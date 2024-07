Chưa đầy 3 giờ sau vụ ông Trump bị ám sát hụt, một mặt hàng của nước láng giềng Việt Nam sốt "nóng rực"

Mặt hàng này là chiếc áo phông có in hình ông Donald Trump vung nắm đấm vào lúc được các mật vụ Mỹ bảo vệ sau khi bị ám sát hụt tại sự kiện tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, chiều 13/7 (giờ Mỹ). Vụ việc đã làm chấn động nước Mỹ và thu hút sự chú ý của truyền thông trên toàn thế giới.

Ông Donald Trump bị bắn sượt qua tai khi đang diễn thuyết tại Butler, bang Pennsylvania vào khoàng 18h15' ngày 13/7 (tức 5h15' sáng 14/7 theo giớ Việt Nam). Đến 18h31' cùng ngày, hàng thông tấn AP đã đăng tấm ảnh Cựu Tổng thống vung nắm đấm để thể hiện sự bản lĩnh, kiên cường khi được mật vũ của Mỹ hộ tống rời khỏi hiện trường vụ ám sát.

Bức ảnh ông Donald Trump giơ nắm đấm thể hiện sự mạnh mẽ vào lúc được các mật vụ Mỹ đưa rời khỏi sân khấu sau khi bị bắn tại Pennsylvania, chiều 13/7. Ảnh: AP

Theo SCMP, chỉ chưa đầy 3 tiếng sau khi AP công bố, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã nhanh chóng cho ra mắt những chiếc áo phông có in bức ảnh đặc biệt của ông Donald Trump sau khi thoát chết trong gang tấc trong vụ ám sát hụt. Bức ảnh ông Trump giơ nắm đấm lên cao được in kèm với khẩu hiểu là "không thể bị giết" hay "vụ nổ súng làm tôi mạnh hơn".

Lô áo phông đầu tiên đã được bán trên Taobao, một sàn thương mại điện tử phổ biến của Trung Quốc vào lúc 20h40'. Đây là thời điểm trước cả khi các vị lãnh đạo thế giới bình luận về vụ ám sát hụt trên.

Áo phông có in hình ông Donald Trump vung nắm đấm sau vụ ám sát hụt, được bày bán tại New Jersey (Mỹ), ngày 14/7. Ảnh: X

Li Jinwei (25 tuổi), một người bán hàng trên Taobao, chia sẻ: "Chúng tôi đã mở bán áo phông trên Taobao ngay khi thấy tin tức về vụ xả súng, dù thậm chí còn chưa in áo. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đã nhận được hơn 2.000 đơn đặt hàng tử cả Trung Quốc và Mỹ". Trên thực tế, Li Jinwei có xưởng in áo ở Hà Bắc (Trung Quốc). Xưởng này trung bình chỉ mất một phút để in xong một cái áo phông.

Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Nhiều nhà bán lẻ khác cũng đã niêm yết sản phẩm của họ trên các sàn thương mại điện tử sau khi thấy nhu cầu về những chiếc áo phông in hình Cựu Tổng thống Donald Trump tăng cao.

Một người đàn ông mặc chiếc áo phông có in hình ông Trump sau vụ ám sát hụt. Ảnh: X

Theo đó, vào ngày 14/7, nhiều chiếc áo phông có in hình ông Donald Trump trong vụ ám sát hụt bắt đầu xuất hiện ở những cửa hàng và sàn thương mại điện tử của Mỹ, chẳng hạn như Ebay, Etsy và Redbubble, với mức giá từ 11 – 35 USD/chiếc. Những chiếc áo phông có in hình ông Trump gây sốt tới mức những bài đăng có liên quan tới nó trên mạng xã hội X đã nhận được hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có thống kê về doanh số của mẫu áo phông này ở các thị trường Trung Quốc và Mỹ.

Những chiếc áo phông có in hình ảnh của ông Trump sau vụ ám sát, được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Mint

Ngoài ra, Dhgate, một nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc, cũng đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về doanh số bán đồ lưu niệm có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, với mức tăng 40% hàng tháng, kể từ tháng 1/2024. Nhiều nhà bán lẻ Trung Quốc chủ yếu sản xuất đồ lưu niệm về ông Trump vì nhu cầu về chúng cao hơn.

Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều cửa hàng còn rao bán cốc, huy hiệu, mũ, ốp điện thoại, sổ tay… có in hình ông Donald Trump vung nắm đấm. Không chỉ ở Trung Quốc, nhiều nhà sáng tạo nội dung hay những người có ảnh hưởng ở Mỹ cũng đăng quảng cáo về các mặt hàng này trên mạng xã hội.

Hành động thể hiện bản lĩnh của ông Trump giữa nghịch cảnh

Ông Trump đã vung nắm đấm lên cao trong lúc được các mật vụ vây quanh để sơ tán tới nơi an toán. Ảnh: AP

Chiều 13/7, khi đang diễn thuyết về vấn đề nhập cư tại Mỹ trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, ông Donald Trump bị ám sát hụt. Viên đạn đã quyên qua vành tai bên phải khiến máu chảy xuống mặt, áo sơ mi trắng bị xộc xệch và ngay cả chiếc giày của ông cũng bị tuột ra. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, ông Trump đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần khi các mật vụ Mỹ đỡ dậy.

Các mật vụ Mỹ vây quanh bảo vệ cho Cựu Tổng thống và hộ tống ông rời khỏi sân khấu ngay sau tiếng súng. Tuy nhiên, ông Trump đã đáp lại các mật vụ đầy gấp gáp "Đợi, đợi, đợi đã". Ông Trump nhìn thẳng vào những người ủng hộ ở phía dưới và bất ngờ vung nắm tay lên cao và liên tục đấm vào không khí. Đám đông ở phía dưới khi đó vỡ òa và bắt đầu hô vàng "Nước Mỹ! Nước Mỹ", trong khi đó các mật vụ nhanh chóng đưa ông Trump di chuyển đến bậc cầu thang. Khi đi đến bậc cầu thang, ông Trump lại tiếp tục giơ tay cao hơn và vung nắm đấm nhanh hơn. Đám đông ngay lập tức hò hét to hơn nữa.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được các phóng viên ảnh có mặt tại hiện trường chụp lại. Hành động của ông Trump cho thấy bản lĩnh của một chính trị gia ngay trong hoàn cảnh bị đe dọa về tính mạng.

Theo các chuyên gia phân tích, trong tình huống ngặt nghèo như vậy, cú vung nắm đấm đó của ông Donald Trump hoàn toàn thuộc về bản năng và nó đã giúp ông tạo ra một hiệu ứng đặc biệt mạnh mẽ.

Ông Evan Vucci, nhiếp ảnh gia của AP, người đã chụp được khoảnh khắc đi vào lịch sử của ông Donald Trump, kể lại, sau khi nghe thấy những tiếng nổ ở bên tai trái, ông nhận ra tình hình trở nên nghiêm trọng.

"Tôi biết ngay đó là tiếng súng. Vì vậy, tôi nhìn lên sân khấu và thấy các nhân viên mật vụ đang lao tới chỗ ông Donald Trump", ông Vucci cho biết.

Vị phóng viên này cho biết, ngay lập tức ông đã chạy đến sân khấu và bấm máy ảnh liên tục nên ghi lại được hình ảnh ấn tượng của vị Cựu Tổng thống. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nên ông Vucci nói khi nghe thấy tiếng súng nổ, ông biết rằng đây là khoảng khắc lịch sử của nước Mỹ cần phải được ghi lại.

Bài tham khảo nguồn: AP, MarketWatch, SCMP, Politico