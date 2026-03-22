Chưa thấy mỹ nam cổ trang nào chán đời cỡ này: Mặc gì cũng xấu đến tận cùng, netizen đòi chôn cả bộ phim

Cát Tinh Cao Chiếu là dự án được chuyển thể từ Thiên Quan Tứ Phúc, khởi quay từ tháng 6/2021 và đóng máy vào ngày 15/1/2022 sau 7 tháng ghi hình. Phim do Trạch Tiêu Văn đóng chính vai Tạ Liên, sánh đôi cùng Trương Lăng Hách trong vai Hoa Thành, bên cạnh đó là sự góp mặt của Thường Hoa Sâm, Điền Hủ Ninh và Lưu Lệnh Tư. Dù đã chính thức đóng máy từ đầu năm 2022, bộ phim vẫn chịu cảnh "đắp chiếu" vô thời hạn do những thắt chặt về chính sách quản lý văn hóa.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3/2026, tác phẩm này bỗng dưng quay lại tâm điểm của dư luận sau những tiết lộ gây sốc từ livestream của hot girl mạng Cửu Thành Mỹ về đời tư phức tạp của nam diễn viên Điền Hủ Ninh. Cô tiết lộ từng ghé thăm đoàn phim, đồng thời úp mở về mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Điền Hủ Ninh và một nữ diễn viên trong đoàn, khiến netizen càng thêm tò mò và bắt đầu “đào sâu” các mối quan hệ hậu trường. Trong khi đó, Trương Lăng Hách gây chú ý mạnh nhờ Trục Ngọc, được ví như thăng hạng ngoạn mục chỉ sau 4 năm. Chính những điều này đã vô tình kích hoạt một làn sóng "đào mộ" quy mô lớn, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn lại dàn diễn viên năm ấy giờ đây đều đã là những tên tuổi hàng đầu của giới giải trí.

Không chỉ dừng ở chuyện dàn diễn viên ngày ấy - bây giờ, netizen còn soi kỹ đến từng chi tiết tạo hình, đặc biệt là phục trang của Trạch Tiêu Văn trong vai Tạ Liên. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế quá rườm rà, màu mè, thiếu đi vẻ “tiên khí” thanh thoát như nguyên tác Thiên Quan Tứ Phúc, thậm chí không ít người thẳng thừng bày tỏ: “ thôi thì cứ đắp chiếu luôn cho rồi ”.

Việc Trạch Tiêu Văn đảm nhận vai Tạ Liên trong Cát Tinh Cao Chiếu từ khi công bố đã vấp phải nhiều tranh luận, và dù bộ phim đến nay vẫn chưa thể lên sóng do hạn chế chính sách, những ý kiến trái chiều xoay quanh tạo hình của anh vẫn chưa hề hạ nhiệt, thậm chí còn bị “đào lại” gần đây.

Ngay từ loạt ảnh hậu trường đầu tiên, tạo hình áo trắng của Trạch Tiêu Văn trong vai Tạ Liên ở Cát Tinh Cao Chiếu đã vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng fan nguyên tác Thiên Quan Tứ Phúc. Nhiều người cho rằng ngoại hình và thần thái của nam diễn viên chưa thể hiện được khí chất “ôn nhu, khiêm nhường nhưng vẫn tuấn mỹ tuyệt trần” của nhân vật, thậm chí còn bị nhận xét là các đường nét gương mặt thiếu tinh tế, ánh nhìn chưa đủ “tiên khí”, tổng thể tạo hình lại vô tình làm lộ khuyết điểm ở phần miệng và mũi, khiến visual trở nên kém thanh thoát. Không chỉ dừng ở gương mặt, phong thái và dáng đi của anh cũng bị chê thiếu sự trang nhã. Phần tóc mái bị ví như đội tóc giả cẩu thả, quần áo diêm dúa lòe loẹt, tạo hình khó hiểu, khiến hình tượng Hoa Quan Võ Thần trở nên khó thuyết phục, thậm chí có ý kiến gay gắt cho rằng rất khó nhập vai hình ảnh diễn viên với nhân vật trong tưởng tượng.

