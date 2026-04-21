Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này

Mộng Zu |

Hình ảnh mới nhất của Ngọc Trinh khiến MXH không khỏi tò mò.

Mới đây, poster và trailer chính thức của phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ vừa được tung ra đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Giữa dàn nhân vật mang màu sắc ma mị, u ám, cái tên khiến dân tình bàn tán nhiều nhất lại là Ngọc Trinh với tạo hình tả tơi, bầm dập - một hình ảnh khác xa "nữ hoàng nội y" trước đây.

Ngay từ poster, Ngọc Trinh không còn vẻ ngoài gợi cảm, chỉn chu thường thấy mà xuất hiện với ánh mắt hoảng loạn, gương mặt căng cứng vì sợ hãi, nằm bất động trên bàn phẫu thuật như một nạn nhân bị kiểm soát. Tổng thể nhân vật bị đặt giữa không gian u tối, lạnh lẽo, với sự chi phối của những nhân vật xunh quanh càng khiến người đẹp trở nên mong manh và yếu thế.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 1.

Trailer Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ

Trong khi đó, trailer Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ tiếp tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ngọc Trinh xuất hiện trong loạt phân cảnh chạy trốn, sợ hãi giữa màn sương dày đặc, bị truy đuổi bởi những bóng người vô định. Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt thất thần, thậm chí có cảnh còn dính máu. Không còn sự tự tin, sắc sảo, nhân vật của "nữ hoàng nội y" hiện lên như một người bị dồn đến đường cùng, liên tục đối diện với nỗi sợ vô hình.

Sự lột xác này của Ngọc Trinh khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa tò mò. Có thể thấy đây là bước chuyển mình đáng chú ý, khi cô dám rời khỏi vùng an toàn để thử sức với một dạng vai nặng tâm lý hơn, đòi hỏi biểu cảm và cảm xúc nhập tâm, rõ ràng.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 2.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 3.

Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Thanh - một bác sĩ bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ quái tại một bệnh viện thẩm mỹ do Xuân điều hành. Từ một người bình thường, cô dần bị kéo vào thế giới nửa thực nửa ảo, nơi ranh giới giữa cái đẹp và cái giá phải trả trở nên mơ hồ. Hành trình của Thanh không chỉ là chạy trốn nỗi sợ mà còn là quá trình đối diện với những bí mật đen tối phía sau cái đẹp hoàn hảo.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 4.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 5.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 6.

Gần như đối lập với Ngọc Trinh là Xuân Lan trong vai bà chủ Xuân với tạo hình tà mị, quyền lực, hé lộ những bí ẩn man rợ mà nhân vật này cất giấu sau lớp vỏ bọc thẩm mỹ viện làm đẹp. Phim còn có sự góp mặt của Rima Thanh Vy, Phương Linh và Lê Xuân Tiền. Tất cả cùng tạo nên một bức tranh u ám xoay quanh câu hỏi xuyên suốt: “Sắc đẹp là phước lành hay tai ương?”

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 7.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 8.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 9.

Chưa bao giờ thấy Ngọc Trinh bầm dập đến mức này- Ảnh 10.

Lấy bối cảnh tại Đà Lạt với sương mù dày đặc và không khí lạnh đặc trưng, bộ phim tận dụng tối đa yếu tố tự nhiên để xây dựng chất liệu kinh dị. Kết hợp với yếu tố xuất hồn lấy cảm hứng từ dân gian, câu chuyện Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ hứa hẹn không chỉ dừng lại ở việc hù dọa mà còn khai thác chiều sâu tâm lý và câu hỏi về cái giá của vẻ đẹp hoàn hảo.

Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 8/5/2026.

Đệ nhất mỹ nhân Việt Trinh ở tuổi 54: "Nhiều người bảo Trinh sao giờ mập thù lù, kêu Trinh nói xạo"

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

01:12
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
