Chủ xe Wuling Mini EV bán xe sau chưa đầy 1 năm: 'Xe cũng vui nhưng hãng khiến người dùng không còn động lực sử dụng'

Giữa 2023, thông tin về màn ra mắt của Wuling Hongguang MiniEV (đã đổi tên thành Mini EV) phủ kín các trang thông tin truyền thông. Với nhu cầu đi lại hàng ngày chủ yếu trong nội thành Hà Nội, quãng đường 30-40km/ngày, mình thấy đây là một mẫu xe phù hợp, vừa nhỏ gọn, tìm kiếm chỗ đỗ xe dễ dàng, vừa tiết kiệm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng. Thời điểm đó là tháng 6/2023, mình là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đặt mua mẫu xe này.

Đến tháng 11/2023, đại lý bàn giao xe và mình cũng là một trong những người đầu tiên ở Hà Nội nhận chiếc xe này. Phải thừa nhận rằng, Wuling Mini EV có sức hút rất đặc biệt trên đường phố. Trong những tháng đầu, rất nhiều người đi đường hỏi về chiếc xe, thậm chí dừng đèn đỏ, vẫn có người gõ cửa sổ để hỏi mình là “xe này vẫn đăng ký bình thường như ô tô à”, “xe của nước nào”, “xe điện hay xe xăng”, “xe điện thì đi được bao xa”, và “giá bao nhiêu”.

Nhưng khi mình trả lời xe này ra biển hết khoảng 300 triệu đồng, thì hầu hết mọi người đều dừng câu chuyện và trùng xuống. Mình tin số đông mong mỏi chiếc xe này có giá đâu đó hơn 100 triệu đồng thôi.

Mình khá ưng ý với Mini EV. Nhất là kích thước nhỏ gọn giúp mình đỗ xe trong phố rất tiện và dễ quan sát những lúc tắc đường. Cũng nhờ kích thước nhỏ, Wuling Mini EV là chiếc xe duy nhất có thể vào tận sân nhà ông bà mình ở quê. Những chiếc xe trước đây mình lái về quê đều phải đỗ ở ngõ trước nhà. Con trai mình rất thích chiếc xe này vì kiểu dáng dễ thương, thao tác bên trong khoang cabin cũng đơn giản, dễ sử dụng.

Mình đã thử sạc đầy và sử dụng chiếc xe đi làm trong 5 ngày, kết quả đi được 177km với 92% pin. Với 8% còn lại, mình tin sẽ còn đi thêm được vài km nữa. Con số này cao hơn mức 170km mà nhà sản xuất công bố. Một tuần sạc đầy pin 1-2 lần cũng không phải chuyện gì quá phiền hà.

Mình không khuyến khích để pin tụt sâu. Vì dưới 20% pin, xe sẽ tự động tắt hệ thống điều hòa và dưới 11% pin, đồng hồ sẽ không còn báo quãng đường còn lại khiến mình cảm thấy khá hồi hộp.

Nhưng dù sao đi nữa, Wuling Mini EV vẫn là một chiếc xe chỉ phù hợp với nội đô. Vợ mình lúc đầu còn không muốn ngồi lên chiếc xe này vì sợ thiếu an toàn. Hay một người bạn của mình khi lái thử thì nhận xét trải nghiệm lái không như một chiếc ô tô thông thường, mà giống như ngồi trong một chiếc hộp có gắn bốn bánh xe. Điều này đúng, mình đã lái xe trên cao tốc và luôn có cảm giác không an tâm. Nếu thường xuyên đi xa, một chiếc xe lớn hơn với nhiều công nghệ an toàn hơn mới là lựa chọn phù hợp.

Nhiều người nhầm tưởng rằng Mini EV phù hợp với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, theo mình thì không phải. Chiếc xe này chỉ thực sự phù hợp với các chị em thường xuyên đưa đón con, hoặc chủ yếu đi 2 người trong phố, hoặc những người nhà đã có 1-2 chiếc ô tô, muốn có trải nghiệm mới hoặc một chiếc xe để chơi.

