Trong bức tranh đó, sự xuất hiện của chữ “X” trong một số tên chip đã nhanh chóng trở thành điểm gây chú ý, bởi nó xuất hiện song song với các hậu tố truyền thống như H hay U, thay vì thay thế chúng.

Điều quan trọng cần làm rõ ngay từ đầu là chữ “X” trong Core Ultra Series 3 không phải là hậu tố điện năng, cũng không thay thế cho H, HX hay U. Intel vẫn giữ nguyên các hậu tố này để phân biệt phân khúc sử dụng và mức tiêu thụ điện năng của vi xử lý, đặc biệt trong mảng laptop.

"H" vẫn đại diện cho dòng hiệu năng cao, nơi người dùng có thể kỳ vọng mức công suất lớn hơn, khả năng duy trì xung nhịp cao và nền tảng I/O đầy đủ hơn. Nói cách khác, nếu muốn biết một con chip có thuộc nhóm laptop hiệu năng cao hay không, chữ H vẫn là dấu hiệu rõ ràng và đáng tin cậy nhất.

Chữ “X” lại đóng vai trò hoàn toàn khác. Thay vì nằm ở cuối tên, “X” được Intel đặt trước số phân khúc như Ultra 7 hay Ultra 9, tạo thành các tên gọi kiểu Ultra X7 hoặc Ultra X9. Cách đặt này cho thấy Intel đang bổ sung một lớp phân hạng mới, chồng lên hệ thống phân khúc vốn có. Lớp phân hạng này không nói về điện năng, mà nói về mức độ “đầy đủ” của kiến trúc bên trong mỗi SKU.

Cụ thể, trong cùng một phân khúc và cùng một hậu tố H, Intel có thể tung ra nhiều biến thể khác nhau với cấu hình không hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt nằm ở số lượng nhân GPU tích hợp, xung nhịp tối đa, khả năng hỗ trợ bộ nhớ và một số giới hạn hiệu năng khác. Trước đây, những khác biệt này thường bị ẩn sâu trong bảng thông số kỹ thuật, khiến người dùng phổ thông rất khó phân biệt đâu là phiên bản mạnh nhất nếu không đọc kỹ từng dòng chi tiết. Với Core Ultra Series 3, Intel dùng chữ “X” để giải quyết chính vấn đề đó.

Một con chip mang chữ “X” được hiểu là phiên bản sở hữu cấu hình đầy đủ nhất mà kiến trúc Panther Lake cho phép trong phân khúc đó. Điều này đặc biệt đúng với đồ họa tích hợp. Ở thế hệ này, Intel đặt nặng vai trò của GPU tích hợp Xe thế hệ mới, coi đây là thành phần trung tâm cho trải nghiệm AI, đồ họa và giải trí trên laptop mỏng nhẹ. Các mẫu Ultra X vì thế thường đi kèm số nhân GPU tối đa, hiệu năng đồ họa cao hơn và khả năng duy trì xung ổn định tốt hơn so với phiên bản không có chữ X.

Cách đặt tên này cũng cho thấy Intel đang thay đổi cách họ nói về hiệu năng. Thay vì chỉ nhấn mạnh vào số nhân CPU hay mức xung tối đa, hãng chuyển trọng tâm sang trải nghiệm tổng thể, nơi GPU tích hợp, khả năng xử lý AI cục bộ và hiệu suất trên mỗi watt trở thành yếu tố then chốt. Trong bối cảnh đó, chữ “X” không còn mang ý nghĩa “Extreme” theo kiểu CPU desktop ngày xưa, mà là dấu hiệu của một phiên bản được mở khóa tối đa về mặt cấu hình trong giới hạn thiết kế của nền tảng di động.

Đáng chú ý, ngay cả khi Intel đưa ra các mẫu Ultra X9, điều đó không có nghĩa mọi con chip mang số 9 đều vượt trội rõ rệt so với Ultra 7 hay Ultra 5 trong mọi tình huống. Thực tế, trong hệ thống đặt tên mới, số hiệu 5, 7 hay 9 không còn phản ánh sự chênh lệch tuyến tính về hiệu năng như trước. Chính vì vậy, chữ “X” trở thành yếu tố quan trọng hơn để nhận diện đâu là SKU cao cấp nhất trong một nhóm sản phẩm cụ thể, đặc biệt khi các mẫu chip có thể rất gần nhau về thông số CPU.

Về mặt chiến lược, việc bổ sung chữ “X” cho thấy Intel đang cố gắng làm cho danh mục sản phẩm của mình dễ đọc hơn trong một thế giới PC ngày càng phức tạp. Khi laptop không còn được phân biệt đơn giản bằng “mạnh” hay “yếu”, mà còn bởi khả năng đồ họa, AI và hiệu suất năng lượng, Intel cần một cách gọi tên giúp người dùng và các hãng sản xuất máy nhanh chóng nhận ra đâu là phiên bản cao cấp nhất mà không phải đào sâu vào tài liệu kỹ thuật.

Trong Core Ultra Series 3, chữ “X” vì thế không phải là một thay đổi mang tính hình thức, mà là dấu hiệu cho thấy Intel đang tái cấu trúc cách họ phân tầng hiệu năng. Nó tồn tại song song với H, U hay các hậu tố khác, bổ sung thêm một lớp ý nghĩa mới cho tên chip, và phản ánh rõ hơn cách Intel muốn người dùng hiểu và lựa chọn vi xử lý của mình trong kỷ nguyên PC mới.