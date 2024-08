Galaxy S24 Ultra gặp đối thủ "cứng cựa" nhất từ trước đến nay

Galaxy S24 Ultra chắc chắn là một trong những smartphone Android tốt nhất năm 2024. Điện thoại Samsung có camera tuyệt vời, sở hữu một trong những màn hình lớn nhất và sáng nhất, thiết kế titan và kính bóng bẩy, cùng bút stylus tiện lợi đi kèm các tính năng AI thú vị.

Tuy nhiên, Google Pixel 9 Pro XL mới được công bố đã thách thức ngôi vị hàng đầu của Galaxy S24 Ultra bằng màn hình đẹp không kém, camera tuyệt vời và các tính năng AI độc quyền.

Liệu Pixel 9 Pro XL có thể sánh được với sức hấp dẫn của Galaxy S24 Ultra hay không? Hãy cùng đi vào so sánh.

Google Pixel 9 Pro XL và Samsung Galaxy S24.

Google Pixel 9 Pro XL và Samsung Galaxy S24 Ultra: So sánh thiết kế, màn hình

Cả Pixel 9 Pro XL và Galaxy S24 Ultra đều nhận được những nâng cấp về thiết kế so với thế hệ trước đi kèm nhiều màu sắc được đánh giá cao.

Cả hai đều sở hữu màn hình 6,8 inch nhưng có sự khác biệt nhỏ về chiều dài và chiều rộng tổng thể. Pixel nhẹ hơn ít nhất 10 gram nhưng điều này không mang lại khác biệt quá nhiều khi cầm trên tay.

Hai đối thủ đều có mặt sau bằng kính nhưng Galaxy S24 Ultra có lớp bảo vệ Gorilla Glass Armor bền hơn trong khi Pixel 9 Pro XL sử dụng Gorilla Glass Victus đời cũ. Hai máy đều có xếp hạng IP68 về khả năng chống bụi và nước tương tự.

Điểm khác biệt đáng chú ý là khung máy Samsung đi theo cùng lộ trình như Apple khi lựa chọn titan trong khi Google sử dụng nhôm tái chế.

Google Pixel 9 Pro XL

Galaxy S24 Ultra được thiết kế khác biệt so với các dòng sản phẩm còn lại của Samsung, với các góc vuông vức, mặt sau phẳng và camera được căn chỉnh theo hình chữ F. Mặt khác, Pixel 9 Pro XL có phần khung bo cong tương tự như các dòng Galaxy S24 còn lại.

Giống như Galaxy S24 Ultra, Google cũng loại bỏ các cạnh bo tròn trên màn hình và mặt sau, cũng như có khung phẳng tương tự. Tính năng nổi bật của Pixel 9 Pro XL là cụm camera mới, chứa ba camera và tất cả các cảm biến trong một hàng duy nhất.

Với cả hai điện thoại đều có chất lượng hoàn thiện cao cấp như nhau, có thể nói đây là khía cạnh mà không có thiết bị nào chiến thắng.

Về màn hình, dù cả hai đều sở hữu tấm nền OLED 6,8 inch, nhưng Galaxy S24 Ultra có độ phân giải cao hơn và kiểu dáng màn hình cũng rộng hơn đối thủ. Galaxy S24 Ultra có màn hình sáng nhất trên thiết bị Samsung cho đến nay, đạt tới độ sáng tối đa 2.600 nits. Pixel 9 Pro XL vượt qua con số đó, đạt tới độ sáng tối đa 3.000 nits và 2.000 nits ở chế độ HDR.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ tốc độ làm tươi dao động từ 1Hz đến 120Hz, thay đổi đồng bộ với nội dung đang phát trên màn hình. Cả hai đều hỗ trợ HDR10 nhưng không hỗ trợ Dolby Vision. Thêm một lần nữa Pixel 9 Pro XL và Galaxy S24 Ultra có rất nhiều điểm tương đồng.

Galaxy S24 Ultra

Google Pixel 9 Pro XL và Samsung Galaxy S24 Ultra: Hiệu năng

Giống như ba thế hệ trước, Pixel 9 Pro XL chạy trên dòng chip di động Tensor của riêng Google. Tensor G4 là phiên bản mới nhất trong series và giống như các thế hệ trước, dựa trên chipset Samsung Exynos 2400.

Nhưng thay vì nâng sức mạnh, Google đã cắt giảm điện năng bằng cách giảm lõi CPU từ 10 xuống còn tám và để ưu tiên tính hiệu quả. Do đó, Tensor G4 chỉ mang lại một bước tiến nhỏ về hiệu suất của CPU.

Những thay đổi này giúp Tensor G4 chạy ít nóng hơn so với các thế hệ trước, vốn mang tiếng xấu về hiệu suất nhiệt. Chính vì vậy, chip của điện thoại Google không quá phù hợp cho các tác vụ mạnh như chơi game.

