Chủ xe Toyota Yaris Cross HEV ‘bào’ 45.000km sau 2 năm: ‘Ăn xăng chỉ hơn SH, có 2 điểm cần cải thiện’

Anh Đào Công Giang là chủ nhân một chiếc Toyota Yaris Cross HEV. Sau 2 năm sử dụng, anh cảm thấy rất hài lòng về quyết định của mình.

Cơ duyên nào đưa anh đến với Toyota Yaris Cross HEV?

Gia đình tôi có niềm tin với thương hiệu Toyota. Trước đây, bố tôi từng đi một chiếc Vios, sau đó là một chiếc Camry và vẫn đang giữ đến bây giờ. Vì thế, khi mua xe có cá nhân, tôi quyết định chọn một mẫu xe gầm cao của Toyota.

Anh Đào Công Giang cùng chiếc Toyota Yaris Cross HEV của mình.

Thời điểm đó, Yaris Cross mới ra mắt thị trường và có phiên bản động cơ hybrid. Tôi đã tìm hiểu và được biết xe tiết kiệm xăng, chỉ nhỉnh hơn các mẫu xe máy xăng cao cấp trên thị trường một chút.

Vì thế, tôi đã quyết định mua Toyota Yaris Cross HEV vào cuối năm 2023, cho đến nay xe đã đi được gần 45.000km.

Vậy thực tế sử dụng, chiếc xe có tiết kiệm như quảng cáo hay không, thưa anh?

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điều mà tôi thích nhất trên chiếc Yaris Cross HEV. Tôi ước tính, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 4 lít/100km. Mỗi lần đổ 500.000 tiền xăng, tôi đi được hơn 700km, tính ra mỗi km tiêu tốn chưa đến 1.000 đồng chi phí nhiên liệu. Tôi là người đi khá nhiều, nên mỗi tháng tốn khoảng 2 triệu tiền xăng.

Trong khi đó, chi phí bảo dưỡng của Yaris Cross HEV cũng tương đối rẻ. Mỗi lần bảo dưỡng cấp nhỏ (mỗi 5.000km) chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng, bảo dưỡng cấp lớn (20.000km và 40.000km) khoảng 3-4 triệu đồng.

Ngoài ra, xe đang trong thời gian bảo hành nên được thay thế miễn phí các phụ tùng lỗi không phải do người dùng. Ví dụ, tôi từng gặp lỗi với camera và cốp điện, sau khi mang đến đại lý chính hãng đã được thay mới hoàn toàn mà không mất chi phí gì.

Yaris Cross HEV sử dụng động cơ xăng lai điện. Anh đánh giá như thế nào về khả năng vận hành của xe?

Yaris Cross cho cảm giác cầm lái xe dễ chịu. Kích thước xe nhỏ gọn, đi trong phố tiện lợi và khá linh hoạt. Gầm xe cao, thiết kế cột A hợp lý cho tầm nhìn thoáng. Khi chuyển từ chiếc Camry sang xe này, tôi cảm thấy ngồi lái rất thích, tư thế ngồi cao, tầm quan sát rộng, an toàn.

Động cơ điện và xăng phối hợp nhuần nhuyễn trong quá trình di chuyển. Lúc mới nổ máy, xe rất êm vì không có tiếng động cơ. Nhiều người bạn của tôi lần đầu lên xe, bấm khởi động xe nhưng không nghe thấy gì lại bấm lại lần nữa thì xe tắt máy. Lúc đó, họ mới biết đến động cơ hybrid của Toyota và tỏ ra rất bất ngờ.

Theo những gì tôi quan sát được, khi pin trên 60% động cơ điện sẽ làm việc. Bộ pin sẽ cung cấp thêm công suất cho xe lúc tăng tốc hoặc leo dốc. Nhờ đó, xe có thể dễ dàng vượt qua những tình huống khó.

Toyota Yarsi Cross HEV sử dụng động cơ hybrid xăng lai điện.

Tôi ở Hà Nội, quê ở Tuyên Quang nên cung đường về quê luôn đầy đủ mọi điều kiện giao thông từ đô thị, cao tốc đến đường đồi núi. Trên cao tốc, xe tăng tốc không quá nhanh, nhưng động cơ điện sẽ thực sự phát huy hiệu quả khi cần vượt chiếc xe phía trước. Còn khi leo dốc, máy khỏe nên chỉ cần giữ đều ga là xe có thể lên một cách bình thường. Một lần tôi lên Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ), dù đường đèo dốc liên tục và khá khó đi nhưng xe vẫn lên tốt.

