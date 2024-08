Chủ xe Lynk & Co 09 lái hơn 100km/ngày: ‘3 đời xe Hàn, từng định lên đời BMW nhưng không hợp’

Anh Thân Văn Thuyên (Bắc Giang) là một trong những chủ xe Lynk & Co 09 đầu tiên tại Việt Nam. Khi nghe tin mẫu xe này được đưa về nước, anh Thuyên đã bay vào TP. HCM để trực tiếp xem xe và chốt đặt cọc dù chưa biết giá chính thức.

Anh Thuyên hiện là chủ của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh và sản xuất sản phẩm cơ khí, thường xuyên phải đi các tỉnh để gặp đối tác. Chiếc Lynk & Co 09 hiện được anh sử dụng kết hợp đi làm hàng ngày và đưa đón gia đình.

Vị chủ xe này chia sẻ: “Mình thích chiếc xe này từ khi xe mới ra mắt tại Trung Quốc, chờ đợi đến khi biết xe về Việt Nam thì mình rất hào hứng. Cũng giống như khi yêu một cô gái nào đó mà có cơ hội thì mình phải tìm mọi cách để tán bằng được thì thôi”.

Để tìm lý do vì sao anh Thuyên lại thích chiếc Lynk & Co 09 đến như vậy, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với vị chủ xe này.

Câu chuyện thương hiệu và niềm tin

Chào anh. Lynk & Co là một thương hiệu rất mới tại Việt Nam. Vì lý do nào mà anh lại quyết định chọn mua một chiếc xe của thương hiệu này?

Mình không phải người quá am hiểu về ô tô, nhưng đàn ông mà, cũng thích xem tin tức về xe cộ. Mình biết đến thương hiệu Lynk & Co từ cách đây khoảng 5-6 năm rồi khi xem một số video trên YouTube. Cái mình thích nhất ở xe của Lynk & Co khi xem trên video là thiết kế. Thiết kế xe rất cá tính, hiện đại, có nét đặc trưng, khác hẳn so với rất nhiều hãng Trung Quốc ngoài kia. Công nghệ trên xe Lynk & Co thì bạt ngàn.

Mình có nhiều đối tác và bạn bè là người Trung Quốc. Họ nhận xét rằng xe Lynk & Co ở đó được nhiều người yêu thích, chất lượng xe và khả năng vận hành đều ổn.

Bẵng đi khoảng 2-3 năm, mình không nghe tin tức nào về việc Lynk & Co sẽ được đưa về Việt Nam nên cũng không còn hy vọng gì nhiều. Đến cuối năm 2023, khi biết thông tin hãng này sẽ về Việt Nam thì mình rất bất ngờ và háo hức. Mình biết rằng Tasco là nhà phân phối thì càng thấy yên tâm hơn. Mình tìm mọi cách để tiếp cận xe sớm. Trước khi xe ra mắt chính thức, mình đã đặt vé máy bay để bay vào TP. HCM xem thực tế xe 09 và chốt cọc luôn.

Khi chọn mua một chiếc xe đến từ thương hiệu mới, nhiều người có tâm lý băn khoăn về chất lượng xe cùng dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo dưỡng. Với anh thì sao?

Với mình thì không.

Thứ nhất, bạn bè của mình bên Trung Quốc đều nói rằng chất lượng xe tốt. Họ nói bên đó rất nhiều người sử dụng xe của thương hiệu này rồi.

Thứ hai là hãng cho bảo hành xe 6 năm hoặc 175.000 km, cộng thêm bảo dưỡng miễn phí trong suốt 5 năm đó. Do đó, mình không có gì phải bận tâm về các dịch vụ sau này cả. Mình nghĩ rằng, một khi hãng họ đã đưa ra chế độ bảo hành lâu và miễn phí bảo dưỡng như vậy, tức là họ rất tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình. Bản thân mình là người làm dịch vụ mình hiểu, khi mình có một sản phẩm chất lượng, mình sẵn sàng đưa ra hẳn một thời gian bảo hành rất lâu cho khách hàng.

Mình nhẩm tính thì trong 5 năm tiết kiệm cả trăm triệu tiền bảo dưỡng chiếc 09 này đấy. Như với chiếc Santa Fe của mình, mỗi lần bảo dưỡng ít thì hơn 3 triệu, nhiều cũng phải 11-12 triệu đồng. Mình còn có một chiếc bán tải Triton đang dùng cho công ty nữa, chi phí bảo dưỡng tương tự.

Lần đầu tiên anh mua xe của một thương hiệu mới như vậy, gia đình và người thân của anh có ý kiến gì không?

