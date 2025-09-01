Chưa thấy ai bị đánh tơi tả lại đẹp gấp 1000 lần như mỹ nhân này: Visual mướt mườn mượt, càng thảm càng phong thần

Kể từ khi bắt đầu khai máy đến nay, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn (hay Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn) vẫn luôn thu hút nhiều sự chú ý. Lý do là bởi tác phẩm này được chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau của tác giả nổi tiếng Phỉ Ngã Tư Tồn, lại có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc hàng đầu Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên.

Phân cảnh cặp đôi chính bị đánh tơi tả của phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn đang gây chú ý.

Mộ Dung Cẩm Thụy cho người tấn công Mộ Dung Thanh Dịch...

...Nhậm Tố Tố bất chấp tất cả để lao vào cứu anh.

Góc quay cận cảnh phân đoạn Nhậm Tố Tố lấy thân mình chặn đòn cho Mộ Dung Thanh Dịch.

Được biết, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn xoay quanh câu chuyện tình yêu có ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương, trắc trở giữa thời loạn của Mộ Dung Thanh Dịch - thiếu gia của gia tộc quân phiệt họ Mộ Dung và cô gái tên Nhậm Tố Tố. Về sau, vì một lý do đặc biệt mà Nhậm Tố Tố phải giả chết, để rồi trở lại trong thân phận Phương Mục Lan.

Thời gian qua, đã có không ít hình ảnh tuyệt đẹp được leak ra từ phim trường. Mới đây nhất, mạng xã hội lại được một phen rần rần trước một phân cảnh đẹp đến phong thần của cặp đôi chính Mộ Dung Thanh Dịch - Nhậm Tố Tố. Cụ thể, cả hai người bị đánh tơi tả bởi đám người do chị gái của Mộ Dung Thanh Dịch phái đến, nhưng nhờ vậy họ lại mang tới một "vẻ đẹp thê thảm" đậm chất điện ảnh, giàu tính khơi gợi cảm xúc.

Khung hình xứng đáng phong thần của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên.

Sau khi xem cảnh leak này, nhiều người đã phải xuýt xoa khen ngợi, đồng thời càng thêm mong chờ bộ phim. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Nhiên quá đẹp!!! Sao bả có thể có 1 vóc dáng mướt mượt như vậy dù ăn kiêng nhỉ?

- Thảm nhưng đẹp quá, huhu.

- Tuyệt đối điện ảnh.

- Trương Lăng Hách + áo đen + trời mưa = thần.

- Cậu mợ thảm nhưng vẫn nghệ.

- Cậu mợ thật sự thảm hơn chữ thảm, huhu. Chuẩn một cặp mỹ cường thảm.

- Ôi bị đánh cũng đẹp.