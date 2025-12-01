Chủ xe Hyundai 'méo mặt' vì một chai nước lọc để trên xe: Hóa đơn sửa chữa lên tới gần 320 triệu, hãng từ chối bảo hành

Thông thường, việc làm đổ chai nước trong ô tô chỉ gây ra một chút phiền toái nhỏ như thảm bị ẩm ướt hoặc cửa kính đọng hơi nước. Tuy nhiên, một tài xế xe Hyundai Ioniq 5 đã phải đối mặt với một hóa đơn sửa chữa khổng lồ, lên đến gần 12.000 USD (tương đương gần 320 triệu đồng).

Theo Carscoops, anh Mike McCormick đang lái chiếc Hyundai Ioniq 5 của mình trên đường cao tốc ở Florida (Mỹ) thì đột nhiên phải phanh gấp do tắc đường phía trước. Cú phanh này đã khiến một chai nước đặt ở giá đỡ phía sau bay về phía trước và rơi xuống sàn xe, nước từ chai chảy vào một số đầu nối dây điện. Hiện tại, vẫn chưa rõ nắp chai nước lúc đó đóng, mở hay ở trạng thái lưng chừng.

Chỉ vài phút sau khi chai nước bị đổ, anh McCormick bắt đầu nhận thấy nhiều đèn cảnh báo trên bảng điều khiển bật sáng. Tiếp theo, đèn xi nhan ngừng hoạt động và đến khi anh về đến nhà, chiếc xe không thể tắt máy được nữa. Sự cố diễn ra nhanh chóng, gây ra nhiều lo lắng cho chủ phương tiện.

Hyundai Ioniq 5 bị hư hỏng hệ thống điện vì một chai nước lọc.

Sau khi kiểm tra chiếc xe điện, một đại lý Hyundai thông báo với anh McCormick rằng cả bộ dây điện dưới sàn và dưới ghế đều cần phải thay thế. Ban đầu, anh McCormick cho rằng chi phí sẽ không quá lớn, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tổng hóa đơn sửa chữa cuối cùng đã lên tới con số khó tin là 11.882,08 USD.

Theo đại diện của Hyundai, thiệt hại này là do một "yếu tố bên ngoài", không phải lỗi từ nhà sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc anh McCormick phải tự mình chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa. Quyết định này đã đẩy chủ xe vào một tình thế vô cùng khó khăn.

Không bỏ cuộc, anh McCormick đã liên hệ với công ty bảo hiểm State Farm để yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, State Farm cũng từ chối yêu cầu của anh, đưa ra lý do rằng cuộc điều tra của họ cho thấy thiệt hại đối với bộ dây điện đã xảy ra "theo thời gian", chứ không phải do hậu quả của một lần đổ chai nước duy nhất. Anh McCormick giờ đây rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi cả nhà sản xuất và bảo hiểm đều không hỗ trợ.

Khoang cabin của một chiếc Hyundai Ioniq 5. Ảnh minh họa.

Báo cáo của kênh WFTV Channel 9 đã làm nổi bật sự mong manh của bộ dây điện dưới ghế trên xe Ioniq 5. Họ cũng đề cập đến một chủ xe khác đã phải trả hóa đơn năm con số để thay thế bộ dây điện tương tự sau khi đại lý phát hiện chúng bị sờn. Điều này cho thấy vấn đề xảy ra không phải số ít.

Ngoài ra, đây không phải là hóa đơn bất ngờ duy nhất mà một số tài xế xe điện gặp phải. Nếu muốn tự thay má phanh trên chiếc Ioniq 5 N thể thao, có thể sau một ngày đi đường đua, người dùng cần có quyền truy cập vào phần mềm và công cụ đặc biệt. Các công cụ này có thể tiêu tốn hàng nghìn USD.

Một số chủ xe đã đề xuất các giải pháp thay thế không chính thức với chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên, những cách làm này đi kèm với những rủi ro cố hữu, bao gồm khả năng làm mất hiệu lực bảo hành hoặc gây ra các vấn đề tốn kém hơn nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Câu chuyện của anh McCormick và những chủ xe khác đã nêu bật những thách thức trong việc sở hữu và bảo trì xe điện.