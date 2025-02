Chủ xe 2k3 đánh giá Subaru BRZ: ‘Ra đường nhiều người tưởng xe 3-4 tỷ, lái sướng hơn BMW’

Chào bạn. Cơ duyên nào đưa bạn tới với mẫu xe "kén khách" Subaru BRZ này?

Mình muốn có thêm một chiếc xe thể thao đường phố. Trước đợt mua xe, mình có dịp vào TP. HCM công tác và tiện qua showroom Subaru đăng ký lái thử xe. Khi đó, mình khá phân vân việc nên lựa chọn mẫu sedan WRX hay xe hai cửa BRZ. Tuy nhiên sau khi chạy thử, thấy chiếc Subaru WRX vận hành khá giống với BMW 330i M Sport, thậm chí có phần không bằng mẫu xe Đức mà nhà mình đang sử dụng. Thế nên là quyết định lấy BRZ bởi sự khác biệt về vận hành.

Mình cũng rất thích Subaru BRZ từ khi nhìn trên mạng bởi thiết kế trẻ trung, năng động và đậm chất thể thao. Giá niêm yết được công bố là gần 1,9 tỷ nhưng lúc ra đại lý mua được ưu đãi khoảng 400 triệu nên chỉ mất khoảng 1,5 tỷ thôi. Chưa kể, còn được tặng thêm gói bảo hành miễn phí trong 3 năm, không giới hạn ki-lô-mét.

Nếu xe không giảm giá mạnh như vậy, bạn có sẵn sàng mua không?

Tất nhiên mức giảm đã giúp mình tiết kiệm được khá nhiều. Nhưng kể cả không giảm, mình vẫn quyết định mua chiếc Subaru BRZ, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mình đã cân nhắc suốt cả năm sau khi chạy thử bởi cảm giác lái và trải nghiệm khá nghiện.

Sau hơn nửa năm sử dụng, bạn đánh giá trải nghiệm với chiếc xe thể thao này thế nào, đặc biệt so với chiếc xe Đức là BMW 330i mà bạn cũng đang sở hữu?

Mình nhận bàn giao xe vào tháng 7/2024 và cho tới nay xe đã chạy gần 7.000km. Nói ngắn gọn thì mình thấy Subaru BRZ là một chiếc thuần để chạy hơn, thậm chí phù hợp để cầm lái hàng ngày.

Đầu tiên, bản thân mình đánh giá rất cao vô lăng của mẫu xe thể thao Nhật Bản. Mọi thao tác đánh lái đều chính xác và khá thật “tay”, tức chỉ cần đánh nhẹ vô lăng là đã thấy xe chuyển hướng và cảm nhận rõ xe được điều hướng đi đâu. Chưa kể, tay lái cũng mang lại cảm giác đầm, chắc nên khi cầm lái tốc độ cao khiến mình rất tự tin.

Điểm thích nữa là hệ thống treo của Subaru BRZ. Dù đây là một mẫu xe thiên hướng thể thao nhưng cá nhân mình thấy giảm xóc lại rất cân bằng giữa độ cứng và độ êm. Khi đi qua những đoạn đường xóc, ổ gà ở Hà Nội thì cảm giác êm, dễ chịu chứ không cứng, sốc, dội vào lưng người lái như chiếc BMW 330i M Sport. Nhưng khi đi nhanh, nếu phải đảo làn hoặc vào cua ở tốc độ cao lại rất “dính” xuống mặt đường, chắc chắn, ít hiện tượng nghiêng thân xe. Tất nhiên một phần cũng nhờ trọng tâm xe thấp và cách phân bổ trọng lượng gần đạt mức 50-50 của xe.

Động cơ của xe là loại máy Boxer danh tiếng của Subaru, 2.4L hút khí tự nhiên, 234 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Có thể không phải những con số quá lớn nhưng BRZ luôn đáp ứng tốt khả năng tăng tốc mà mình mong muốn, chưa kể do không sử dụng tăng áp nên gần như không có độ trễ. Mỗi khi vào cua, nếu đạp mạnh chân ga sẽ xuất hiện hiện tượng “quẫy” đuôi, mang lại cảm giác vô cùng phấn khích. Nhưng Subaru BRZ cũng cho thấy sự an toàn bởi khi trượt bánh, hệ thống kiểm soát lực kéo của xe lập tức can thiệp đưa xe trở về trạng thái cân bằng.

