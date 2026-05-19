Chưa từng có: Đổi điện thoại iPhone, Samsung cũ lấy Vertu, thực hư thế nào?

Trade-in, hay thu cũ - đổi mới, vốn là hình thức quen thuộc với nhiều người dùng điện thoại tại Việt Nam. Thay vì bán lại thiết bị cũ riêng lẻ, khách hàng có thể dùng giá trị máy đang sử dụng để bù vào chi phí nâng cấp lên sản phẩm mới. Tuy nhiên, việc thu cũ đổi mới đối với điện thoại cao cấp như Vertu là chuyện hiếm có.

Mới đây, Vertu Việt Nam công bố triển khai dịch vụ thu cũ - đổi mới như một bước nâng cấp trải nghiệm. Hình thức này phục vụ nhóm khách hàng muốn chuyển từ các dòng điện thoại phổ biến sang thiết bị có tính cá nhân cao hơn, chú trọng bảo mật và đi kèm hệ sinh thái dịch vụ riêng.

Theo chính sách mới, khách hàng đang sử dụng điện thoại thuộc nhiều thương hiệu như Apple, Samsung và một số dòng máy khác trong danh sách thu đổi có thể mang thiết bị đến một trong bốn Flagship Stores và Private Lounges của Vertu Việt Nam để thẩm định, hoặc yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ chỉ định. Sau khi máy cũ được kiểm tra theo tiêu chí của hệ thống, khách hàng sẽ được tư vấn dòng Vertu phù hợp, mức trợ giá từ Vertu Việt Nam và số tiền cần thanh toán sau khi trừ giá trị máy cũ.

Công thức được áp dụng rõ ràng: giá Vertu mới trừ khoản trợ giá từ Vertu Việt Nam và giá trị thu lại của thiết bị cũ. Cách làm này giúp khách hàng dễ hình dung chi phí thực tế khi muốn nâng cấp lên Vertu, thay vì chỉ nhìn vào giá niêm yết ban đầu của sản phẩm.

Ở phân khúc điện thoại xa xỉ, trade-in không nên được nhìn như một hình thức giảm giá. Giá trị của chính sách này nằm ở việc mở ra lộ trình nâng cấp rõ ràng cho khách hàng, từ thiết bị đang sử dụng sang một trải nghiệm có yêu cầu cao hơn về bảo mật, cá nhân hoá và dịch vụ chính hãng.

Với doanh nhân hoặc nhóm người dùng có yêu cầu cao về bảo mật, điện thoại gắn trực tiếp với dữ liệu cá nhân, giao dịch tài chính, liên lạc công việc và hình ảnh cá nhân. Một chiếc smartphone phổ thông có thể đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, nhưng với người thường xuyên xử lý thông tin quan trọng, tiêu chí lựa chọn thường khắt khe hơn. Thiết bị cần mang lại cảm giác kiểm soát, ổn định và riêng tư trong quá trình sử dụng.

Tại Vertu Việt Nam, các dòng máy được tư vấn theo từng nhu cầu cụ thể. Với nhóm khách hàng ưu tiên bảo mật, dữ liệu và khả năng vận hành công việc, Vertu Agent Q là một lựa chọn được chú ý. Dòng máy này được phát triển theo hướng smartphone AI, kết hợp giữa thiết kế cao cấp, hệ sinh thái riêng và các lớp bảo mật dành cho người dùng thường xuyên xử lý thông tin quan trọng.

Với nhóm khách hàng muốn một thiết bị mang tính biểu tượng, phục vụ liên lạc riêng tư và tạo nhận diện trong các mối quan hệ, Vertu Signature V 4G vẫn là dòng sản phẩm khó thay thế. Đây không phải mẫu điện thoại được chọn vì cấu hình hay màn hình lớn, mà vì cảm giác sử dụng, độ nhận diện và vai trò như một thiết bị liên lạc riêng.

Trong khi đó, Quantum Flip phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến thiết kế, thời trang và tính riêng tư. Kiểu dáng gập giúp thiết bị trở thành một món phụ kiện cá nhân rõ nét hơn, trong khi vẫn giữ tinh thần bảo mật và cá nhân hoá của Vertu.

Một trường hợp thường gặp là khách hàng đang sử dụng iPhone hoặc Samsung cao cấp nhưng muốn tìm một thiết bị thứ hai dành riêng cho công việc, liên lạc quan trọng hoặc các mối quan hệ cần sự riêng tư. Với nhóm này, trade-in không nằm ở việc chuyển sang một thiết bị đắt tiền hơn. Điều họ tìm kiếm là cách sử dụng điện thoại phù hợp hơn với nhu cầu bảo vệ dữ liệu, tài sản số và hình ảnh cá nhân.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, nhiều khách hàng khi tìm hiểu chính sách trade-in không chỉ hỏi về khoản trợ giá. Điều họ quan tâm nhiều hơn là thiết bị mới có phù hợp với nhu cầu sử dụng hay không, có đảm bảo nguồn gốc chính hãng, được hỗ trợ đầy đủ hệ sinh thái và chăm sóc sau bán hàng hay không.

“Với nhóm khách hàng cao cấp, điện thoại gắn rất chặt với dữ liệu, công việc và hình ảnh cá nhân. Vì vậy, khi nâng cấp lên Vertu, họ thường quan tâm đến sự phù hợp, bảo mật và quyền lợi chính hãng trong suốt quá trình sử dụng”, đại diện Vertu Việt Nam chia sẻ.

Chính sách trade-in cũng giúp mở rộng cách tiếp cận Vertu với nhóm khách hàng mới tại Việt Nam. Thay vì xem đây như một sản phẩm xa xỉ cần mua mới hoàn toàn, khách hàng có thêm phương án chuyển đổi từ thiết bị đang sử dụng, với chi phí, quy trình thẩm định và mức hỗ trợ được thể hiện rõ ràng.

Ở phân khúc điện thoại xa xỉ, nguồn gốc sản phẩm và đơn vị thực hiện giao dịch là yếu tố quan trọng. Việc thẩm định, trợ giá, tư vấn dòng máy phù hợp và hỗ trợ sau bán hàng cần được thực hiện bởi hệ thống chính hãng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.