Google cũng nâng cấp RAM trên tất cả các phiên bản lên 16GB từ 12GB ở các thế hệ trước để tăng cường hỗ trợ cho tác vụ AI – yếu tố chủ đạo mà dòng Pixel 9 hướng tới trong năm nay.

Ngược lại, Samsung là con "quái vật" về sức mạnh khi có chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 trên Galaxy S24 Ultra, hoàn toàn đủ sức cho mọi tác vụ nặng nhất. Vấn đề là Samsung vẫn giữ nguyên RAM 12GB.

Google Pixel 9 Pro XL

Nhược điểm của Snapdragon 8 Gen 3 là phản hồi chậm hơn với các chức năng AI chạy cục bộ. Đây không phải vấn đề lớn ở thời điểm hiện tại nhưng trong tương lai, nó sẽ hạn chế hơn so với chip và RAM được tối ưu cho AI trên Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro XL và Samsung Galaxy S24 Ultra có pin gần như giống hệt nhau, lần lượt là 5.060mAh và 5.000mAh. Cả hai được đánh giá là đủ sức mang lại thời lượng pin sử dụng trung bình từ 1-2 ngày tùy từng mục đích sử dụng.

Một khía cạnh mà Pixel 9 Pro XL không thể sánh ngang với Samsung là về tốc độ sạc. XL mới hỗ trợ sạc có dây ở mức 37 watt — nhanh nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm — trong khi Galaxy S24 Ultra sạc ở mức 45W.

Đáng chú ý, Pixel 9 Pro XL có tốc độ sạc không dây nhanh hơn và có thể chấp nhận sạc ở mức lên đến 23W. Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra chỉ chấp nhận sạc không dây ở mức 15W.

Google Pixel 9 Pro XL và Samsung Galaxy S24 Ultra: Chất lượng camera

Camera trên Pixel là một trong những khía cạnh mà Google chưa bao giờ tỏ ra yếu kém.

Pixel 9 Pro XL tiếp tục sử dụng thiết lập ba camera tương tự thế hệ trước. Bao gồm một camera chính 50 megapixel (MP), một camera góc siêu rộng 48MP với trường nhìn rộng 123 độ và một camera tele 48MP với zoom quang 5x.

Camera selfie trên Pixel 9 Pro XL có cải tiến lớn, tăng từ 10,5MP trước đây lên 42MP với góc nhìn rộng hơn đáng kể 103 độ. Camera trước cũng hỗ trợ lấy nét tự động.

Google Pixel 9 Pro XL

Mặc dù không có cải tiến đáng kể nào về phần cứng, nhưng có rất nhiều tính năng AI giúp cho camera của máy trở nên thú vị hơn. Ngoài Magic Editor và Best Take đã có trước đó, Google đang bổ sung thêm tính năng "Add Me" mới cho phép chụp ảnh nhóm độc đáo. Mặt khác, camera tele 5X sử dụng AI để cải thiện chi tiết trong các bức ảnh có khả năng zoom lên đến 20X với tính năng Super Res Zoom.

Về phần mình, Galaxy S24 Ultra không hề kém cạnh khi nói đến các tính năng camera. Trước hết, người dùng có bốn camera thay vì ba, với Samsung lựa chọn hai camera tele: một camera 10MP 3X để chụp chân dung và một camera 50MP 5X khác để chụp ảnh tầm xa với một số cải tiến được AI hỗ trợ.

Các camera khác bao gồm một camera chính 200MP và một camera góc siêu rộng 12MP. Ở mặt trước, Galaxy S24 Ultra có camera 12MP.

Galaxy S24 Ultra cho ra những bức ảnh tuyệt vời trong mọi điều kiện ánh sáng và Pixel 9 Pro XL cũng tỏ ra không hề đuối sức.

Google Pixel 9 Pro XL có giá khởi điểm là 1.099 USD cho mẫu 128GB và tăng thêm 100 USD cho phiên bản 256GB. Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra có giá khởi điểm là 1.300 USD cho phiên bản 256GB. Xét về khía cạnh phần cứng và trải nghiệm khá tương đồng, Google Pixel 9 Pro XL với giá bán rẻ hơn được cho là có giá trị tốt hơn. Tuy nhiên, Galaxy S24 Ultra cũng có những ưu đãi lớn từ Samsung và bán phổ biến hơn ở nhiều thị trường.

Pixel 9 Pro XL có thể nói là một trong những thiết bị hấp dẫn nhất mà Google đã phát hành trong nhiều năm qua. Bên cạnh thiết kế đẹp mắt và camera tuyệt vời, các tính năng AI của máy hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với Galaxy S24 Ultra.