Gia đình tự lái xe xuyên Việt bị kẹt trên cát ở Quảng Bình

Nhân dịp nghỉ lễ vừa qua, anh T.D. cùng gia đình quyết định tự lái ô tô xuyên Việt với hành trình Hà Hội - Huế - Đà Nẵng - Quảng Bình - Hà Nội. Trên đường trở về Hà Nội, đến địa phận Quảng Bình, anh T.D. lái chiếc Honda CR-V ra đoạn đường cát và bị mắc kẹt lại. Tình huống xảy ra giữa trưa nắng nóng, đường vắng bóng người qua lại.

Chiếc Honda CR-V bị kẹt trên cát và không thoát ra được dù đã rất gần mép đường.

Anh T.D. kể lại sự việc: "Khi đi qua khu vực điện gió, vợ mình thấy đẹp quá nên mình quyết định lái xe vào gần hơn cho vợ check-in. Từ quốc lộ rẽ ngang khoảng 300-400 mét (đường cho phép rẽ) vào khu vực điện gió Dohwa Lệ Thuỷ. Đoạn đường rẽ vào là đường đất. Mình đi khoảng 300 mét thì thấy bên cạnh có đường nhựa và dễ check-in hơn nên rẽ sang. Giữa 2 con đường nhựa là mương cát có vết bánh xe. Mình chủ quan nghĩ có xe đi được thì mình cũng đi được (dù biết là CR-V cầu trước). Tuy nhiên, khi xe chạy được khoảng 1 mét thì dừng hẳn, không thể đi được".

Điều anh T.D. sợ nhất khi đó là vợ con mệt, vì tại thời điểm bị mắc kẹt trên cát, ngoài trời nắng nóng với nhiệt độ lên tới 40 độ C, vợ con lại đang đói vì khi đó đã là 12 giờ 15 phút trưa. Ban đầu, anh T.D. tính đưa vợ con vào check-in rồi đi ăn trưa nhưng không ngờ đến tình huống này.

Trời nắng nóng lên đến 40 độ C cùng thời điểm giữa trưa khiến việc xử lý và tìm xe hỗ trợ trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Anh T.D. đã từng đọc nhiều bài viết về các tình huống xử lý khi xe bị mắc kẹt trên cát. Anh đã thử rất nhiều cách như đào cát lót gỗ, lót đá, đánh tiến, đánh lùi lấy đà... Lúc đầu, chiếc xe nhích được khoảng nửa mét, lùi lại được khoảng 40 cm, nhưng sau đó dừng hẳn bởi cát ở đó khá sâu, xe bị lún chạm gầm trước, chiếc CR-V này lại một cầu nên không kéo lên nổi.

"Khi đó mình rất bình tĩnh xử lý chứ không dí ga tiến lùi thêm, vì có thể phát sinh thêm rủi ro khác. Khi đó, mình xác định chỉ có cách có xe cứu hộ kéo lên mới thoát được", anh T.D. chia sẻ thêm.

Cái kết ấm lòng sau những nỗ lực gọi trợ giúp

Tại thời điểm đó, anh T.D. đã đăng bài lên những nhóm phượt trên Facebook để tìm người hỗ trợ, đồng thời chạy ra quốc lộ vẫy nhờ xe kéo. Anh cũng xác định chỉ vẫy SUV hay bán tải bởi những xe này mới đủ khoẻ và có đồ chuyên dụng như dây kéo và cáp.

"Khi mình vẫy cũng làm ký hiệu chéo tay biểu hiện cần trợ giúp (mình hay xem các kênh mạo hiểm). Tuy nhiên, có thể lúc đó mình trông rất bẩn (mồ hôi, cát... dính lên người) và giữa trời nắng nên mọi người tưởng xin đi nhờ và hầu như các xe chạy thẳng chứ không dừng lại", Anh T.D. cho biết.

Khoảng 10 phút sau, anh T.D. đã gặp may mắn khi được anh N.T. chủ xe bán tải Ford Ranger dừng lại trợ giúp. Rất may, xe của anh N.T. có dây buộc để kéo. Mặc dù vậy, lúc đầu, xe kéo khá khó khăn do đã lún xuống cát sâu, phải bới cát chèn lốp thì chiếc CR-V mới được kéo ra khỏi bãi cát được.

Một chủ xe Ford Ranger tốt bụng đã dừng lại và hỗ trợ kéo chiếc Honda CR-V thoát khỏi chỗ lún.

Anh T.D. kể tiếp: "Sau khi anh N.T. hỗ trợ kéo xe của mình lên, mình có xin số điện thoại để cảm ơn nhưng hai vợ chồng anh nhất quyết không nhận gì. Chiều về, mình có đăng bài lên nhóm trên Facebook để cảm ơn anh N.T., cũng rất muốn mời gia đình anh N.T. dùng bữa cơm gia đình để cảm ơn nhưng anh ấy từ chối. Cuối cùng, sau một hồi thuyết phục, anh N.T. cũng nhận cái hẹn ra cà phê. Vui hơn nữa là có thêm một bác trên nhóm trên Facebook ở Quảng Bình khi biết sự việc cũng ra cà phê cùng, lại còn tặng mình đặc sản nơi đây dù trước đó chưa hề quen biết".

"Mình rất biết ơn anh N.T. bởi lúc đó trời quá nắng, lại giữa trưa nên gia đình chưa được ăn gì, chỗ bị nạn lại khuất quốc lộ. Anh N.T. quá tốt và nhiệt tình, thậm chí còn cởi trần, xuống buộc dây kéo xe mà không quản ngại vất vả. Quả thật rất ấn tượng với tấm lòng con người miền Trung", anh T.D. bày tỏ cảm xúc xúc động.

Những bài học đúc kết sau sự việc

Sau sự việc trên, anh T.D. đã đúc kết được một số bài học và dưới đây là những lời khuyên của anh khi đi xuyên Việt:

Nên dùng tín hiệu SOS để người đi đường hiểu là cần trợ giúp trong tình huống khẩn cấp.

- Trên xe nên có thùng lạnh, nước, đồ ăn nhẹ.

"Cái làm mình lo là giữa trưa nắng, vợ mình lại khá nhút nhát, huyết áp thấp nên ở lâu sẽ có thể ảnh hưởng sức khoẻ", anh T.D. cho biết.

- Nên kiểm tra độ lún của cát, thay vì chỉ nhìn vết bánh xe đi trước là cứ làm theo. Về cơ bản, xe một cầu ko nên mạo hiểm khi đi những cung đường xa và trên xe đang có phụ nữ, trẻ em.

- Trên xe nên có giấy hoặc thứ gì đó viết được lên. Nên viết chữ SOS rồi cầm ra quốc lỗ chắc sẽ dễ có xe dừng lại hỗ trợ hơn. Đây sẽ là một kinh nghiệm để khi ra tín hiệu cần sự trợ giúp có sự trợ giúp hiệu quả nhanh hơn.