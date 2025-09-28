Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Chủ xe được hoàn trả lại phí đường bộ khi đi đăng kiểm trong trường hợp nào theo Nghị định 90?

A. Xe bị tai nạn nhưng vẫn lưu hành bình thường sai B. Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên đúng C. Xe sử dụng thường xuyên trong đô thị sai D. Xe nộp phí đường bộ trễ hạn sai