Chưa thấy ai U50 vẫn trẻ dã man thế này: 30 năm không già đi, kim cương dù bao nhiêu tuổi vẫn là kim cương

Theo Sina, Thư Kỳ xuất hiện tại Đêm hội Weibo với trang phục có phần đơn giản kín đáo. Tuy nhiên, dù không diện lễ phục lộng lẫy gợi cảm kiêu sa, Thư Kỳ vẫn khiến khán giả phải trầm trồ với khí chất thanh lịch sang trọng, đặc biệt là gương mặt như bị thời gian bỏ quên.

Sau khi xuất hiện tại Đêm hội Weibo 2026, nhiều khán giả đã tìm lại hình ảnh Thư Kỳ vào những năm 2002, khi cô tham gia tác phẩm Gác Kiếm để so sánh và nhận ra dù đã gần 30 năm, nhan sắc của Thư Kỳ vẫn không hề thay đổi. Ở lứa tuổi 50 nhưng nữ diễn viên ít nếp nhăn trên mặt, trạng thái tự nhiên không bị can thiệp bởi các liệu pháp làm đẹp hiện đại. Vẻ trẻ trung của Thư Kỳ khiến hàng triệu khán giả ngưỡng mộ vì cô còn quyến rũ hơn các đàn em kém 10-20 tuổi.

Thư Kỳ quyến rũ khi xuất hiện tại Đêm hội Weibo 2026

Nữ diễn viên trẻ trung khiến khán giả kinh ngạc

"Điều thu hút tôi nhất ở Thư Kỳ là ánh mắt dịu dàng của cô ấy, không hề trở nên sắc bén theo thời gian. Nó cho thấy cô ấy rất thư thái, và cô ấy thanh lịch, tao nhã hơn nhiều so với những người mặc váy hở hang", "Cô ấy thực sự càng ngày càng xinh đẹp hơn theo thời gian; cô ấy trưởng thành và già đi một cách tự nhiên mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ", "So với các minh tinh ngày càng trở nên đơ cứng vì can thiệp thẩm mỹ, vẻ đẹp tự nhiên của Thư Kỳ thật ấn tượng", "Bí kíp của cô ấy là gì, sao cô ấy không hề khác 30 năm trước", "Tôi thích Thư Kỳ nhất trong số các minh tinh tham dự Đêm hội Weibo, những người kia là ngôi sao, còn Thư Kỳ là đại mỹ nhân".

Theo Sohu, trong giới giải trí hoa ngữ Thư Kỳ sở hữu khí chất độc nhất vô nhị. So sánh với bất kỳ nữ diễn viên nào Thư Kỳ cũng đều giành phần thắng. Ngũ quan của cô không hoàn hảo nhưng lại vô cùng hài hòa, bắt mắt, Thư Kỳ cũng là một ngôi sao chăm chỉ giữ vóc dáng, có thể thấy ngoại hình của cô không thay đổi sau gần 30 năm.

Không cần váy áo lộng lẫy, hở hang, Thư Kỳ thu hút bởi sự thanh lịch, sang trọng

Nữ diễn viên luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi tham gia sự kiện

Nụ cười trẻ trung, đôi mắt sáng trong giúp Thư Kỳ trẻ hơn tuổi

Ngoài ra, trong sự kiện Đêm hội Weibo, Thư Kỳ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn của năm. Tác phẩm đầu tay do cô chỉ đạo là Girls mang về cho Thư Kỳ nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trước đó, Thư Kỳ đã giành chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30.

Lần đầu thử sức với vai trò làm đạo diễn, Thư Kỳ đã khiến công chúng phải trầm trồ. Rất hiếm nữ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn có thể đạt thành tựu được như cô.

Thư Kỳ còn được tạp chí Nhân Vật vinh danh là Đạo diễn của năm

Bên cạnh đó, năm 2025, Thư Kỳ còn gây ấn tượng với bộ phim đề tài kinh dị mang tên Hồi Hồn Kế (The Resurrected), tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Thư Kỳ ở địa hạt phim truyền hình sau 20 năm. Bộ phim gây ấn tượng mạnh với màn kết hợp của hai người mẹ, có con gái bị cuốn vào đường dây lừa đảo.

Thư Kỳ có xuất phát điểm là diễn viên phim nóng nhưng nhờ nỗ lực đã trở thành ảnh hậu tài năng. Các tác phẩm của cô rất đa dạng từ phim nghệ thuật đến phim thương mại và đều rất thành công như Gác Kiếm, Nhiếp Ẩn Nương, Phi thành vật nhiễu, Người Vận Chuyển...

Thư Kỳ dùng nỗ lực và thực lực của mình để bước chân vào nhóm 8 đại hoa đán quyền lực nổi tiếng nhất Trung Quốc gồm Triệu Vy Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Chương Tử Di, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng và Thang Duy.

Thư Kỳ nổi bật tại sự kiện

Thư Kỳ là người đại diện của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như LV, Bulgari... Thậm chí, giá trị thương mại của Thư Kỳ còn được đánh giá cao hơn nhiều ngôi sao trẻ hot hiện tại.