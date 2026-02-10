Chưa từng có: Đại lễ lớn nhất lịch sử miền non thiêng, mở cửa miễn phí đón du khách

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương sẽ tổ chức chuỗi hoạt động Xuân Yên Tử quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo kế hoạch, hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội và nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026, với điểm nhấn là Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 tổ chức vào ngày 26/2/2026 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô khoảng 10.000 người, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; qua đó khắc họa Yên Tử như một biểu tượng tinh thần của dân tộc, Di sản văn hóa thế giới mang giá trị nổi bật toàn cầu.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động còn bao gồm: Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; Hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với liên hoan ẩm thực các vùng miền; cùng các không gian trải nghiệm văn hóa như Xuân di sản, Tết làng Nương…

Thông qua các hoạt động này, tỉnh Quảng Ninh hướng tới việc giới thiệu, tôn vinh và lan tỏa giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử (thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc); làm nổi bật chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa, cảnh quan và tinh thần Phật giáo Trúc Lâm.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn, phát huy di sản; xây dựng hình ảnh Yên Tử trở thành không gian văn hóa – tâm linh đặc sắc, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định miễn phí tham quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử từ nay đến hết 31/12/2028. Chính sách này nhằm tri ân các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách đã đóng góp cho công tác bảo vệ, gìn giữ, trùng tu và phát huy giá trị di sản; đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử tới bạn bè trong và ngoài nước.

Việc miễn phí tham quan cũng góp phần tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các địa danh lịch sử như danh thắng Yên Tử, Khu di tích nhà Trần và Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng. Đây cũng là cơ sở quan trọng phục vụ công tác lập quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, thúc đẩy kích cầu du lịch hàng năm và gia tăng lượng khách đến với di sản.

Yên Tử mở cửa miễn phí đón du khách trong 3 năm.

Yên Tử là một trong năm cụm, điểm di tích thuộc quần thể di sản thế giới của Quảng Ninh ; được xem là "phúc địa thứ tư của Giao Châu", kinh đô Phật giáo Việt Nam, nơi khởi nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Hơn 10 năm qua, tỉnh đã huy động gần 3.000 tỷ đồng vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông và hệ thống dịch vụ khu vực Yên Tử để bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc miền non thiêng. Đến nay, nơi đây đã hình thành hệ thống cáp treo hiện đại tạo cơ hội cho tất cả du khách có thể lên tới chùa Hoa Yên và chùa Đồng; Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử với 133 phòng, Hội trường Diên Hồng 700 chỗ; Quảng trường Minh Tâm và Hoa Tâm có khả năng đón hàng vạn du khách tham gia lễ hội.

Năm 2025, Yên Tử đón khoảng 600.000 lượt du khách. Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, phấn đấu thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.