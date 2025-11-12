Chưa từng có: Hà Nội tiếp tục quy hoạch khu đô thị thể thao 4.560ha cạnh tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và Vành đai 4

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5398 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa, được giới hạn gồm phía Bắc giáp đường Vành đai 4; phía Nam trùng ranh giới hành chính xã Dân Hòa và Thượng Phúc; phía Đông trùng với tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và phía Tây giáp Quốc lộ 21C.

Tổng quy mô nghiên cứu của quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic (tỷ lệ 1/2.000) khoảng 16.081ha, trong đó Khu B có quy mô khoảng 4.560ha. Thời hạn quy hoạch được xác định đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Khu vực nghiên cứu sẽ bao gồm nhiều chức năng sử dụng đất chính như đất thể dục thể thao, đất đơn vị ở (hiện trạng và quy hoạch), đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối, đất hỗn hợp, đất dịch vụ công cộng đô thị, đất trường trung học phổ thông, đất cây xanh công cộng cấp đô thị, đất cây xanh chuyên dụng, đất di tích - tôn giáo, đất an ninh - quốc phòng, mặt nước, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật ngoài đô thị và đất nông nghiệp,...

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) là đơn vị tổ chức lập quy hoạch. Đơn vị tư vấn sẽ được lựa chọn theo hình thức chỉ định thông thường, tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thẩm định, còn UBND TP. Hà Nội là cơ quan phê duyệt. Thời gian lập đồ án không quá 9 tháng, theo yêu cầu của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu B, bảo đảm phù hợp với Quyết định phê duyệt; đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu và tiến độ thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, UBND các xã trong phạm vi lập quy hoạch cùng các tổ chức, cộng đồng dân cư để triển khai nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5397 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2.000.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000 thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh.

Ranh giới khu đô thị được xác định gồm phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía Nam giáp đường Vành đai 4, phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu và Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, phía Tây giáp phân khu đô thị C4.

Quy mô nghiên cứu Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000 khoảng 16.081ha; trong đó quy mô lập quy hoạch Khu A khoảng 3.280ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

