Chủ xe Honda HR-V cũ lái thử bản mới, chốt một câu đáng nhớ cho người định mua bản e:HEV RS

Honda HR-V vẫn được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing trên cả 3 phiên bản, với các tính năng Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Trải nghiệm thực tế hệ thống giữ làn, vô-lăng đánh lái nhẹ nhàng khi có hiện tượng chệch lái. Tính năng ga tự động thích ứng, xe bám đuôi xe trước khá tốt, khoảng cách đủ tạo cảm giác an toàn. Ngoài ra khi xe phía trước tăng/giảm tốc, hệ thống ga/phanh cũng can thiệp khá nhẹ nhàng.