Tuy nhiên, tranh cãi này không hoàn toàn một chiều. Một bộ phận khán giả vẫn lên tiếng bênh vực, cho rằng tạo hình thực chất mang lại cảm giác “tiên khí bay bổng”, đặc biệt trong các video động thì thần thái của Trạch Tiêu Văn mềm mại và có hồn hơn hẳn so với ảnh tĩnh. Thậm chí, từng có chia sẻ từ phía đạo diễn rằng trong quá trình casting, dù phải chịu áp lực lớn từ nhiều phía và có không ít gương mặt nổi tiếng tham gia thử vai, ông vẫn lựa chọn người mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất với nhân vật và đó chính là Trạch Tiêu Văn.

Dẫu vậy, làn sóng ý kiến tiêu cực từ cư dân mạng vẫn chiếm phần không nhỏ, với hàng loạt bình luận thẳng thắn, thậm chí gay gắt như: “Phim bị đắp chiếu là đúng ý trời rồi, tha cho Điện hạ với Thành chủ đi”, “Làm ơn chôn bộ phim này thật chặt vào, hỏng hết hình tượng Tạ Liên với Hoa Thành của tôi”, hay “Trong truyện là quý nhân cành vàng lá ngọc, lên phim nhìn như trọc phú mới nổi”. Không ít người còn chỉ trích thẩm mỹ tạo hình cổ trang của Cbiz ngày càng rập khuôn với kiểu tóc mái lơ phơ, trang phục bóng bẩy thiếu tinh tế, thậm chí so sánh dự án với “phim ngắn ba xu” dù mang danh IP lớn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tiếc nuối khi cho rằng với sức nóng của nguyên tác, đáng lẽ dự án phải được đầu tư chỉn chu hơn, thay vì gây thất vọng từ tạo hình đến tổng thể như hiện tại.

Trong bối cảnh những tranh cãi về tạo hình vẫn chưa có hồi kết, số phận của Cát Tinh Cao Chiếu lại càng trở nên mờ mịt khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách siết chặt dòng phim đam mỹ, khiến dự án bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm và không ít khán giả tiếc nuối cho rằng có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được xem trọn vẹn. Giữa những ồn ào đó, Trạch Tiêu Văn cũng từng thẳng thắn thừa nhận trong livestream rằng anh từng cảm thấy áp lực, thậm chí lo lắng khi bị gán mác “nam diễn viên xấu”, nhưng theo thời gian, nam diễn viên đã dần chứng minh sự tiến bộ của mình, từng bước rũ bỏ hình ảnh idol tuyển tú để chuyển hướng nghiêm túc sang con đường diễn xuất, qua đó cải thiện đáng kể ấn tượng trong mắt công chúng.

Phản hồi cư dân mạng:

- Tôi nhớ hồi đó có phỏng vấn đạo diễn. Ông ấy bảo phim này có rất nhiều diễn viên đến casting, có cả những người có độ nhận diện cao nữa, ông ấy đã rất áp lực từ các bên. Nhưng ông ấy chỉ chọn người thấy hợp nhân vật thôi. Và đây là người ông ấy thấy phù hợp với nhân vật đó

- Phim bị "đắp chiếu" là đúng ý trời rồi, tha cho Điện hạ với Thành chủ đi!

- Sao Cbiz thích cái tạo hình bổ luống, tóc mái lơ phơ như này nhỉ? Nhìn luộm thuộm đến mức khó chịu, trăm phim cổ trang như một luôn.

- Hồi xưa ghét kiểu tóc giả không tóc mai, không tóc mái kinh khủng, bây giờ mới thấy các nam thần thời đó mạnh mẽ cỡ nào mới cân được mấy kiểu tóc đó mà vẫn đẹp.