Wuling Mini EV không phải là chiếc xe tệ nếu sử dụng đúng mục đích, nhưng mình đã quyết định bán xe sau chưa đầy 1 năm. Lý do nằm ở cách phân phối và chăm sóc khách hàng của hãng khiến mình chán nản. Từ lúc đặt cọc mua xe tháng 6/2023, đến khi bàn giao 11/2023, mình phải làm việc với 6 nhân viên Wuling khác nhau.

Hay khi nhận xe ở đại lý, các bạn nhân viên cũng không sạc đầy pin trước khi giao xe cho khách. Pin lúc đó là 26%, đồng hồ báo còn đi được 44km. Trường hợp nhà mình xa hơn con số đó, chắc chắn sẽ phải chờ thêm nhiều giờ để sạc pin mới có thể lái xe về nhà.

Là một trong những người tiên phong đặt niềm tin vào Wuling Mini EV, nhưng mình đã phải chịu thiệt thòi. Ngay trước thời điểm nhận bàn giao xe thì mình nhận thông tin Wuling Mini EV được giảm giá 10 triệu đồng. Dù đây không phải con số quá lớn, nhưng cảm giác bị mua hớ, mình tin là không chỉ có mình, mà những khách hàng khác cũng không hài lòng. Hiện tại, phiên bản LV2 170km giá chỉ còn 231 triệu đồng, tức giảm gần 50 triệu đồng so với giá thời điểm mình mua xe.

Trong suốt thời gian sử dụng xe, mình không thấy quyết tâm của Wuling trong việc bảo vệ người dùng hay tạo ra các hoạt động để người dùng thấy vui vẻ.

Ví dụ đơn giản nhất là những lời phán xét, thậm chí tiêu cực thái quá về hãng trên mạng xã hội. Mình vốn không quan tâm nhưng vì chúng quá nhiều và gần như chỉ có một chiều tiêu cực. Điều đó ảnh hưởng tới tâm lý khi sử dụng xe dạng tiên phong như mình.

Hay như việc tạo ra sân chơi, hội nhóm cho Mini EV. Sử dụng chiếc xe mà vài tháng không có hoạt động nào từ hãng, không có người chơi đồng hành, mình cảm thấy lạc lõng vô cùng, nhiều lúc phải tự hỏi lại bản thân “hay mình đã quyết định nhầm?”, “hay xe tệ quá không ai mua?”,... cộng hưởng với chuyện hãng ít quan tâm, mình thấy như bị bỏ mặc.

Những chuyện đơn giản và nhỏ nhặt đó, nhưng chúng góp lại tạo ra sự khó chịu về tâm lý. Điều này khiến việc dùng xe trở nên không thoải mái.

Mình chấp nhận bán lại chiếc xe này. Tuy nhiên, ngay cả tới bước này, chuyện cũng không dễ dàng. Vì tìm được khách cho chiếc xe ít cộng đồng, ít đại lý, thực sự khó khăn. Với tính chất công việc bận rộn, mình quyết định ký gửi luôn cho một đại lý kinh doanh xe cũ ở Hà Nội với giá chỉ khoảng một nửa so với mua mới ban đầu cho nhanh gọn.

Mới đây, TMT Motors, nhà phân phối dòng xe điện Wuling, công bố kế hoạch đầu tư 30.000 trạm sạc trên cả nước. Đây là một tin tích cực cho những chủ xe Wuling tại Việt Nam, nhưng mình vẫn sẽ không “quay lại” do những ấn tượng không tốt trước đây. Hy vọng các chủ xe Wuling khác không gặp phải tình trạng như mình và cũng hy vọng hãng cải thiện được dịch vụ sau bán hàng chứ không chỉ chăm chăm bán được cái xe là xong.