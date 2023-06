Chủ vườn hoa 700m2 ở Úc: Chăm sóc hôn nhân như nâng niu những luống hoa

Chị Luyến Morrison từng được nhiều người biết đến với câu chuyện biến 700m2 đất đầy cỏ dại thành khu vườn ngập tràn hoa đẹp như thiên đường. Chị rất yêu thích công việc làm vườn, chăm sóc cây cối, hoa lá. Nhìn không gian rực rỡ sắc hoa 4 mùa cùng nụ cười luôn thường trực trên môi của nàng dâu đảm chắc hẳn ai cũng nghĩ chị có một cuộc sống viên mãn bên trời Âu.

Năm 2016, chị nên duyên với anh Darren Morrison và chuyển đến Burnie, Úc sinh sống, xây đắp tổ ấm xinh đẹp, nên thơ.

Vợ chồng chị Luyến Morrison

Đối với chị "việc vô tình gặp gỡ và nên duyên cùng anh dù giữa hai người là khoảng cách cả về không gian và thời gian nó giống như là định mệnh vậy. Nó giống như là chuyện gì đến sẽ đến, cái gì là của mình sẽ thuộc về mình".

Bởi vậy thời gian từ khi anh chị quen biết nhau đến khi hai người xác nhận mối quan hệ chỉ vài tháng và cũng chỉ mất chưa đến một năm để quyết định về chung một nhà.

Những người mới quen biết đều nghĩ rằng chị có một cuộc sống nhẹ nhàng thảnh thơi nhưng thực tế thì không hoàn toàn là như vậy. Để có được một khu vườn rực rỡ và những khoảnh khắc đẹp bên khu vườn của mình thì chị phải tự gây dựng và trồng từ những hạt giống đầu tiên, những cái cây đầu tiên. Nó cũng giống như tình yêu vậy, cần sự ươm mầm, chăm sóc và nuôi dưỡng.

Người ta vẫn nói, sự tử tế của đàn ông là thứ mỹ phẩm đắt giá nhất của phụ nữ. Nhìn chị dịu dàng bên hoa, say mê vun trồng chăm bẵm chắc hẳn cuộc sống hôn nhân của chị cũng rực rỡ như hoa, được chồng yêu chiều, nâng niu và tôn trọng sở thích của vợ.

Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chị cũng không so sánh người phụ nữ này với người phụ nữ khác, chị tin mỗi người đều trưởng thành hơn mỗi ngày từ những trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình.

Chị quan niệm: "Phụ nữ ngày xưa bị đóng khung bởi 'Tam tòng tứ đức' lúc nào cũng phải để ý đến thái độ của người khác để sống và không dám sống cho riêng mình. Còn phụ nữ ngày nay thì khác, họ được học hành, trau dồi kiến thức, được tự do… Chúng ta đều học hỏi từ những sai lầm của mình, ngay cả việc chọn người yêu, chọn chồng cũng vậy, nếu chọn sai thì chọn lại. Bởi thế nếu không may gặp phải người đàn ông không tốt, không yêu thương mình thì phụ nữ hoàn toàn có thể chọn lại, nên hạnh phúc hay không là do mình chứ không phải do bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động cả".

Để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc chị Luyến không có bí quyết gì to tát, với chị đơn giản chỉ là chăm sóc và trân trọng như cách mà chị nâng niu những luống hoa.

Nền tảng của hôn nhân hạnh phúc là tình yêu

Tình yêu không đơn thuần chỉ là cảm xúc yêu thích vẻ bề ngoài của nhau mà tình yêu phải xuất phát từ sự đồng điệu trong tâm hồn, sự thấu hiểu để có thể chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Tình yêu để hai người có thể tin tưởng nhau tuyệt đối, để hai người không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn tri kỷ của nhau và không có điều gì để giấu giếm nhau cả.

"Mình và chồng tuy lớn lên ở 2 quốc gia khác nhau, nền văn hóa khác nhau nhưng lại hoàn toàn tin tưởng và thấu hiểu nhau. Bởi vậy trong suốt 10 năm kể từ khi quen nhau rồi sống cùng nhau hai vợ chồng gần như không có chuyện gì để giận hờn, trách móc, cãi cọ mà ngược lại, thời gian trôi qua tình yêu càng ngày càng mặn nồng hơn do hiểu biết và tin tưởng nhau nhiều hơn", chị Luyến chia sẻ.