- Làm ơn chôn bộ phim này thật chặt vào. Hỏng hết hình tượng Tạ Liên với Hoa Thành của tôi. Thái tử Điện hạ của tôi là Võ thần, sức chiến đấu ngang ngửa Bạch Vô Tướng, không phải phường ẻo lả dặt dẹo. Ngài ấy một tay cầm kiếm, một tay nâng hoa, vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Xin cảm ơn!

- Võ thần mà tưởng đâu "tiểu quan" không đó!

- Bộ này là đại IP đam mỹ mà sao nhà đầu tư yếu thế, đồ đạc thua cả phim ngắn nữa. Đáng lý nếu tiểu thuyết gốc hot như vậy thì phim khó lòng nào flop, lại còn là đam mỹ thì phải đầu tư lớn chứ? Đằng này nhìn còn thua mấy bộ chuyển thể khác nữa.

- Nó không khác gì phim ngắn ba xu của Trung Quốc luôn á má!

- Bộ này thì có thể chôn luôn cũng được. Chúng tôi có thể xem bản donghua và các cosplayer.

- Xưa Trần Tình Lệnh cũng bị chê kha khá nhưng lúc rò rỉ ảnh ra thì trang phục tôi thấy cũng ưng. Còn bộ này thì cảm giác như dùng vải cứ bóng bóng, dỏm dỏm để thiết kế nên phom dáng không đẹp, trông kỳ cục vô cùng.

- Không phải hùa vào chê hay body shaming đâu nhưng Trương Lăng Hách không có cái nét hiền lành nhưng cương trực của Tạ Liên. Mặt cậu này thậm chí nhìn hơi "ngơ". Eo, cổ, vai, cổ tay đều thô. Mặt nhiều thịt. Cậu ấy không xấu nhưng không hợp vai.

- Ít ra cũng phải có chút tiên khí như La Vân Hi hồi đóng Hương Mật chứ!

- Chôn bộ này vĩnh viễn, đây là mệnh lệnh! Xấu đau đớn từ chính tới phụ, hiểu sao fan nguyên tác sợ chuyển thể thành phim tới mức đó rồi.

- Tôi không biết nên phải hỏi. Tôi nhớ bộ cùng tác giả (Trần Tình Lệnh) là phim cấp A của nhà Tencent mà làm ăn, quần áo cứ phải gọi là "mùi tiền" đầy mặt. Xong lúc chiếu bạo nổ mang về hiệu ứng cấp S+, tạo ra hai đỉnh lưu. Vậy bộ phim này chuyển thể ngay sau bộ đó, đáng lẽ nhà iQIYI phải đổ tiền ngang hoặc hơn chứ? Sao tôi nhìn tạo hình nó phèn quá trời!

- Mà tôi nhớ không nhầm hồi đó bộ này đội ngũ chế tác oách lắm. Trần Tình Lệnh hồi xưa đầu tư cấp thấp, đội ngũ cũng là người mới còn non trẻ luôn ấy.

- Chôn giùm, cảm ơn! Sợ đẻ ra một đống đứa tâng bốc bộ phim phèn này

- Ê nhưng thật sự tôi không hiểu sao có thể tạo ra mấy quả tạo hình này được ấy? Nguyên tác S+ giới đam mỹ, dự án thì cũng bảo là S+ các thứ mà tạo hình như thế này? Rửa tiền à?

- Hồi đó thấy dàn cast, tôi mong là Thường Hoa Sâm đóng Tạ Liên á mọi người. Mà công nhận cái đoàn này trang phục xấu thật sự. Tiểu thuyết mô tả cỡ đó mà trang phục như đấm vào mặt người xem, có nhiều bộ còn nhăn nhúm phát gớm.

- Bộ phim mà từ fan tới người qua đường không ai muốn chiếu cả.

- Trong truyện là "quý nhân cành vàng lá ngọc", trong đây nhìn như "trọc phú mới nổi".

- Tự nhận là người đã đọc qua Thiên Quan Tứ Phúc tới 4 lần, tôi không nghĩ ra bộ đồ này hợp với cảnh nào nữa.

- Cổ đại có style áo quấn cổ nữa hả ta, còn tai thỏ nữa, quá trời rồi