Chưa từng có: 650 tấn thép, hơn 7.450 m3 bê tông được đưa xuống lòng sông sâu 8m để làm một hạng mục lớn nhất Việt Nam

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vừa hợp long ngày 21/10 và một trong những hạng mục phức tạp nhất của công trình nằm khuất dưới mặt nước.

Hạng mục móng trụ lớn nhất Việt Nam nằm dưới lòng sông

Ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình thi công công trình kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với đô thị Thủ Thiêm.

Bên cạnh vòm thép hình lá dừa nước nặng khoảng 1.400 tấn, công trình còn có hệ bệ trụ quy mô lớn nằm chìm dưới lòng sông. Đây là hạng mục đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật và tổ chức thi công.

Hình tại công trình thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo thông tin từ đơn vị thi công, hai bệ trụ TC1 và TC2 là những hạng mục phức tạp nhất trong quá trình xây dựng cầu. Trong đó, bệ trụ TC1 có diện tích khoảng 800 m², còn bệ trụ TC2 dài 48,5 m, rộng 39 m, cao 3 m, với diện tích gần 1.800 m² theo thiết kế kỹ thuật.

Để thi công bệ trụ chính, nhà thầu huy động khoảng 650 tấn thép và hơn 7.450 m³ bê tông, bao gồm cả bê tông bịt đáy. Với quy mô này, bệ trụ chính được xác định là hạng mục móng trụ lớn nhất Việt Nam.

Diện tích bệ trụ gần 1.800 m² cũng vượt quy mô thông thường của nhiều công trình cầu, kể cả một số dự án cầu dây văng lớn có diện tích bệ trụ khoảng 1.500-1.600 m².

Thách thức không chỉ đến từ khối lượng vật liệu lớn mà còn nằm ở vị trí thi công. Khi thủy triều đạt đỉnh, khoảng cách từ mặt nước đến đáy bệ trụ gần 8 m. Dòng chảy mạnh khiến việc kiểm soát điều kiện thi công, bảo đảm chất lượng kết cấu và an toàn cho công nhân trở nên phức tạp hơn.

Việc bố trí bệ trụ chìm dưới mặt nước xuất phát từ yêu cầu thiết kế và kiến trúc của cây cầu. Nếu khối bê tông lớn nhô lên khỏi mặt sông, tổng thể công trình có thể trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến cảnh quan ven sông Sài Gòn.

Phát hiện cọc bê tông, cọc gỗ và thuyền nằm dưới đáy sông

Ban đầu, đơn vị tư vấn thiết kế đề xuất sử dụng vòng vây cọc ván thép Larsen để thi công bệ trụ. Phương án này sử dụng các cọc ván thép quây quanh khu vực móng, xử lý các khe liên kết, bơm cát, đổ bê tông bịt đáy rồi hút nước trong hố móng để triển khai những công đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, quá trình khoan cọc nhồi tại khu vực TC1 và TC2 phát hiện nhiều chướng ngại vật nằm dưới lòng sông. Các vật cản gồm cọc bê tông, cọc gỗ có đường kính lên tới 60 cm và cả thuyền gỗ nằm sâu dưới đáy sông.

Theo khảo sát lịch sử khu vực, nơi đây từng là bến phà, bến tàu nên mật độ vật cản ngầm khá dày đặc. Có thời điểm, các mũi khoan phải tạm dừng để xử lý chướng ngại vật trước khi tiếp tục thi công.

Trước điều kiện thực tế, Tập đoàn Đạt Phương đề xuất chuyển sang phương án sử dụng thùng chụp bê tông cốt thép, ghép nối trực tiếp dưới nước. Đây là sự thay đổi về biện pháp tổ chức thi công, không làm thay đổi kết cấu bệ trụ đã được phê duyệt. Phương án được tư vấn giám sát và chủ đầu tư thẩm định, chấp thuận trước khi triển khai.

Công nghệ thùng chụp từng được Đạt Phương và một số đơn vị áp dụng tại các dự án như cầu Nhơn Trạch, cầu Long Thành 2 và cầu Thủ Thiêm. Tuy nhiên, những công trình này có quy mô thùng chụp nhỏ hơn, độ sâu mực nước khoảng 3-4 m.

Tại cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, diện tích bệ trụ lớn, thành thùng chụp cao tới 8 m và chịu tác động của dòng chảy mạnh. Vì vậy, nhà thầu phải nghiên cứu, điều chỉnh quy trình kỹ thuật để phù hợp với điều kiện thi công thực tế. Khu vực bệ TC1 phía bến Bạch Đằng còn có mật độ cọc cũ dưới lòng sông dày đặc hơn.

Cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng dự kiến khai thác dịp Tết 2027

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3/2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ theo hình thức xã hội hóa.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Công trình dài khoảng 720 m, trong đó nhịp chính dài gần 187 m, sử dụng kết cấu vòm thép kết hợp dây văng. Mặt cầu rộng từ 6-11 m, bảo đảm tĩnh không thông thuyền rộng 80 m và cao 10 m, đáp ứng yêu cầu giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Sau khi hợp long, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện kết cấu, thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các hạng mục kiến trúc và cảnh quan hai bên bờ.

Công trình dự kiến đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ bổ sung tuyến kết nối dành cho người đi bộ giữa khu vực trung tâm TP.HCM và đô thị Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm không gian công cộng ven sông.