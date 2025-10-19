Chủ xe nói camera AI "phạt oan", Cục CSGT tung luôn hình ảnh không thể chối cãi

Ngày 18/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện thông tin về việc CSGT "nhầm nhọt" trong việc gửi thông báo phạt nguội một lái xe tải có hành vi không thắt dây đai an toàn trên cao tốc.

Nội dung bài viết đăng tải: "Lái xe nhà mình chạy tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mấy hôm trước nhận được biên bản phạt nguội lỗi không thắt dây an toàn. Mình có xem thực tế ảnh phạt nguội thì trong ảnh thể hiện rõ lái xe có đeo dây an toàn tại vị trí ghế lái. Thôi thì phải hỏi bằng văn bản vậy, nhờ cán bộ kiểm tra lại và có hướng giải quyết".

Bài đăng trên MXH khiến nhiều người xôn xao

Theo Cục CSGT, sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận, thậm chí tranh luận về tính chính xác của các hình ảnh vi phạm do camera AI phát hiện.

Cục CSGT cho biết, ngay sau khi bài viết lan truyền trên mạng xã hội, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh cho thấy hình ảnh vi phạm "không thắt dây an toàn" của lái xe tải biển số 29H-907.xx được camera AI ghi lại lúc 20h07 ngày 7/9/2025 tại Km20, cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Hệ thống camera sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo cho hình ảnh rõ nét, có thể nhận diện chính xác ngay cả trong điều kiện đêm tối.

Hình ảnh rõ nét cho thấy lái xe tải không thắt dây an toàn bị camera AI ghi nhận (Ảnh: Cục CSGT).

Cũng theo Cục CSGT, từ ngày 25/9 đến 16/10/2025, hệ thống camera AI trên tuyến đã phát hiện và gửi thông báo đến 2.123 trường hợp vi phạm, trong đó 214 trường hợp đã được xử lý.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng VNeTraffic và nâng cấp tài khoản VNeID lên cấp độ 2 để dễ dàng tra cứu, xem hình ảnh vi phạm của phương tiện mình.