Chưa từng có, CEO của Apple ghé thăm Antiantiart: Bước tiến đáng chú ý cho cộng đồng sáng tạo

Vừa mới đây, Tim Cook - Tổng Giám Đốc của Apple đã có chuyến thăm đến studio Antiantiart, đội ngũ sáng tạo trẻ đứng sau thành công của chiến dịch #ShotoniPhone đình đám vào giữa năm 2023. Đây là lần đầu tiên, CEO Apple tiếp xúc với những người làm sáng tạo tại Việt Nam cho thấy được không chỉ mối quan tâm sâu sắc của nhà Táo Khuyết đến thị trường đầy tiềm năng này mà còn được xem như một bước tiến thúc đẩy đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới khuyến khích cộng đồng sáng tạo.

Tại đây, Tim Cook đã có buổi làm việc trực tiếp cùng Phương Vũ, Đạo diễn của Antiantiart và cũng là một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng với những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng mang cá tính mạnh mẽ khác biệt dường như không có giới hạn.

Xuất phát điểm từ một người làm kinh doanh thời trang với đam mê nghệ thuật cháy bỏng, ở thời điểm hiện tại, Phương Vũ đã trở thành một trong những đại diện nổi bật trong giới sáng tạo trẻ ở Việt Nam. Riêng năm 2023, ngoài các dự án và clip quảng cáo theo đặt hàng từ các tập đoàn/ thương hiệu lớn, Phương và ekip còn đứng sau các MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Biết Đâu Mà Lần (Tage ft Raw). Những tác phẩm của anh cùng các đồng đội trong Antiantiart không chỉ chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc mà còn được vinh danh với nhiều giải thưởng tiêu biểu.

Có thể kể đến như: Top 5 Đại sứ Truyền cảm hứng dành cho Phương Vũ cũng như Nhóm GenZ Tài Năng - Antiantiart của WeChoice Awards 2023. Hay Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam VCA 2023 dành cho hạng mục Nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc cùng nhiều đề cử là các tác phẩm quảng cáo và TVC mang đậm nét cá tính độc đáo khác biệt.



Tác phẩm đầu tiên của dự án #ShotoniPhone tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, anh cùng nhóm của mình cũng dành được giải thưởng Chương trình sáng tạo của năm trong VTV Awards 2023 khi đạo diễn chương trình Hoa Xuân Ca - dự án nghệ thuật góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống đến với người trẻ. Thú vị hơn nữa, Phương Vũ cùng với người bạn gái của mình - chuyên gia trang điểm Yến Jii chính là bộ đôi nghệ sĩ Việt đầu tiên hợp tác cùng Apple thực hiện dự án #ShotoniPhone để giới thiệu những dấu ấn văn hóa đặc trưng mang đậm dấu ấn Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đạo diễn Phương Vũ và CEO Tim Cook đang xem lại hậu trường thực hiện dự án #ShotoniPhone năm ngoái.

Sử dụng chất liệu là những hình tượng biểu trưng cho văn hóa dân gian như Rồng thời Lý, họa tiết Đông Sơn, chim hạc, họa tiết vân vũ, em bé chăn trâu… được sắp đặt khéo léo và hòa quyện chặt chẽ với các nét vẽ Body Painting, cả hai nghệ sĩ đã thành công khắc họa được thần tích Con Rồng Cháu Tiên trở thành một tác phẩm mang hiệu ứng thị giác ấn tượng đẳng cấp. Và gần đây nhất, Phương Vũ cũng đã giữ vai trò đạo diễn hậu trường cho MV ca nhạc "đừng làm nó phức tạp" của nữ rapper tlinh kết hợp cùng đạo diễn Bảo Nguyễn. Đây cũng là một sản phẩm thuộc chiến dịch #ShotoniPhone được quay bằng mẫu iPhone 15 Pro, cho thấy mức độ hợp tác cực kỳ chặt chẽ giữa Phương Vũ cùng với Apple.

CEO Apple trao đổi cùng với Đạo diễn Phương Vũ

Chia sẻ cùng CEO Apple, Đạo diễn Phương Vũ cho biết: "Với iPhone, mình có thể sáng tạo ở mọi nơi, thậm chí là dưới nước, sau đó xử lý trên Mac và iPad dễ dàng". Cả hai đã cùng nhìn lại hậu trường của buổi chụp cho dự án #ShotoniPhone được Phương Vũ và Yến Jii thực hiện vào năm ngoái. Anh cho cũng biết các dự án sau này anh đều sử dụng iPhone trong việc tiền kỳ, tìm kiếm bối cảnh trước khi thực hiện đồng thời nhờ vào sự hỗ trợ của hệ sinh thái sản phẩm Apple mà có dự án chỉ hoàn thành trong 2 tuần, quay, xử lý hậu kỳ.

CEO Tim Cool đã tham gia chứng kiến một buổi chụp ảnh sáng tạo của Antiantiart cùng Đạo diễn Phương Vũ.

Sau đó, CEO của Apple đã cùng Đạo diễn Phương Vũ tham gia vào một buổi chụp hình của Antiantiart. Lịch trình của Tim Cook sẽ còn gặp gỡ một số nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên tại Việt Nam sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.