Chủ xe Suzuki Ciaz: 'Ít option đổi lại là dễ sử dụng, lắm 'đồ chơi' như xe Hàn thì phải mua cao mới thích'

Anh Hoàng Mạnh Thắng, 46 tuổi, một kế toán sống ở Lai Châu, đang sở hữu một chiếc Suzuki Ciaz 2018. Mặc dù Ciaz không phải là một mẫu bán chạy khi còn được phân phối, nhưng anh cho rằng mỗi chiếc xe có một ưu điểm. Doanh số không nói lên tất cả. Điều quan trọng vẫn là chiếc xe có phù hợp với nhu cầu, thói quen sử dụng của bản thân hay không. Ít nhất, Ciaz vẫn đủ khiến anh hài lòng để sử dụng trong suốt 5 năm qua.

Dù mua một chiếc xe không phải 'vua doanh số phân khúc', sau 5 năm sử dụng, anh Hoàng Mạnh Thắng vẫn đánh giá cao chiếc Suzuki Ciaz và không hề hối hận với quyết định mua xe hồi đó. Ảnh: NVCC

Xin chào anh. Khi thị trường đang có nhiều xe mới, đa dạng mẫu mã, tùy chọn và giá bán, đặc biệt SUV lại đang trở thành lựa chọn của nhiều người trong khi doanh số sedan/hatchback đang xuống, vì sao anh quyết định gắn bó với chiếc Suzuki Ciaz?

Chiếc Suzuki Ciaz này là chiếc xe đầu tiên tôi sở hữu. Tôi mua cuối năm 2018, đến nay đã được chừng 110.000km. Tại thời điểm tôi mua, đây là sự lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của tôi lúc bấy giờ. Cho đến thời điểm hiện tại chiếc xe vẫn phục vụ tốt nhu cầu của tôi, vì vậy tôi vẫn gắn bó sử dụng đi lại hàng ngày, thỉnh thoảng về quê hay đi chơi.

Hiện tại, Ciaz cũng là chiếc xe duy nhất tôi đang sử dụng.

Tại sao anh lại chọn Suzuki Ciaz mà không phải một mẫu tương đương nào khác? Hyundai Accent khi đó cũng chỉ có giá từ 425 triệu, phí lăn bánh tầm hơn 500 triệu. Trong khi đó Ciaz khởi điểm đã gần 500 triệu, tương đương Accent bản AT. Đã vậy, Accent còn là một mẫu bán chạy. Vì sao anh quyết định không theo số đông?

Cá nhân tôi chỉ thích xe Nhật. Nhưng Toyota Vios, Honda City khi đó có giá cao hơn một chút ngân sách của tôi khi đó.

Tôi cho rằng, nếu đã mua xe Hàn thì phải là xe ở phân khúc cao. Còn ở phân khúc tầm trung, xe Nhật sẽ là lựa chọn tốt hơn. Xe Hàn, xe Trung Quốc đều rất đẹp và nhiều option, nhưng xe Nhật thì rất bền và phù hợp với những người ít thay đổi và có mức thu nhập trung bình khá.

Hơn nữa, tôi cũng là kiểu người thực dụng, tức là không cần nhiều trang bị hay quá nhiều chức năng phức tạp.

- Suzuki Ciaz đã tạm ngừng phân phối ở Việt Nam, chưa rõ ngày trở lại. Anh có gặp khó khăn gì trong việc sửa chữa, bảo dưỡng, có gia tăng chi phí hay bất tiện nào không?

Theo tôi được biết thì Ciaz đã ngừng phân phối tại thị trường Việt Nam từ năm 2024, tuy nhiên Suzuki vẫn có đại diện tại Việt Nam và vẫn còn nhiều đại lý cũng như trung tâm dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng chính hãng. Do đó tôi thấy cũng không gặp khó khăn gì trong việc sửa chữa và bảo dưỡng xe. Vừa rồi tôi có bảo dưỡng mốc lớn tại SuzuKi Vân Đạo, Hà Nội cũng không gặp bất tiện gì, kể cả linh kiện và phụ tùng thay thế đều có sẵn.

- Một số người phàn nàn Ciaz chưa đủ bắt mắt, có phần ì, trang bị không hấp dẫn, thiếu những thứ hiện đại hơn như cân bằng điện tử chẳng hạn, trong khi các đối thủ đã nâng cấp khá nhiều, như Honda City có ADAS. Anh nghĩ sao về những đánh giá này?

