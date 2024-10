Chưa thấy ai được Gil Lê công khai yêu thương như Xoài Non

Một trong những couple hot nhất nhì showbiz Việt hiện nay là Gil Lê và Xoài Non. Hiện tại, cặp đôi này liên tục phát "cẩu lương" từ ngoài đời thực cho tới trên mạng xã hội. Vào ngày 18/10, người đẹp sinh năm 2002 đã xả kho hàng loạt hình ảnh khi tham gia sự kiện giải trí trên trang cá nhân. Trong bức hình, Xoài Non ghi điểm vì visual nổi bật với mái tóc dài thướt tha màu bạch kim. Dưới phần bình luận, đông đảo sao Việt và netizen đã dành những lời khen ngợi cho mỹ nhân gen Z.

Đáng chú ý, Gil Lê cũng nhanh chóng để lại bình luận bên dưới bài đăng của người yêu. Gil Lê thể hiện sự bất ngờ trước nhan sắc của Xoài Non và còn gửi kèm gif khuôn mặt cười tươi rạng rỡ, làm hành động hình trái tim. Xoài Non cũng nhanh chóng đáp lời Gil Lê: "Thả tim là yêu em đấy nhé". Bình luận tình cảm giữa Gil Lê và người đẹp sinh năm 2002 khiến cư dân mạng rần rần thích thú.

Xoài Non chia sẻ hình ảnh khi tham gia sự kiện giải trí trên mạng xã hội

Gil Lê liền để lại bình luận bày tỏ tình cảm với người yêu. Tương tác ngọt ngào giữa cặp đôi khiến netizen đứng ngồi không yên

Thời gian qua, cả hai liên tục phát cẩu lương trên mạng xã hội

Trước đó, Gil Lê đã vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều sao nữ nổi tiếng trong showbiz Việt như Chi Pu, Hoàng Thùy Linh... Dù bị soi hint rõ mồn một nhưng Gil Lê vẫn giữ im lặng và không chia sẻ gì thêm. Tuy nhiên hiện tại, Gil Lê lại không ngần ngại thoải mái xuất hiện cùng Xoài Non trên mọi mặt trận và còn khẳng định mối quan hệ của cặp đôi giữa nơi đông người. Do đó, netizen cho rằng người đẹp gen Z chính là "ngoại lệ" của Gil Lê.

Gil Lê khẳng định mối quan hệ với Xoài Non trong sự kiện Chị đẹp đạp gió diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua

Kể từ sau khoảnh khắc khoá môi trên sân pickleball bị phát hiện, Xoài Non và Gil Lê đã không ngần ngại công khai xuất hiện bên cạnh nhau và dành cho nửa kia những hành động ngọt ngào. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, cặp đôi đã thẳng thắn phủ nhận chuyện đang sống chung. Gil Lê cho biết cả hai vô tình sống cùng một tòa chung cư, cách nhau 10 tầng và thường cả hai sẽ qua lại nhà nhau để chơi.

Xoài Non và Gil Lê đã không ngần ngại công khai xuất hiện bên cạnh nhau và dành cho nửa kia những hành động ngọt ngào

Trong một livestream, Xoài Non còn gọi Gil Lê là chú rể và liên tục trêu đùa: "Mọi người đang bảo ai xui anh đi mặc vest đó. Không có dám vô nữa kìa". Cả hai xưng hô anh em vô cùng ngọt ngào. Có thể thấy người đẹp gen Z rất hào hứng khi nói về chuyện đám cưới. Tuy nhiên hiện tại cặp đôi vẫn chưa chia sẻ thêm về thông tin này.

Vừa qua, Gil Lê đã dẫn Xoài Non đi ăn chung cùng gia đình. Thái độ của cha mẹ Gil Lê với Xoài Non rất vui vẻ, chứng tỏ độ thân thiết của cô nàng với gia đình người yêu.