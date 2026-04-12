Chưa từng có: Nhân viên 1 tập đoàn bán dẫn nổi tiếng có thể sắp nhận thưởng 25 tỷ đồng/người

Theo dữ liệu từ thị trường đầu tư ngày 12/4, Macquarie Securities ước tính lợi nhuận hoạt động của SK hynix trong năm tới có thể đạt 447 nghìn tỷ won. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, mức thưởng hiệu suất trung bình dành cho mỗi nhân viên có thể lên tới khoảng 1,3 tỷ won (tương đương 25 tỷ đồng).

Yếu tố then chốt nằm ở cơ chế chia sẻ lợi nhuận (PS - profit sharing). Doanh nghiệp này đã quyết định trích 10% lợi nhuận hoạt động để lập quỹ thưởng, đồng thời dỡ bỏ mức trần từng giới hạn ở “1.000% lương cơ bản”. Với mức lợi nhuận dự kiến, quỹ thưởng có thể đạt khoảng 44,7 nghìn tỷ won. Chia đều cho khoảng 34.500 nhân sự, mỗi người có thể nhận mức thưởng tương đương 1,3 tỷ won.

Không chỉ dừng ở kỳ vọng tương lai, ngay trong năm nay, SK hynix cũng được dự báo sẽ có một mùa thưởng “đậm tay”. Giới phân tích cho rằng lợi nhuận hoạt động năm nay có thể đạt khoảng 251 nghìn tỷ won, kéo theo mức thưởng bình quân vào đầu năm sau khoảng 728 triệu won/người.

Làn sóng thưởng lớn này cũng được cho là đang lan sang Samsung Electronics. Một số nguồn tin cho biết trong các cuộc đàm phán gần đây, Samsung đã cân nhắc nâng tỷ lệ trích thưởng lên trên 10% lợi nhuận hoạt động. Trong khi đó, phía công đoàn thậm chí đề xuất mức 15% nếu lợi nhuận mảng bán dẫn đạt 270 nghìn tỷ won - tương đương quỹ thưởng khoảng 40,5 nghìn tỷ won.

Các chuyên gia nhận định, đây không đơn thuần là chính sách “hào phóng”, mà là chiến lược giữ chân và thu hút nhân tài trong cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Những tên tuổi lớn như Nvidia, Apple hay TSMC đang không ngừng nâng cao đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, buộc các tập đoàn Hàn Quốc cũng phải tăng tốc trong cuộc đua này.

Ở một góc độ khác, mức thưởng hàng trăm triệu đến hàng tỷ won cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững. Ngành bán dẫn vốn mang tính chu kỳ rất rõ rệt, với những giai đoạn tăng trưởng bùng nổ xen kẽ suy giảm sâu. Nếu thị trường đảo chiều, các doanh nghiệp có thể đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì chính sách đãi ngộ cao như hiện tại.

Dù vậy, trong ngắn hạn, “cơn mưa thưởng” vẫn được xem là tín hiệu cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của ngành bán dẫn trong nền kinh tế toàn cầu. Và hơn hết, nó cho thấy cuộc đua công nghệ hiện nay không chỉ là cuộc đua của máy móc hay vốn đầu tư, mà thực chất là cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành lấy những bộ óc xuất sắc nhất.

Theo: Seoul Economic Daily