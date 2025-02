Lễ hội chùa Hương năm 2025 có chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt”, diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 3/2 đến hết ngày 1/5. Trong đó, Lễ khai hội được tổ chức vào sáng sớm mùng 6 Tết (tức 3/2).

Ghi nhận từ sáng sớm ngày 3/2, hàng nghìn lượt khách đổ về bến đò để mua vé vào tham quan. Ngày khai hội cũng là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán nên không còn tình trạng chen chúc, ùn ứ như những ngày trước đó.

Hàng vạn du khách đổ về Chùa Hương trong ngày khai hội

Trao đổi với PV VOV.VN, ông Bùi Văn Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), lễ hội Chùa Hương năm nay có nhiều cải tiến so với năm 2024 và những năm trước đó. Ban tổ chức đã tích hợp vé tham quan thắng cảnh và vé xuồng đò, tạo sự tiện lợi và minh bạch trong dịch vụ. Các bến, bãi đỗ xe được quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giữ giá cả hợp lý. Công tác quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông, và phòng cháy chữa cháy tiếp tục được siết chặt, đảm bảo môi trường lễ hội an toàn và thân thiện.

Ông Triều nói: “Một trong những cải tiến đáng chú ý là công tác quản lý, khi các vé tham quan ngắm cảnh và vé vào xuồng đã được tích hợp, giúp du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại và đồng thời làm cho công tác quản lý trở nên rõ ràng và minh bạch hơn.

Trong công tác trông giữ phương tiện ô tô, chúng tôi đã đề xuất với thành phố về một cơ chế đặc thù, nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách và lái xe khi tham gia lễ hội tại Chùa Hương. Về dịch vụ, chúng tôi đã đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên dòng suối Yến. Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Chùa Hương đã được giao nhiệm vụ xây dựng phương án đưa công nghệ số vào quản lý, sử dụng mã QR để đánh giá sự hài lòng của du khách cũng như tiếp nhận ý kiến phản ánh, từ đó có những điều chỉnh kịp thời”.

Năm nay, với chủ đề "Lễ hội Chùa Hương – Điểm đến du lịch, văn hóa truyền thống Việt", Ban tổ chức cũng đã xây dựng một Tuần lễ Văn hóa Du lịch truyền thống, kết hợp các tiết mục văn hóa phi vật thể và nghệ thuật dân gian truyền thống, cùng các trò chơi dân gian vào chương trình, nhằm nâng cao giá trị văn hóa của lễ hội.

Theo ông Bùi Văn Triều, so với năm 2024, số lượng khách tham quan Chùa Hương năm nay không giảm. Từ ngày mồng 2 Tết đến ngày mồng 5, Chùa Hương đã đón gần 100.000 lượt khách tham quan. Dự kiến, lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong các ngày tới nhờ công tác phục vụ được cải thiện và chất lượng dịch vụ được nâng cao.

“Ngày khai hội, mặc dù trùng với ngày làm việc đầu tiên, lượng khách có giảm so với mồng 4, mồng 5 Tết, nhưng vẫn đạt khoảng 20.000 khách. Số lượng đò thuyền phục vụ du khách năm nay khoảng 4.000 chiếc, và chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, kể cả trong những ngày cao điểm với 60.000-70.000 khách.

Các thuyền cũng được trang bị đầy đủ áo phao, giỏ đựng rác, ô che nắng, che mưa, ghế ngồi, nước uống miễn phí...

Mỗi xã viên lái đò có một mã QR để Hợp tác xã quản lý, mỗi thuyền đò có mã QR tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách. Thời gian phục vụ du khách bằng thuyền đò bắt đầu từ 4h30 đến 20h hằng ngày.

Về giá dịch vụ, giá vé tham quan thắng cảnh không thay đổi so với năm 2024, vẫn là 120.000 đồng, trong khi giá vé đò thuyền tăng từ 85.000 lên 100.000 đồng, đi kèm với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn giao thông thủy, có ô che, nước uống miễn phí và tiếp nhận phản ánh từ du khách để cải thiện dịch vụ”, ông Triều thông tin thêm.

Ông Triều cho biết, đối với những trường hợp làm phiền du khách như vòi vĩnh hay các hành vi không đúng mực, Ban quản lý sẽ xử lý nghiêm, nhắc nhở và cam kết sẽ lập biên bản, xử lý nếu cần thiết. Đến nay, chưa gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào và đã có các biện pháp nhắc nhở các nhân viên và chủ phương tiện để bảo vệ quyền lợi du khách.

Đối với dịch vụ vận chuyển bằng cáp treo từ chùa Thiên Trù đi động Hương Tích vé khứ hồi là 260.000 đồng/người lớn, 180.000 đồng/trẻ em và người được ưu tiên. Giá đi một lượt là 180.000 đồng/người lớn, 120.000 đồng/trẻ em và người ưu tiên. Giá vé vận chuyển bằng xe điện từ bãi gửi xe đến bến đò là 20.000 đồng/người/lượt.

“Về cáp treo, lượng khách sử dụng dịch vụ này chiếm khoảng 60-70% tổng số khách tham quan mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi đã lên phương án điều tiết lượng khách ngay từ bến đò để tránh ùn tắc và đảm bảo sự an toàn và thuận tiện cho du khách trong suốt quá trình tham quan”, ông Triều nói.