ISO 14064-1:2018 này, FPT đã sử dụng giải pháp kiểm kê khí nhà kính tự động VertZéro "Made by FPT" do FPT IS phát triển.

Hiện nay, hàng nghìn doanh nghiệp đã và đang ứng dụng giải pháp VertZéro và đồng hành cùng FPT trong chuyển đối xanh và phát triển bền vững.