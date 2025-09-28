Chủ xe được hoàn trả lại phí đường bộ khi đi đăng kiểm trong trường hợp nào?

Cùng khám phá quy định về phí sử dụng đường bộ theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP qua 5 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên
Giải thích: Theo khoản 2, Điều 2 Nghị định 90/2023/NĐ-CP, chủ xe được hoàn trả phí đường bộ trong các trường hợp như xe bị mất trộm từ 30 ngày trở lên, bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai, bị tịch thu, hoặc tạm dừng lưu hành từ 30 ngày. Trường hợp xe bị mất trộm đảm bảo xe không sử dụng đường bộ, do đó được hoàn phí để tránh thiệt hại cho chủ xe. Quy định này nhằm đảm bảo công bằng trong quản lý phí đường bộ.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Thu theo chu kỳ đăng kiểm của xe
Giải thích: Theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP, phí sử dụng đường bộ được thu trước theo chu kỳ đăng kiểm của xe (6, 12, hoặc 24 tháng) tại các đơn vị đăng kiểm. Nếu phí đã nộp ngắn hơn thời gian đăng kiểm, chủ xe phải nộp bổ sung ở lần sau. Quy định này đảm bảo việc thu phí phù hợp với thời gian sử dụng thực tế của phương tiện, góp phần duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ hiệu quả.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Xe ô tô bị hủy hoại do thiên tai
Giải thích: Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định xe ô tô không phải nộp phí sử dụng đường bộ nếu bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai, bị tịch thu, hoặc không tham gia giao thông (như xe chỉ dùng trong khu vực sát hạch, cảng, hoặc công trường). Xe bị hủy hoại do thiên tai không thể lưu hành, do đó được miễn phí để tránh gánh nặng tài chính cho chủ xe, đảm bảo tính công bằng trong quản lý phí.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: A. Tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên
Giải thích: Theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP, xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, hoặc liên hiệp hợp tác xã được miễn phí đường bộ nếu tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên. Quy định này áp dụng khi xe không sử dụng đường bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp trong thời gian không hoạt động, đồng thời đảm bảo nguồn thu phí được sử dụng hiệu quả cho duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên
Giải thích: Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động ở nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên được miễn phí đường bộ. Vì xe không sử dụng hệ thống đường bộ Việt Nam trong thời gian này, việc miễn phí đảm bảo công bằng, tránh thu phí không hợp lý. Quy định này hỗ trợ các phương tiện hoạt động xuyên biên giới, đồng thời tối ưu hóa quản lý phí sử dụng đường bộ.Tìm hiểu thêm