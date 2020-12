Chưa chính thức đến HAGL, HLV Kiatisuk đã nhận tin tức đầy khó khăn

V.League 2020, Sài Gòn FC đã chơi cực kì ấn tượng. Họ đua ngôi vô địch với Viettel, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh tới những vòng cuối cùng. Sau giải, CLB này đại cải tổ và hiện vẫn còn ngổn ngang nhưng không thể vì thế mà đánh giá thấp thầy trò ông Vũ Tiến Thành.



Chính bởi thế, việc bốc thăm phân lịch đấu V.League 2021 đưa HAGL làm khách trên sân Sài Gòn FC ngay vòng một là thử thách khó cho HLV Kiatisuk và các học trò mới.

Cuối V.League 2020, chính ông Vũ Tiến Thành từng chỉ trích thái độ thi đấu của HAGL và CLB TP.HCM mỗi khi gặp Hà Nội FC, giúp đội bóng Thủ đô nhận được tới 12 điểm sau 4 trận gặp bộ đôi này. Vì thế, tin rằng khi ông Thành đụng độ HAGL, tinh thần thi đấu của chủ nhà sẽ rất cao.

Ngoài trận cầu đinh kể trên, vòng một V.League 2021 sẽ là những cuộc đối đầu giữa Hà Nội vs Nam Định, SHB Đà Nẵng vs CLB TP.HCM, ĐKVĐ Viettel vs Hải Phòng, Hà Tĩnh vs Than Quảng Ninh, Bình Dương vs Thanh Hoá và SLNA vs tân binh Bình Định.

Lịch thi đấu vòng 1, V.League 2021.

Đội vô địch V-League 2021 được 3 tỉ đồng, Á quân được 1,5 tỉ đồng còn đội thứ 3 được 750 triệu đồng.

Trước đó, trận Siêu cúp Quốc gia giữa Viettel vs Hà Nội FC dự kiến diễn ra ở SVĐ Hàng Đẫy ngày 9/1/2021. Đến ngày 16/1/2021, V.League sẽ khai mạc. Mùa giải sẽ kết thúc bằng trận Chung kết cúp Quốc gia dự kiến ngày 30/9/2021.



Các CLB sẽ được đăng ký 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch. Riêng 3 CLB Viettel, Hà Nội và Sài Gòn vì đá cúp châu Á nên được đăng ký 4 ngoại binh.

"Một số CLB đề xuất khởi tranh V-League sau Tết. Tuy nhiên, quỹ thời gian còn lại hạn hẹp, nếu có những điều kiện bất khả kháng xảy ra, thì việc lùi ngày khai mạc là không đủ để tổ chức các giải đấu. Ngay cả khiAFF Cup lùi lại tới cuối năm nhưng quỹ thời gian không thay đổi nhiều lắm vì vẫn phải dành cho 3 CLB Việt Nam tham dự cúp châu Á" - Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú chia sẻ.

(Ảnh: Tú Anh)

V.League 2021 vẫn diễn ra theo thể thức của năm 2020, tức đá vòng tròn một lượt ở giai đoạn một. Sau đó sẽ chọn ra 6 đội đứng đầu tranh ngôi vô địch ở giai đoạn hai (mùa 2020 là 8 đội). Tám đội cuối bảng giai đoạn một sẽ đua trụ hạng tại giai đoạn hai.

"Mùa 2020 chỉ có 1 CLB xuống hạng, nhưng năm nay là 1.5 suất. Đó là lý do chúng tôi đưa ra số đội nhóm B có 8 đội, còn nhóm tranh vô địch ở giai đoạn 2 có 6 đội" - Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Những ngày qua, một thông tin gây chú ý là CLB Than Quảng Ninh gặp khủng hoảng tài chính, có nguy cơ phải trả về tỉnh. Liên quan đến trường hợp này, ông Trần Anh Tú cũng cho biết:

"Quảng Ninh đã giải quyết được cuộc khủng hoảng tài chính. Còn với giải hạng Nhất, chúng tôi đang nắm thông tin từ đội Cần Thơ. Đội bóng này gặp vấn đề về cơ chế chứ không phải là tài chính".