Chủ xe Tesla có thể kiếm tiền nhờ bán điện từ pin

Tesla thông báo triển khai chương trình sạc hai chiều (V2G) đầu tiên tại Mỹ, áp dụng cho mẫu bán tải điện Cybertruck ở một số khu vực thuộc bang Texas.

Thông qua chương trình này, chủ xe có thể xả năng lượng từ bộ pin 123 kWh của xe trở lại hệ thống lưới điện trong thời điểm nhu cầu cao và nhận được tín dụng trên hóa đơn tiền điện.

Theo Tesla Energy, Cybertruck sở hữu dung lượng pin tương đương khoảng 9 bộ lưu trữ Powerwall (mỗi bộ 13,5 kWh).

Trong các thời điểm lưới điện có nhu cầu cao, đơn vị vận hành kích hoạt chương trình hỗ trợ lưới điện và xe sẽ tự động truyền phần điện thừa trở lại. Chủ xe có thể thiết lập giới hạn dung lượng xả để đảm bảo đủ pin cho nhu cầu di chuyển hoặc sử dụng điện tại nhà.

Tesla lưu ý thời điểm diễn ra các hoạt động liên quan lưới điện "có thể chỉ báo trước trong thời gian ngắn", đồng thời khuyến nghị chủ xe nên cắm sạc ở nhà khi tham gia.

Trong giai đoạn đầu, chương trình triển khai theo hình thức mời tham gia. Hãng khẳng định việc sử dụng tính năng này không ảnh hưởng đến chế độ bảo hành đối với nhóm người dùng sớm.

Việc lựa chọn Texas làm điểm khởi đầu được xem là bước đi chiến lược. Bang này vận hành lưới điện độc lập do ERCOT quản lý, vốn nổi tiếng với mức độ biến động cao và từng nhiều lần đối mặt nguy cơ quá tải trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Từ năm 2022, Tesla phát triển mô hình nhà máy điện ảo tại đây. Năm 2024, hãng cho biết đã chi trả 9,9 triệu USD cho các hộ gia đình tham gia chương trình hỗ trợ lưới điện.

Việc bổ sung Cybertruck vào mạng lưới này giúp tăng đáng kể công suất dự phòng, khi mỗi xe sở hữu bộ pin dung lượng lớn gấp nhiều lần một hệ thống pin gia đình đơn lẻ. Tesla cho biết California sẽ là thị trường tiếp theo trong kế hoạch mở rộng V2G.

Dù vậy, Tesla tham gia cuộc đua sạc hai chiều muộn hơn một số đối thủ. Ford trang bị khả năng cấp điện cho nhà trên F-150 Lightning từ năm 2022 và đang triển khai thử nghiệm V2G với đơn vị điện lực tại Mỹ.

General Motors cam kết phổ cập sạc hai chiều trên toàn bộ xe điện mới từ năm 2026, trong khi Hyundai đã triển khai nhiều dự án V2G tại Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc.

Hiện Cybertruck là mẫu Tesla duy nhất hỗ trợ sạc hai chiều chính thức. Một số tính năng tích hợp sâu hơn với hệ thống pin Powerwall tiếp tục bị lùi thời hạn sang giữa năm 2026.

