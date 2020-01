Chưa Tết mà các cô cậu học trò lắm chiêu đã rỉ tai nhau cách để được lì xì 100% khiến dân tình phục sát đất

Lì xì là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam với mục đích mang lại may mắn, sức khỏe và bình an cho trẻ nhỏ trong năm mới. Tuy nhiên, ngày nay lì xì không chỉ mang lại ý nghĩa tinh thần to lớn, đó còn là niềm mơ ước, niềm vui của hầu hết các trẻ em nhận được. Bởi lẽ, sau dịp Tết Nguyên Đán, các em sẽ thu được 1 khoản kha khá và dự định sử dụng vào những việc ý nghĩa như mua sách vở, đi chơi, đi học thêm...

Tuy nhiên, nhiều cô cậu học trò cấp 3 lại cũng nơm nớp lo sợ mình đã lớn và có nguy cơ không được nhận lì xì. Thế nên, mới đây không ít người đã rỉ tai nhau cách để Tết này auto được nhận tiền mừng tuổi dù cũng không còn trẻ con lắm.

Các cô cậu học trò mách nhau cách để được lì xì ngày Tết.

Cụ thể, theo hình ảnh được chia sẻ lên MXH, cậu nam sinh này tỏ ra chăm chỉ, ôm sách vở, máy tính, laptop xuống dưới phòng khách học bài. Cậu chàng tin rằng khách vào mà chứng kiến cảnh này sẽ khen ngợi nức nở và lập tức rút lì xì mừng tuổi mới chăm ngoan, học giỏi.

Hình ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, được chia sẻ lên rất nhiều fanpage lớn nhỏ. Hầu hết mọi người phì cười với chiêu độc đáo này:

- Học tập nè, Tết mang bài xuống làm.

- Hí hí, vừa được khen lại vừa được tiền lì xì.

- Vì một năm mới giàu ú ụ.

- "Cháu học hành chăm chỉ vậy" - Khách nói kèm theo rút phong bao lì xì, cực thông minh.

- Áp dụng với cả các anh chị sinh viên, giả bộ "cưa sừng làm nghé" tí để được nhận ké lì xì.

Mặc dù còn chưa tới Tết, cũng chẳng rõ cách này có hiệu quả thật không nhưng rõ là các cô cậu học trò vô cùng thích thú. Tới giờ cư dân mạng vẫn không ngừng tag nhau vào hình ảnh để áp dụng cách thức này trong ngày Tết.