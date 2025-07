Chưa từng có: Giá căn hộ TP.HCM vượt 300 triệu đồng/m2, các tỉnh cũng đua tăng mạnh trong quý II/2025

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý II/2025 của BHS Group cho biết, tại TP.HCM, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục leo thang, tăng từ 5–7% so với quý I/2025. Một số khu vực trung tâm như Quận 1, TP. Thủ Đức, Bình Thạnh và Quận 5 (trước khi sáp nhập) neo giá cao nhất, trong đó giá bán căn hộ cao nhất đã vượt mốc 300 triệu đồng/m2, xác lập mặt bằng mới cho thị trường chung cư tại thành phố.

Dù giá tăng, nguồn cung sơ cấp lại giảm mạnh. Trong quý II, TP.HCM chỉ có hơn 3.300 căn mở bán, giảm hơn 40% so với quý trước và 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả quý chỉ ghi nhận duy nhất một dự án mở bán mới là Lumiere Midtown (The Global City), phần còn lại là các giai đoạn tiếp theo của những dự án cũ. Lũy kế nửa đầu năm 2025, thành phố có 4.571 căn hộ mới được tung ra, giảm 46,5% so với 6 tháng cuối năm 2024.

Thị trường vẫn nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp khi căn hộ hạng A chiếm 62% tổng nguồn cung, theo sau là căn hộ hạng Sang (25%) và hạng B (12%). Căn hộ hạng C chỉ chiếm 1% tổng lượng chào bán. Về tỷ lệ tiêu thụ, các dự án hạng A và hạng Sang tiếp tục chiếm ưu thế với 85% tổng giao dịch, bất chấp mức giá cao.

TP. Thủ Đức tiếp tục là điểm nóng cung-cầu của thị trường với hơn 83% tổng lượng căn hộ chào bán trong quý và hơn 68% lượng giao dịch toàn thành phố, tập trung chủ yếu ở các đại dự án như The Global City và Vinhomes Grand Park. Huyện Nhà Bè giữ vị trí thứ hai với 18,5% giao dịch, nhờ các dự án như Essensia Nam Sài Gòn và Khải Hoàn Prime.

Không chỉ riêng TP.HCM, thị trường căn hộ tại các tỉnh thành khác cũng ghi nhận đà tăng giá rõ rệt. Miền Bắc chứng kiến mức tăng mạnh nhất: các dự án có thanh khoản tốt tăng 7–9% so với quý trước, trong khi phần còn lại tăng nhẹ 1–2%.

Tại Hà Nội, mặt bằng giá lên tới 247 triệu đồng/m2, cao hơn hẳn các tỉnh lân cận. Các tỉnh như Hải Phòng, Hưng Yên và Hà Nam cũng ghi nhận mức giá từ 40 triệu đồng/m2 trở lên, trong khi nhiều địa phương khác tiệm cận mức 30 triệu đồng/m2.

Tại miền Trung, TP. Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá trung bình khoảng 100 triệu đồng/m2, cao nhất là 278 triệu đồng/m2 tại dự án M Landmark. Các khu vực còn lại trong khu vực này ghi nhận mức giá dao động từ 25–50 triệu đồng/m2.

Miền Nam ngoài TP.HCM cũng không nằm ngoài làn sóng tăng giá. Các tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An... hiện ghi nhận mức giá sơ cấp dao động từ 35–60 triệu đồng/m2, tiếp tục bị đẩy lên do áp lực từ nhu cầu và tốc độ đô thị hóa.

Đánh giá từ BHS Group cho biết, sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, khi người mua ưu tiên dự án chất lượng cao và vị trí chiến lược, bất chấp mức giá ngày càng đắt đỏ.

Kỳ Thư