Mình là người tự lập từ nhỏ, nên mọi quyết định lớn nhỏ đều được gia đình tôn trọng. Về phía vợ mình, cô ấy còn mê chiếc Lynk & Co 09 hơn cả mình nữa. Ở sự kiện ra mắt xe, vợ mình còn giục lấy xe luôn, nhưng vì đại lý không kịp có xe giao trước Tết nên đành chờ.

Bạn bè của mình ở đây có cả người Việt Nam và Trung Quốc. Khi họ đi thử chiếc xe của mình, họ đều khen. Mình chưa thấy ai chê chiếc xe này cả.

Trước chiếc Lynk & Co 09, anh từng sử dụng dòng xe nào khác chưa?

Trước khi mua chiếc xe này, mình từng sử dụng một chiếc Hyundai Santa Fe. Trước đó, mình có một chiếc Tucson. Còn chiếc xe đầu đời của mình là Kia Morning mua vào giai đoạn 2017-2018 gì đó với mục đích tập lái.

Tại sao sử dụng tới 3 đời xe Hàn Quốc, chiếc xe tiếp theo của anh không phải xe Hàn Quốc nữa mà lại là Lynk & Co 09? Trước khi mua chiếc xe này, anh có tham khảo thêm dòng xe nào khác không?

Đúng là tầm tiền 2,2 tỷ chưa ra biển này thì có rất nhiều lựa chọn. Trước khi lấy chiếc xe này mình cũng có xem cả Palisade rồi. Tuy nhiên, nhìn thực tế chiếc xe đó cồng kềnh quá, thiết kế cũng không hợp mắt mình lắm. Mình xem cả chiếc VW Teramont thì thấy nội thất nhìn hơi nhàm chán.

Ngó qua xe sang thì mình thích chiếc BMW X3. Mình có đi xem X3 thì thấy xe hơi nhỏ so với nhu cầu, lại chỉ có 5 chỗ. Nhà mình có 3 con nhỏ, thêm vợ chồng mình, lại còn cả bố mẹ mình nữa nên cần một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi. Mình cũng có xem chiếc Lexus RX 350L bản 7 chỗ đời cũ nhưng còn lăn tăn, chưa quyết định được.

Chiếc xe Lynk & Co đầu tiên mà mình muốn sở hữu là 01 chứ không phải 09. Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi xe, nhà mình lại có thêm thành viên nhỏ. Khi đó, mình thấy chỉ có xe 7 chỗ mới đáp ứng được nhu cầu nên chuyển qua xem 09.

Đến khi biết tin chiếc 09 về Việt Nam thì mình thấy đây đúng là chân ái rồi. Khi đặt mua chiếc 09, mình ước tính giá khoảng gần 2 tỷ đồng. Đến khi biết giá chính thức, mình không thấy bất ngờ lắm. Mình nghĩ rằng 2,2 tỷ cho chiếc xe này là ổn.

Nhiều công nghệ có cái hay, cái dở

Từ khi nhận chiếc Lynk & Co 09 đến nay, anh đã sử dụng xe nhiều chưa?

Mình đi nhiều lắm. Công việc của mình yêu cầu phải lái xe đi các tỉnh, thành phố xung quanh như Hưng Yên, Hà Nam, Hà Nội… nhiều. Một ngày, mình lái xe tối thiểu 100 km. Tính đến nay, đồng hồ xe báo gần 10.000 km rồi.

Vừa cuối tuần trước, mình và gia đình có một chuyến đi du lịch Sapa. Mình đi cả nhà 8 người, gồm 5 người lớn và 3 trẻ em. Ngồi bên trong xe rất rộng rãi, thoải mái.

Cầm lái một chiếc SUV lớn với quãng đường dài như vậy hàng ngày, anh cảm thấy thế nào?

So sánh với chiếc Santa Fe cũ thì có vẻ hơi khập khiễng, nhưng đúng là lái chiếc 09 này nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn. Mình lái xe hàng ngày đi quốc lộ và cao tốc là chính nên rất thích bật Auto Pilot. Đường giới hạn tốc độ 100 km/h thì mình cài tốc độ 85 km/h cho xe hỗ trợ lái tự động, phải nói là rất nhàn.

Mình đánh giá rất cao các tính năng ADAS của chiếc xe này. Chiếc xe đã cứu mình trong một vài tình huống, mà nếu như đang lái xe khác thì chắc đã xảy ra va chạm rồi.

Có lần, mình đang chuẩn bị đánh lái sang trái để vượt xe phía trước thì bất ngờ chiếc xe kéo tay lái của mình không cho vượt. Hóa ra là cùng lúc đó có một chiếc xe khác phía sau mình cũng tăng tốc để vượt lên mà mình không quan sát được trong gương.