Còn một yếu tố nữa mà bản thân không biết có phải là ưu điểm không… Đó là chiếc Subaru BRZ này rất thu hút ánh nhìn. Từ khi mua xe về, rất nhiều người đã hỏi mình về chiếc xe, thậm chí khi nói mức giá niêm yết mà nhiều người không tin, phải nghĩ là tầm 3 - 4 tỷ đồng. Nên có thể nói, mẫu xe này mang lại cho mình nhiều hơn những gì bỏ ra để mua.

Chiếc xe nào cũng sẽ có điểm mạnh và yếu. Vậy đâu là điểm mà bạn thấy chưa hài lòng về BRZ?

Với BRZ, nhược điểm đầu tiên mà mình thấy là hệ thống phanh. Công suất động cơ không quá mạnh, nhưng hệ thống phanh nguyên bản cũng không đáp ứng nổi khả năng hãm tốc, bởi giậm phanh vẫn cho cảm giác bị “trôi” xe. Không lâu sau khi nhận xe về, mình quyết định nâng cấp hệ thống phanh mới của hãng Rotora đến từ Mỹ, với đường kính đĩa lớn hơn và bổ sung thêm hệ thống piston phanh. Chi phí ước tính khoảng 50 triệu đồng. Giờ đây chỉ cần nhấp nhẹ chân phanh cũng đã đủ “dính” mặt vào vô lăng rồi. *Cười*.

Tiếp đến là hệ thống an toàn chủ động EyeSight mình cho rằng không quá cần thiết với một mẫu xe “chơi” như Subaru BRZ. Nếu được chọn thì mình sẽ bỏ gói công nghệ này đi để có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền lúc mua xe. Tính năng cá nhân không hài lòng nhất đó là hệ thống phanh khẩn cấp nên mỗi lần lên xe mình đều phải tắt đi, không ít lần hệ thống này can thiệp khiến xe phanh đột ngột và các xe phía sau cũng bị giật mình theo. May mắn là cho tới nay phần đuôi xe vẫn chưa gặp va chạm đáng tiếc nào.

Độ ồn cũng là một điểm mình phải đề cập ở chiếc Subaru BRZ. Nói để dễ hình dung thì lúc cầm lái cho mình cảm giác như đang ngồi ngoài trời vậy. Tiếng lốp dội lên rất nhiều và đi lâu sẽ không cảm thấy thoải mái. Nguyên bản đã ồn nhưng giờ còn ồn hơn bởi một phần nguyên nhân là mình đã thay dàn mâm lốp mới, với bề rộng của mặt lốp lớn hơn nguyên bản. Nhưng đánh đổi lại làm cảm giác ổn định và bám đường đáng kể so với xe “zin”.

Cuối cùng là tiện nghi và thiết kế nội thất ở mức khá cơ bản, không hào nhoáng. Điểm sáng nhất có lẽ là màn hình có được kết nối Apple CarPlay để xem bản đồ và nghe nhạc. Nhưng dàn âm thanh của xe cũng không quá ấn tượng, chỉ ở mức chấp nhận được dù theo tư vấn bán hàng thì BRZ dùng hệ thống loa Panasonic.

Đã sở hữu cả BMW 330i và Subaru BRZ cho các nhu cầu vận hành khác nhau, liệu bạn có nghĩ rằng sẽ tiếp tục bổ sung thêm chiếc xe nào khác vào bộ sưu tập đang có không?

Mình cũng chưa có dự định trong tương lai gần. Nhưng nếu gạt câu chuyện tài chính sang một bên thì ước mơ tiếp theo đó là Porsche 911. Vì đó là một mẫu xe có thiết kế rất đặc biệt, kiểu dáng không thay đổi quá nhiều kể từ xưa. Chưa kể cảm giác lái của Porsche 911 vẫn luôn được những người mê xe đánh giá cao.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ!