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Chưa kịp bán tại Việt Nam, Mazda MX-5 đã có phiên bản 2027 với động cơ mạnh hơn, thêm màu sơn đặc biệt khiến dân chơi xe say đắm

Thanh Nhã
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Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao đến các thị trường châu Âu vào tháng 9/2026, giá bán sẽ được công bố gần thời điểm đó.

Mazda đã thực hiện một số cập nhật nhỏ cho mẫu MX-5 Miata ND tại châu Âu cho năm sản xuất 2027, bổ sung thêm tùy chọn màu sơn mới, phiên bản đặc biệt mới và động cơ được tinh chỉnh nhẹ.

Mazda MX-5 nhận được bản nâng cấp tại Châu Âu. Ảnh: Mazda

Dòng xe này đã có mặt tại lục địa già từ năm 2014, với các bản nâng cấp lần lượt vào năm 2018 và 2024. Ngoại thất trên bản 2027 không có sự thay đổi, nhưng bảng màu được bổ sung thêm màu Xanh Kẽm Zinc Green - màu sắc cũng xuất hiện trên CX-30 2027.

Đáng chú ý hơn là phiên bản đặc biệt Yakudo, chỉ được cung cấp trên phiên bản mui mềm. Phiên bản này nổi bật với các chi tiết ngoại thất màu bạc, kẹp phanh màu bạc tương ứng và cabin hai chỗ ngồi được bọc da Alcantara.

Bên cạnh Yakudo là phiên bản cao cấp Kazari và phiên bản thể thao Homura. Homura sử dụng mâm hợp kim RAYS màu đen 16 inch và bổ sung thêm kẹp phanh Brembo màu đỏ, giảm xóc Bilstein và thanh giằng trước. Những trang bị này khá giống với MX-5 Club dành cho thị trường Mỹ, mặc dù phiên bản Mỹ sử dụng bộ mâm 17 inch.

Ngoại hình MX-5 2027 được giữ nguyên. Ảnh: Mazda

Nội thất cũng được giữ nguyên, bao gồm màn hình thông tin giải trí 8,8 inch được giới thiệu trong bản nâng cấp năm 2024. Tuy nhiên, bộ trang bị an toàn tiêu chuẩn đã được nâng cấp với việc bổ sung hệ thống Cảnh báo người lái mất tập trung (DAA).

Phiên bản MX-5 dành cho thị trường châu Âu chỉ có sẵn với động cơ Skyactiv-G 1.5L, động cơ 2.0L đã bị ngừng sản xuất do quy định về khí thải. Đối với MX-5 2027, các kỹ sư của Mazda đã tăng nhẹ công suất, cùng với âm thanh động cơ được cải thiện, theo lời của hãng điều này giúp nâng cao cảm giác lái.

Cụ thể hơn, động cơ 1.5L mới sản sinh công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 155 Nm, tăng 4 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình theo tiêu chuẩn WLTP hiện ở mức 6.1 l/100 km, thấp hơn mức 6.2-6.3 l/100 km trước đây.

Động cơ được tinh chỉnh mạnh hơn và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu hơn. Ảnh: Mazda

Việc sản xuất phiên bản tay lái bên trái cho thị trường châu Âu bắt đầu vào tháng 5, tiếp theo là phiên bản tay lái bên phải vào tháng 9. Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao đến các thị trường châu Âu vào tháng 9/2026, giá bán sẽ được công bố gần thời điểm đó.

Mặc dù đã lỗi thời, thế hệ Miata ND hiện tại dự kiến sẽ tiếp tục được sản xuất đến năm 2029. Theo các báo cáo mới nhất, phiên bản kế nhiệm sẽ tích hợp hệ thống hỗ trợ hybrid cho động cơ 4 xi-lanh trong khi vẫn giữ được đặc tính trọng lượng nhẹ.

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