Nhiều người nói tình yêu sẽ phai nhạt dần theo thời gian, không có cuộc hôn nhân nào là nhiệt huyết mãi. Nhưng đối với chị Luyến, điều này chỉ đúng khi hai người chỉ yêu vẻ bề ngoài của nhau và theo thời gian cả hai đều già đi cùng với những áp lực kinh tế, cơm áo gạo tiền.

Vợ chồng luôn không ngừng tìm hiểu, chia sẻ cùng nhau

Để có được sự đồng điệu lâu bền thì cả hai vợ chồng chị trong khoảng 1-2 năm đầu yêu nhau đều cố gắng tìm hiểu về văn hóa của nhau. Ví dụ trong khi anh tìm hiểu về văn hóa Việt Nam để hiểu về cách suy nghĩ của người Việt Nam khác biệt với người Úc thì ngược lại chị cũng luôn cố gắng tìm hiểu về văn hóa quê hương chồng.

"Cả hai luôn cởi mở, nhẫn nại trong quá trình hiểu nhau nên những năm tháng đầu hôn nhân cho đến bây giờ đều không gặp khó khăn gì cả. Và ngay cả đến thời điểm hiện tại hai vợ chồng mình vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về nhau. Việc dành thời gian để chia sẻ, trò chuyện với nhau hàng ngày đã trở thành luật riêng trong gia đình mà không ngày nào được quên", chị Luyến cho biết.

Bản thân nghĩ và sống tích cực người thân sẽ được bình yên

"Người ta thường nói 'Sông sâu tĩnh lặng', sở dĩ mình giàu năng lượng và lúc nào cũng yêu cuộc sống bởi vì cuộc sống của mình từ khi còn nhỏ, lớn lên, trưởng thành chưa bao giờ là suôn sẻ 100%. Bản thân mình cũng trải qua đủ các khó khăn, sóng gió để rồi từ những khó khăn đó mình học được cách hài lòng với tất cả những gì mình có, học cách chấp nhận dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa.

Thay vì nghĩ rằng 'Mình không may mắn' khi gặp chuyện này chuyện kia thì mình đã nghĩ rằng: Thật may mắn vì đã học được bài học này sớm hơn những người khác".

Với chị, khi mình đối đãi với cuộc đời theo cách luôn mìm cười đón nhận bất cứ điều gì xảy ra và luôn nhìn mọi việc ở mặt tích cực thì cuộc sống sẽ nhiều niềm vui hơn nỗi buồn, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì… Nhờ vậy chị cũng không tạo bất cứ áp lực nào lên những người xung quanh, chồng con, gia đình. Đó cũng là một trong những bí quyết giúp hôn nhân yên bình.

Không chờ đợi ai mang hạnh phúc, bản thân tự tạo ra hạnh phúc

Chị luôn nghĩ rằng dù là ai dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì để có được hạnh phúc thật sự chúng ta đừng chờ đợi ai đó mang lại mà hãy dựa vào chính mình. Phụ nữ cần một công việc ổn định để đảm bảo tài chính, không bị phụ thuộc vào người khác cũng không tạo áp lực lên người khác. Có một lĩnh vực mà mình đam mê để có thể đào sâu nghiên cứu, phát triển cũng là điều nên làm. Bên cạnh đó phụ nữ nên có kiến thức xã hội đủ rộng để có thể thấu hiểu cho những người xung quanh. Nhờ vậy mình cũng có những mối quan hệ chất lượng.

Điều quan trọng nhất là phải biết yêu bản thân mình, phải có sự tự tôn để biết giữ gìn và vun vén những mối quan hệ tốt cần thiết cho cuộc đời mình, cũng như nhờ vậy mà biết và dám từ bỏ những mối quan hệ độc hại để ít bị ảnh hưởng bởi những người tiêu cực ở xung quanh mình.