Về mặt thiết kế đúng là Ciaz không được bắt mắt so với các đối thủ cùng phân khúc, trang bị tiện ích hỗ trợ người lái thì nghèo nàn. Tuy nhiên, bên trong thiết kế nội thất lại vô cùng rộng rãi so với các dòng xe khác cùng phân khúc, hàng ghế thứ 2 so với hàng ghế trước rất là rộng, nếu đi xa hành trình dài người ngồi phía sau cực kỳ thoải mái, không bị gò bó hay nhanh mệt mỏi. Hơn nữa, cốp xe Ciaz cũng rất rộng, đây cũng là một điểm cộng của chiếc xe này.

Tôi thấy chiếc xe này phù hợp với những người thích sự đơn giản, không cần cầu kỳ hoa mỹ mà chú trọng đến công năng sử dụng hơn.

Anh cũng đã từng dùng Ciaz đi đây đó. Vậy hẳn cũng có lúc phải đi đèo núi. Đi "full tải" qua các cung đường vùng núi liệu có phải gánh nặng với chiếc Ciaz không?

Đồi núi nếu mà đường đất, sỏi đá, nhiều ổ trâu ổ gà thì Ciaz gặp nhiều khó khăn, còn nếu đường bê tông hoặc đường nhựa thì cũng không vấn đề gì cả. Suzuki Ciaz hộp số AT rất có lợi thế khi leo đèo hoặc đổ đèo so với các hộp số khác cùng công suất.

Xe ít hỏng vặt, ít phải sửa chữa nên tôi nghĩ đó cũng là một khoản tiết kiệm cho người sử dụng. Xe tôi đi phố Hà Nội đồng hồ chỉ báo trung bình 6,5 lít/100km. Như thế tôi cho rằng cũng là tiết kiệm.

Có thể thấy anh vẫn đánh giá khá cao chiếc xe. Vậy trong những chuyến đi xa, Ciaz còn điểm trừ nào khiến anh khó chịu?

Đối với cá nhân tôi thấy thì Ciaz có ưu điểm là nội thất rộng rãi, tuy ít option nhưng cũng chính vì thế mà dễ sử dụng, chi phí bảo dưỡng sửa chữa cũng hợp lý, điều hòa mát rất sâu, cốp rộng…

Tuy nhiên xe cũng có những nhược điểm như hệ thống treo cứng, máy 1.4L nhưng công suất chỉ có 94 mã nên muốn vượt xe khác phải lấy đà trước, hệ thống đèn pha chiếu sáng là halogen nên cảm giác đi đêm rất tối và khó quan sát…

Trong tương lai, anh có nghĩ đến một chiếc xe nào khác thay thế hay chưa?

Tất nhiên nếu có điều kiện, tôi cũng muốn được nâng đời xe lên một chiếc SUV gầm cao 7 chỗ, vì tôi cũng rất thích đi phượt bằng ô tô.

Hiện nay, ADAS đã trở thành xu hướng, thậm chí trở thành yếu tố để nhiều người quyết định có mua xe hay không. Tất nhiên, với một ngân sách nhất định khó có thể mua được những chiếc xe có ADAS. Nhưng anh có cảm thấy bất tiện khi xe mình không được trang bị những tính năng như vậy không? Điều đó có thôi thúc anh quyết mua một chiếc có ADAS trong tương lai?

Xe càng trang bị hiện đại, hệ số an toàn cao thì càng tốt, tất nhiên ai cũng muốn điều đó rồi. Tuy nhiên, ADAS về bản chất cũng chỉ có thể gọi là hỗ trợ con người thôi, chứ không thể thay thế hoàn toàn con người khi điều khiển và xử lý các tình huống giao thông được.

Tôi sử dụng Suzuki Ciaz cũng được 5 năm rồi và thấy không có ADAS cũng không sao, vì cũng quen xe rồi. Khi tham gia giao thông mình chủ động xử lý được các tình huống vẫn là tốt nhất.

Tất nhiên, nếu có điều kiện tôi vẫn muốn có một chiếc xe hệ số an toàn cao và đầy đủ tính năng hỗ trợ người lái khi cần thiết.

Dù là một chiếc sedan gầm thấp, Suzuki Ciaz vẫn có thể đưa anh Thắng vi vu nhiều nơi. Quan trọng là cần kiểm tra xe kỹ càng trước khi đi. tránh được những sự cố không đáng có trên đường. Ảnh: NVCC

Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi.