Chưa từng có: Đông Anh cùng khánh thành, khởi công 2 công trình thiết lập kỷ lục Việt Nam và Đông Nam Á, trị giá 4,5 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

Khởi công “siêu thành phố” trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới có tháp tài chính cao kỷ lục

Đầu tiên là dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

Dự án có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam, vượt gần 200 m tòa Landmark 81 (461 m) và hơn 370 m so với tòa Bitexco Financial Tower (262 m), trở thành một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Trung tâm của Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính cao 108 tầng.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

Vào tháng 2/2025, tại cuộc gặp giữa Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết sẽ xây dựng Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là một thành phố có nhiều tính năng thông minh.

Theo Chủ tịch Tập đoàn BRG, đây sẽ là thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới. Bà Nga cho biết đã đến Indonesia vào tháng 8/2024 để ký kết tại hội nghị EZVIZ toàn cầu. "Cam kết này tiêu biểu cho một thành phố trung hòa carbon thực sự và có thể chúng tôi sẽ nhập một số cây từ nước ngoài để giải quyết ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, sẽ có các giải pháp để giảm 50% chi phí năng lượng cho các hộ gia đình", Chủ tịch BRG cho biết.

Khánh thành Trung tâm Triển lãm lớn nhất Đông Nam Á

Trong hôm nay, phía huyện Đông Anh cũ cũng khánh thành dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia do Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam – thành viên Vingroup triển khai.

Với tổng quy mô hơn 900.000 m2, tổng mức đầu tư lên tới 7.000 tỷ đồng, quy mô thiết kế lên tới 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà – Trung tâm Triển lãm Quốc gia sẽ nằm trong top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

Điểm nổi bật của dự án là Nhà triển lãm Kim Quy – đây là nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới, với diện tích mặt sàn gần 105.000 m2, chiều cao 56 m. Công trình gồm 9 đại sảnh, diện tích mỗi sảnh từ 9.400–10.400 m², có thể vận hành linh hoạt: Tách riêng theo từng chủ đề hoặc liên thông thành không gian triển lãm lớn thứ hai thế giới.

Nhà triển lãm Kim Quy có kết cấu kỹ thuật hiện đại với phần mái vòm sử dụng tới 24.000 tấn thép, hệ số an toàn gấp đôi tiêu chuẩn thông thường. Vật liệu mái là sợi thủy tinh siêu bền, xuyên sáng, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Nhà triển lãm Kim Quy có tải trọng sàn lên đến 5 tấn/m2, đáp ứng yêu cầu của các triển lãm công nghiệp, đảm bảo điều kiện trưng bày thiết bị, máy móc lớn.

Cùng với đó là khu triển lãm ngoài trời có diện tích hơn 200.000 m2, thuộc top 3 thế giới về quy mô. Khu vực này được thiết kế cho nhiều loại hình tổ chức đồng thời, từ triển lãm công nghệ, máy móc đến lễ hội văn hóa – du lịch quy mô lớn. Đặc biệt, sân Bắc có khả năng tổ chức các đại nhạc hội lớn với sức chứa tới 50.000 khán giả.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện toàn cầu, trung tâm hội nghị quốc tế, lễ hội nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Từ đây, một kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp triển lãm hiện đại sẽ được khởi động, tương tự như các mô hình đã thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần chuyển hóa năng lực mềm thành sức mạnh kinh tế, nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.



