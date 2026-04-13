Chưa đến 50 triệu đã có thể mua được xe tay ga sở hữu loạt công nghệ khủng và ngoại hình y hệt Yamaha XMAX

Sự xuất hiện của TEYIN TX150 phiên bản cao cấp đời 2026 đang thu hút sự chú ý lớn tại thị trường Trung Quốc khi mang đến một cấu hình được đánh giá là “vượt tầm giá”. Với mức giá chỉ 11.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 46 triệu đồng, mẫu xe này nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ việc trang bị hàng loạt công nghệ vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền hơn.

Điểm gây bất ngờ lớn nhất nằm ở việc TX150 được tích hợp công nghệ van biến thiên VVT. Trong phân khúc scooter 150cc, đây vẫn là trang bị hiếm, đặc biệt ở các mẫu xe giá rẻ. Trước đây, người dùng xe tay ga 150 phân khối thường phải đối mặt với một bài toán khó đánh đổi. Động cơ hai van thì khởi hành êm ái nhưng lại hụt hơi ở tốc độ cao, trong khi động cơ bốn van lại dễ gây rung giật ở dải tốc độ thấp.

Hệ thống VVT đã giải quyết trọn vẹn vấn đề này bằng cách tự động chuyển đổi số lượng van hoạt động. Khi đi chậm trong phố, xe dùng chế độ hai van để tiết kiệm nhiên liệu và giảm độ rung. Khi cần tăng tốc, xe mượt mà chuyển sang chế độ bốn van để tối ưu hóa lượng khí nạp.

Sức mạnh này được cung cấp bởi khối động cơ xi lanh đơn làm mát bằng dung dịch dung tích 149cc, sản sinh công suất tối đa 11.6 kW và mô-men xoắn 14.7 Nm, mang lại cảm giác vận hành thực tế êm ái hơn hẳn so với xe 150 truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở động cơ, mẫu xe này còn gây chú ý với dung tích bình xăng lên tới 13 lít, ngang ngửa nhiều mẫu scooter phân khối lớn hơn. Với mức tiêu hao nhiên liệu được người dùng ghi nhận khoảng 2,4 đến 2,8 lít/100 km, TX150 có thể đạt quãng đường di chuyển từ 400 đến 500 km sau mỗi lần đổ đầy, một con số cũng có phần ấn tượng trong phân khúc.

Danh sách trang bị của xe tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS, màn hình TFT 7 inch có khả năng chiếu dẫn đường và hiển thị cảnh báo điểm mù thông qua hình ảnh. Hệ thống cảnh báo này đặc biệt hữu ích khi người lái cần chuyển làn, giúp giảm thiểu rủi ro khi tầm nhìn bị hạn chế.

Thêm vào đó, xe còn được trang bị cảm biến áp suất lốp, chìa khóa thông minh không cảm nhận và camera hành trình 1080P trước sau tích hợp bộ nhớ trong. Đây là những trang bị vô cùng xa xỉ mà hiếm có mẫu xe nào trong tầm giá 1.2 vạn nhân dân tệ dám cung cấp.

Tuy nhiên, khi nhìn nhận mẫu xe này trong bối cảnh thị trường Việt Nam, câu chuyện lại trở nên phức tạp hơn. Trước hết, mức giá 46 triệu đồng tại Trung Quốc chưa bao gồm các chi phí nhập khẩu, thuế và phân phối nếu xe được đưa về Việt Nam. Điều này đồng nghĩa giá bán thực tế có thể cao hơn đáng kể, làm giảm lợi thế cạnh tranh ban đầu.

Bên cạnh đó, yếu tố thương hiệu vẫn là rào cản lớn. Tại Việt Nam, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên các thương hiệu Nhật Bản như Honda hay Yamaha nhờ độ bền, mạng lưới dịch vụ rộng khắp và giá trị bán lại cao. Những mẫu xe như Yamaha XMAX 300 dù có giá cao hơn nhiều nhưng vẫn có chỗ đứng riêng nhờ thương hiệu và thiết kế nguyên bản.

Nhược điểm còn tồn đọng: thương hiệu nhỏ dẫn đến hạn chế về dịch vụ hậu mãi, trọng lượng xe khá nặng lên tới 150kg và chưa có sự đảm bảo về độ bền lâu dài của công nghệ mới.

Một điểm khác cũng gây tranh cãi là thiết kế của TX150 là dù nhà sản xuất tuyên bố sử dụng thiết kế mang tên Eagle-eye để thoát khỏi cái mác đạo nhái, nhưng ngoại hình của Tianying TX150 lại được sao chép gần như giống hệt mẫu Yamaha XMAX 300 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Từ những đường nét cắt xẻ hầm hố ở đầu xe cho đến kiểu dáng kính chắn gió, tất cả đều gợi nhớ trực tiếp đến chiếc xe tay ga cao cấp với giá bán cao hơn của nhà Yamaha. Đối với những khách hàng khó tính, sự thiếu sáng tạo này có thể là một điểm trừ lớn. Nhưng ngược lại, với những ai chỉ đề cao vẻ ngoài, sự đẹp mắt thì việc lái một chiếc xe giá rẻ có thiết kế y chang dòng xe đắt tiền lại là một món hời.

Ngoài ra, trọng lượng xe lên tới khoảng 150 kg cũng là một yếu tố cần cân nhắc. So với nhiều mẫu xe tay ga 150cc khác tại Việt Nam, đây là con số khá lớn, có thể gây bất tiện khi di chuyển trong điều kiện đô thị đông đúc hoặc khi dắt xe.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của TX150 phản ánh một xu hướng mới trong ngành xe máy, nơi các nhà sản xuất Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc đua công nghệ và trang bị nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu truyền thống. Việc đưa công nghệ như VVT xuống phân khúc giá thấp cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi người tiêu dùng có thể được hưởng lợi từ những sản phẩm ngày càng “đáng tiền” hơn.

Trong trường hợp mẫu xe này được phân phối chính thức tại Việt Nam với mức giá hợp lý, đây có thể sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng ưu tiên công nghệ và trang bị. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tin cậy, chi phí bảo dưỡng và hệ thống hậu mãi, những yếu tố mà các thương hiệu lớn vẫn đang nắm giữ lợi thế rõ rệt.

Sự xuất hiện của TX150 vì thế không chỉ đơn thuần là một sản phẩm mới, mà còn là tín hiệu cho thấy cán cân cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông đang dần thay đổi, mở ra nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng trong thời gian tới.