Anh đánh giá như thế nào về các tính năng an toàn, hỗ trợ lái của gói công nghệ Toyota Safety Sense?

Xe trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense.

Xe có nhiều tính năng rất hay mà tôi nhận thấy rất hữu dụng.

Trong đó, điều khiển hành trình chủ động là hay nhất. Tôi thường xuyên di chuyển trên cao tốc, xe có thể giữ khoảng cách với xe phía trước và theo tốc độ đã cài đặt nên tôi cảm thấy an tâm hơn.

Bên cạnh đó, tính năng cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn cũng hữu dụng. Thậm chí, nếu tôi chuyển làn mà không bật xi-nhan, vô-lăng sẽ rung lên và có xu hướng trả ngược lại. Điều này giúp tôi an toàn hơn cũng như duy trì được thói quen tốt.

Đi trong phố, tính năng thường xuyên hỗ trợ là cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động. Những tính năng này đã không ít lần cứu tôi khỏi các sự cố đáng có vì bị xe máy tạt ngang.

Ngoài ra, phiên bản Yaris Cross HEV có trang bị camera 360 độ tương tự bản xăng. Cái hay của hệ thống này là có chế độ hiển thị cận cảnh 2 bánh xe cùng lúc. Nhờ đó, khi đi trong đường đông đúc, tôi rất dễ quan sát để căn đường.

Về nội thất của xe, anh thích điểm gì nhất?

Yaris Cross HEV trang bị nhiều tiện ích hay, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của tôi. Kể từ khi mua về, tôi cảm thấy không cần nâng cấp phụ kiện nào.

Nội thất Toyota Yaris Cross.

Đầu tiên, ghế lái chỉnh điện, giúp tôi có được tư thế thoải mái nhất mỗi khi lái xe. Đặc thù công việc của tôi hay phải đi làm ngoài giờ, việc ngồi lâu sẽ dễ bị mỏi nên cần một chiếc xe có thể điều chỉnh vị trí ngồi tiện lợi và linh hoạt.

Tiếp theo, màn hình giải trí cho hình ảnh tốt, kết nối Apple Carplay không dây tiện dụng, sử dụng mượt, không bị giật. Chưa hết, hệ thống giải trí còn có loa Pioneer cao cấp, cho chất lượng âm thanh khá tốt.

Màn hình cảm ứng kết nối Apple Carplay không dây tiện lợi.

Đặc biệt, điều hòa của chiếc xe này rất tốt. Hệ thống này làm lạnh nhanh, mát sâu, rất đáng khen trong thời tiết mùa hè miền Bắc. Tôi từng đi thử một chiếc Hàn Quốc của bạn thì điều hòa không tốt như vậy.

2 điểm mà tôi khá thích trên phiên bản này mà bản thuần xăng không có là kính trần toàn cảnh và cốp sau đóng mở điện. Nhiều người nói rằng kính trần không cần thiết nhưng tôi cảm thấy xe sẽ thoáng đãng hơn, rộng rãi hơn nhờ điều này. Trong khi cốp sau đóng mở điện có đá cốp thực sự rất hiệu quả, đặc biệt những lần tôi chở vợ đi siêu thị.

Vậy có điều gì anh chưa thích về chiếc xe của mình?

Tôi nghĩ rằng có 2 điểm mà tôi muốn cải thiện, và đều liên quan đến âm thanh.

Đầu tiên, khi máy xăng hoạt động và đặc biệt lúc tăng tốc, âm thanh động cơ dội vào khoang xe khá rõ nên có cảm giác ồn. Tiếp theo, âm thanh lúc còi xe hơi to, cũng khiến khoang xe bị ồn.

Thực tế hiện nay, phiên bản động cơ hybrid của mẫu xe này là Yaris Cross HEV có doanh số không cao. Theo anh, vì sao lại như vậy? Nếu để thuyết phục người thân, bạn bè chọn phiên bản này, anh sẽ nói gì?

Theo anh Đào Công Giang, giá bán của Yaris Cross HEV đã hợp lý hơn thời điểm ra mắt.

Tôi nghĩ rằng, trở ngại lớn nhất là giá bán ban đầu của xe hơi cao, nhất là thời điểm năm 2023 khi tôi mua xe.

Cũng từ lý do trên, tôi muốn nói với mọi người rằng giá xe bây giờ đã giảm hơn 70 triệu đồng so với thời điểm đó, cộng với đó hãng có nhiều chương trình khuyến mãi. Vì thế, mọi người hãy trải nghiệm Yaris Cross HEV.

Đây là một mẫu xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, đầy đủ mọi tính năng an toàn.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này.