Trong chuyến đi Sapa vừa rồi, mình cũng thấy là chiếc xe này chạy đường đèo rất sướng. Xe đầm chắc, không bị chao nhiều khi ôm cua. Động cơ của xe mạnh, tăng tốc rất mượt và êm, độ trễ ga rất thấp dù khi đó mình đang lên dốc khi chở 8 người bên trong. Mẹ mình rất dễ say xe, trước đây đi đèo bằng những chiếc xe cũ đều say, nhưng ngồi chiếc 09 này thì không.

Mình không được trải nghiệm nhiều xe để so sánh. Tuy hơi khập khiễng, nhưng để dễ hình dung thì so với chiếc Santa Fe hay Tucson cũ trước đây, trải nghiệm lái chiếc 09 là một trời một vực. Những chiếc xe cũ của mình mà đi đèo như Sapa thì rất chòng chành, động cơ vừa không mạnh, lại vừa gào to.

Ngoài khả năng vận hành và công nghệ an toàn, còn điểm nào khác trên Lynk & Co 09 khiến anh thấy thích thú không?

Như mình nói ban đầu thì mình rất thích thiết kế của xe. Mình mê thiết kế xe Lynk & Co từ khi xem ảnh và video ở Trung Quốc rồi. Xe có thiết kế rất đặc trưng, cá tính.

Mình cũng rất thích cách hãng họ hoàn thiện nội thất xe, trông rất chỉn chu, cao cấp. Các ốp nhôm họ làm khắc chi tiết trang trí rất tỉ mỉ. Da Nappa của xe là da xịn, ngồi êm và có mùi dễ chịu. Từng đường kim, mũi chỉ trên xe đều có độ hoàn thiện cao. Nếu so với xe Hàn Quốc thì độ hoàn thiện của chiếc xe này gấp nhiều lần. Theo ý kiến chủ quan của mình, nội thất chiếc 09 còn làm tốt hơn cả chiếc X3 mà mình từng lái thử.

Trang bị tiện nghi bên trong thì chẳng có gì phải bàn. Mình không thấy thiếu bất cứ thứ gì cả.

Có lẽ không có chiếc xe nào là hoàn hảo cả, dù có tốt đến mấy. Với Lynk & Co 09, có điểm nào trên xe mà anh cảm thấy chưa hài lòng không?

Mình rất thích công nghệ ADAS trên xe, nhưng cũng chính công nghệ này mang đến phiền toái cho mình khi lái xe trong phố. 09 là một chiếc xe có kích thước không nhỏ, mỗi khi quay đầu, mình phải mất vài đỏ để quay xong. Nếu chỉ thế thôi thì chẳng có gì đáng nói. Chiếc xe này có tính năng phanh tự động khi phát hiện có xe sắp đến ngay cả khi lùi. Đường trong phố thì bạn biết đấy, xe máy lúc nào cũng rất đông, cứ có chỗ trống là họ điền vào, thành ra xe cứ tự phanh liên tục, lùi mãi không xong, gây tắc cả đường.

Điểm trừ thứ hai là đèn pha của xe chiếu thấp quá. Độ sáng thì ổn, nhưng tầm chiếu lại thấp. Mình hay đi đường tỉnh, nhiều khi để đèn cốt thấy thấp không yên tâm, đành phải bật pha lên.

Một điểm nữa nếu được nâng cấp trên chiếc xe này thì mình mong muốn đó là hệ thống nâng hạ gầm xe. Nhiều lúc mình đi đường xấu, cũng muốn nâng gầm xe cao hơn nữa đi cho yên tâm. Còn lúc đi đường đẹp, để hạ gầm thì xe chạy cũng chắc chắn hơn.

Có thể thấy anh là một người thích đổi xe. Trong khoảng 6-7 năm thì đây là chiếc xe thứ 5 của anh rồi, tính cả chiếc Triton đang sử dụng. Liệu anh đã tính đổi sang chiếc xe nào khác hay mua thêm xe khác sau này không?

Trước đây, mình mua Tucson hay Santa Fe cũng chỉ vì Lynk & Co chưa về Việt Nam. Khi đó, đó là những lựa chọn phù hợp nhất với mình. Đến giờ, mình đã sở hữu được chiếc xe đúng mong ước năm xưa rồi nên không nghĩ đến ý định đổi xe trong thời gian gần.

Mình còn đang tính, nếu Lynk & Co 08 về Việt Nam thì mình sẽ mua thêm một chiếc cho vợ đi lại trong khoảng cách gần. Mình rất muốn trải nghiệm xe điện và 08 có lẽ sẽ là chiếc xe điện đáng để mua. Chiếc xe đó rất đẹp.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.