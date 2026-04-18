HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chưa đầy 1 năm nữa, siêu cầu vượt sông Hồng gần 15.500 tỷ đồng do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng sẽ đưa vào khai thác

Dương Dương |

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cầu Tứ Liên đã đạt gần 80% tổng diện tích; riêng tại phường Hồng Hà đạt trên 63%.

- Ảnh 1.

Dự án cầu Tứ Liên sẽ đưa vào khai thác trong quý II/2027, với điều kiện các địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tiến độ triển khai cầu Tứ Liên.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án đến nay đã đạt khoảng 95%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, khối lượng công việc rất lớn, thời gian triển khai ngắn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp của các sở, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cơ sở, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực.

Địa phương cam kết hoàn thành các hạng mục trọng điểm theo tiến độ trước ngày 15/4 và phấn đấu xử lý dứt điểm các nội dung còn lại chậm nhất trước ngày 30/4; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy, đa số người dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương, nhiều hộ chủ động di dời trước, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai dự án. Đây là yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.﻿

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (dự án thành phần 2) có chiều dài khoảng 5,15km, tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt gần 80% tổng diện tích; riêng tại phường Hồng Hà đạt trên 63%. Toàn tuyến đã bố trí 14 mũi thi công, gồm các hạng mục cầu chính dây văng, cầu đúc hẫng, cầu dẫn, hầm và hạ tầng kỹ thuật.

Một số hạng mục quan trọng như cọc khoan nhồi trụ chính, hầm chui và nút giao Nghi Tàm đang được triển khai đồng bộ. Dự án phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý II/2027, với điều kiện các địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, cầu Tứ Liên không chỉ là công trình giao thông mà còn có vai trò chiến lược trong việc tháo gỡ các "điểm nghẽn" hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Từ đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung công việc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng - yếu tố quyết định tiến độ toàn dự án.

Trong đó, chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao đến đâu phải sạch đến đó; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực ủng hộ chủ trương của Thành phố và Nhà nước.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thu hồi đất, bố trí tái định cư; kịp thời giải quyết các kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, cần chủ động rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo từng mốc thời gian; huy động tối đa nguồn lực, có mặt bằng đến đâu triển khai thi công ngay đến đó, bảo đảm tiến độ thực chất.

Tags

hà nội

dự án

tỷ phú Phạm nhật vượng

Sông Hồng

cầu tứ liên

siêu cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại